SHOWROOM株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:前田裕二)は、KDDI株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 CEO:高橋 誠)と協業し、さまざまな推し活グッズとpovo2.0のデータをセットにした商品を2023年10月2日から販売いたします。



販売開始にあたり、商品購入の為のEC販売システム『SHOWROOMショップ supported by povo』を新たに開発・実装いたしました。



▼『SHOWROOMショップ supported by povo』(TOP画面)



▼『SHOWROOMショップ supported by povo』(コラボグッズ一覧画面)



https://www.showroom-live.com/povo_ec



当社は推し活や配信活動をしている方を、推し活グッズとモバイルデータ通信の両面から支援し、よりお得に推し活が可能な環境を整えました。

また、今後においても引き続き、『SHOWROOMショップ supported by povo』の新機能実装・オリジナル推し活商品の販売に向けて取り組んでまいります。





SHOWROOM株式会社





「機会格差を無くし、努力がフェアに報われる世界を創る」というミッションを掲げ、ライブ動画ストリーミングプラットフォーム「SHOWROOM」を運営。様々なジャンルのパフォーマーによるライブ配信により、夢中で誰かを応援するという新しい視聴体験を創出。2022年には会員登録者数は約650万人を突破。

(https://showroom.co.jp)



本件に関する問い合わせ





SHOWROOM株式会社

https://www.showroom-live.com/inquiry/



