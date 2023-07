[ANYCOLOR株式会社]

ANYCOLOR株式会社(本社:東京都港区 代表取締役:田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「NIJISANJI EN」は、2023年7月20日(木)11時(JST)より「ILUNA 1st Anniversary」の販売を開始いたします。







NIJISANJI EN「ILUNA 1st Anniversary」販売決定!





主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」より、Maria Marionette(マリア マリオネット)、Kyo Kaneko(金子 鏡)、Aia Amare(アイア アマレ)、Aster Arcadia(アスター アルカディア)、Scarle Yonaguni(スカーレ ヨナグニ)、Ren Zotto(レン ゾット)によるユニット『ILUNA』の「ILUNA 1st Anniversary」グッズが登場!

グッズラインナップは、撮りおろしビジュアルを使用したオーロラ箔押しつきのアクリルスタンド、缶バッジ2種セット、ランダムチェキ風カード。

そして、『ILUNA』をモチーフにしたチェキ風カードホルダー、ライバーの手描きイラストを使用したラウンドグラス、ライバーカラーをあしらったバッグチャーム、受注販売のオリジナルマスコットシリーズ「にじぱぺっと」です。

「ILUNA 1st Anniversary」は、2023年7月20日(木)11時(JST)から、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp/)とNIJISANJI EN Official Store(https://nijisanji-store.com/)にて販売を開始いたします。



「ILUNA 1st Anniversary」グッズラインナップ







■アクリルスタンド

・価格:各¥1,700(税込)

・種類:全6種

・サイズ:約W80mm×H153mm以内

※ライバーによってサイズが異なります。

・素材:アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、1種5点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年8月上旬以降となります。







■缶バッジ2種セット

・価格:各¥1,000(税込)

・種類:全6種

各種2個セット

・サイズ:約57mmφ

・素材:紙、ブリキ、PET

※本商品はお1人様1会計につき、 1種5点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年8月上旬以降となります。







■ランダムチェキ風カード

・価格:¥300(税込)

・種類:全12種(通常6種+メッセージ入りレア6種)

・サイズ:約W54mm×H86mm

・素材:紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年8月上旬以降となります。







■チェキ風カードホルダー

・価格:¥1,300(税込)

・種類:全1種

・サイズ:約W80mm×H120mm

・素材:PVC

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年8月上旬以降となります。







■ラウンドグラス

・価格:各¥2,300(税込)

・種類:全6種

・サイズ:

約W75mm×H103mm

口径:約62mmφ

・素材:ガラス

※本商品はお1人様1会計につき、1種5点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年8月上旬以降となります。







■バッグチャーム

・価格:各¥1,700(税込)

・種類:全6種

・サイズ:

チャーム:約H44mm×W40mm

全長:約150mm

・素材:亜鉛合金、鉄、真鍮

※本商品はお1人様1会計につき、1種5点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年8月上旬以降となります。







■にじぱぺっと ※受注販売

・受注期間

2023年7月20日(木)11:00~2023年8月13日(日)23:59

・価格:各¥1,400(税込)

・種類:全6種

・サイズ:

本体W80mm×H110mm程度

梱包時W130mm×H165mm程度

・素材:ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、1種5点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年11月中旬以降となります。



「ILUNA 1st Anniversary」グッズは今後再販される可能性がございます。



NIJISANJI EN「ILUNA 1st Anniversary」イラストレーター





■マリア マリオネット、アイア アマレ、スカーレ ヨナグニ

Nardack 様:https://twitter.com/Nardack





■金子 鏡、アスター アルカディア、レン ゾット

百田楼 様:https://twitter.com/momota_rourou



NIJISANJI EN「ILUNA 1st Anniversary」販売概要





・販売開始日時(JST):2023年7月20日(木)11:00 ~

・一部受注販売期間(JST):2023年7月20日(木)11:00 ~ 2023年8月13日(日)23:59



<日本販売>

・販売サイト:にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ:https://shop.nijisanji.jp/s/niji/item/list?ima=5729&tag=TAG_249



<海外販売>

・販売サイト:NIJISANJI EN Official Store

・販売ページ:https://nijisanji-store.com/collections/iluna-1st-anniversary



■注意事項

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※新型コロナウイルスの影響でお届けが上記より遅れる場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※各商品は今後予告なく再販売を行う可能性がございます。

また、新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式Twitter:https://twitter.com/nijisanji_app

・NIJISANJI EN 公式Twitter:https://twitter.com/NIJISANJI_World

・Twitterハッシュタグ:#NIJISANJI_EN



【「ILUNA」について】



「ILUNA」はNIJISANJI ENに所属するVTuberグループ。

Maria Marionette(マリア マリオネット)、Kyo Kaneko(金子 鏡)、Aia Amare(アイア アマレ)、Aster Arcadia(アスター アルカディア)、Scarle Yonaguni(スカーレ ヨナグニ)、Ren Zotto(レン ゾット)の6名からなるユニット。



【「NIJISANJI EN」について】



2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。

<リンク一覧(NIJISANJI EN)>

YouTube:https://www.youtube.com/c/nijisanji_en

Twitch:https://www.twitch.tv/nijisanji_en

Twitter:https://twitter.com/NIJISANJI_World

Website:https://www.nijisanji.jp/en

Reddit:https://www.reddit.com/r/Nijisanji/

Instagram:https://instagram.com/nijisanji_en

Tiktok:https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en

Douyin:https://v.douyin.com/ijrDquL/

Facebook:https://www.facebook.com/nijisanji.official/









【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。

<リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)>

コーポレートサイト:https://www.anycolor.co.jp

最新情報:https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報:https://www.anycolor.co.jp/recruit

Twitter:https://twitter.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube:https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 社長室 広報担当

Email:pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名:ANYCOLOR株式会社

本社:東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者:代表取締役CEO 田角 陸



