~2023年2月下旬以降順次発売~



この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、プロゲーマーからビギナーゲーマーまで幅広いユーザーがゲーム・編集・配信を1台のノートPCで快適に楽しむことができる“究極のノートPC”に「NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 40 シリーズ Laptop GPU」を搭載することでさらなる進化を加えたMSIゲーミングノートPCシリーズ「アルティメットノート EVOLUTION」を2023年2月下旬以降順次発売することを発表いたします。







「アルティメットノート EVOLUTION」シリーズに搭載される「NVIDIA(R) GeForce RTX™ 40 シリーズ Laptop GPU」は、超効率を実現する NVIDIA Ada Lovelace アーキテクチャで構築され、AI を活用した DLSS 3 により性能が飛躍的に向上し、フル レイ トレーシングでリアルなバーチャル世界を実現。ゲーミングノートPCでも高解像度・高画質・高フレームレートで快適にPCゲームをプレイできるグラフィックス処理性能を提供します。



大幅な性能向上を果たした「NVIDIA(R) GeForce RTX™ 40 シリーズ Laptop GPU」と「第13世代インテル(R) Core™ プロセッサー」の性能を最大限発揮させるためには従来よりも効率的な強力冷却システムが必要不可欠となります。「アルティメットノート EVOLUTION」シリーズでは、CPUとGPUをヒートパイプで連結して一つのまとまった熱源として冷却ファンへ接続し、発生した熱を効率的に冷却する「シェアヒートパイプ」を採用した新設計強冷クーラーを開発。さらに、性能追求型のハイエンドモデル等ではCPUとGPUを個別に冷却するヒートパイプも併設するハイブリッド型ヒートパイプを採用し、ただ冷やすだけでなく性能を加速(ブースト)させる冷却性能を実現しました。シリーズのコンセプトやデザインに合わせて最適なクーラーを開発・搭載することでCPUとGPUの性能を最大限引き出しつつ安定動作を可能にする冷却ソリューションを提供します。



「アルティメットノート EVOLUTION」シリーズでは、プロゲーマーからビギナーゲーマーまで幅広いユーザーが各々の用途やご予算に合わせて最適な製品を選べるよう豊富なラインアップをご用意いたしました。ハイエンドモデルではプロゲーマー向け性能・機能を追求してゲーミングデスクトップPCレベルのゲーミング環境を実現。メインストリームクラスの製品では「フルHD・高フレームレート・高リフレッシュレート」をキーワードに、パソコン初心者が性能・機能に迷うことなく選べる構成と手にしやすい価格帯のバランスを考慮した戦略的な製品を多数取り揃えました。



【Titan GT77 HX 13V シリーズ】

●メモリ128GB搭載可能なMSIゲーミングノートPCシリーズのフラッグシップモデル





・Titan GT77 HX 13V 製品ページ: https://jp.msi.com/Laptop/Titan-GT77-HX-13VX



【Raider GE78 HX 13V シリーズ】

●超高性能CPU&GPUと240Hzディスプレイを組み合わせたプロeスポーツグレードのウルトラハイエンド





・Raider GE78 HX 13V 製品ページ: https://jp.msi.com/Laptop/Raider-GE78-HX-13VX



【Stalth 16 Studio A13V シリーズ】

●2kg以下の薄型ハイエンドモデルがついに復活!ゲーム・クリエイティブに最適な16インチタイプ





・Stealth 16 Studio A13V 製品ページ: https://jp.msi.com/Laptop/Stealth-16-Studio-A13VX



【Stealth 14 Studio A13V シリーズ】

●14インチのMSIゲーミングノートPCが復活!薄さ19mm・軽さ1.7kgで驚きの持ち運びやすさを実現





・Stealth 14 Studio A13V 製品ページ: https://jp.msi.com/Laptop/Stealth-14-Studio-A13VX



【Stealth 15 A13V シリーズ】

●クリエイティブ用途で活躍する超高精細4Kディスプレイ搭載薄型ゲーミングノートPC





・Stealth 15 A13V 製品ページ: https://jp.msi.com/Laptop/Stealth-15-A13VX



【Vector GP77 13V シリーズ】

●高出力GPUと240Hzディスプレイを搭載しつつ機能を厳選したハイエンドモデル





・Vector GP77 13V 製品ページ: https://jp.msi.com/Laptop/Vector-GP77-13VX



【Pulse 17/15 B13V シリーズ】

●eスポーツグレードのゲーミング環境を超える進化を遂げたハイスペックモデル





・Pulse 17 B13V 製品ページ: https://jp.msi.com/Laptop/Pulse-17-B13VX





・Pulse 15 B13V 製品ページ: https://jp.msi.com/Laptop/Pulse-15-B13VX



【Katana 17 B12V シリーズ、Katana 15 B13V/B12V シリーズ】

●バトルロイヤルやFPSで勝つために求められる性能・機能を備えつつ価格を抑えたハイスペックモデル





・Katana 17 B12V 製品ページ: https://jp.msi.com/Laptop/Katana-17-B12VX





・Katana 15 B13V 製品ページ: https://jp.msi.com/Laptop/Katana-15-B13VX





・Katana 15 B12V 製品ページ: https://jp.msi.com/Laptop/Katana-15-B12VX



【Cyborg 15 A12V シリーズ】

●フルHD・高フレームレートゲーミング向け性能とリーズナブルな価格を両立したミドルスペックモデル





・Cyborg 15 A12V 製品ページ: https://jp.msi.com/Laptop/Cyborg-15-A12VX



【Thin GF63 12V シリーズ】

●日本国内で大人気の軽さ1.86kgで持運べるゲーミングノートPCが最新GPUを搭載してパワーアップ。





・Thin GF63 12V 製品ページ: https://jp.msi.com/Laptop/Thin-GF63-12VX



なお、発売日・販売先・製品型番などの詳細情報は別途弊社ニュースページに掲載させていただきます。



MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

