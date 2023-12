[パーソルキャリア株式会社]

~昨年に続き、LGBTQに関する「アライ(Ally)」コミュニティの活動などが評価~



転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリア株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:瀬野尾 裕、以下パーソルキャリア)は、任意団体「work with Pride」が策定するLGBTQ+などのセクシュアル・マイノリティにとっても働きやすい職場環境を推進する取り組み評価指標「PRIDE指標2023」において、昨年に続き、最高評価の「ゴールド」に認定されましたのでお知らせします。







PRIDE指標とは

PRIDE指標は、「企業・団体等の枠組みを超えてLGBTQ+が働きやすい職場づくりを日本で実現すること」を目的に、任意団体「work with Pride」が2016年に策定した評価指標です。「Policy:行動宣言」「Representation:当事者コミュニティ」「Inspiration:啓発活動」「Development:人事制度、プログラム」「Engagement/Empowerment:社会貢献・渉外活動」の5つの指標について、2023年の取り組みを評価し、各指標で要件を満たすと1点が付与され、5点満点をゴールド、4点をシルバー、3点をブロンズとして認定します。

PRIDE指標について(work with Pride事務局ホームページ):https://workwithpride.jp/pride-i/



パーソルキャリアの「DI&E」推進の取り組み

パーソルキャリアでは、事実・同性パートナーシップ制度の導入や、コミックラーニングを活用したLGBTQに関する情報発信といった会社としての取り組みだけでなく、社員有志の「アライ(Ally)」コミュニティである「Rainbow PERSOL(レインボー パーソル)」メンバーが中心となり、社員が主体的にLGBTQというテーマについて考えられる機会提供に積極的に取り組んでいます。具体的には、社内での情報交換や社員向けイベントの開催に加え、本年度は、セクターを超えた団体・個人・企業・大使館などが協働するプライドハウス東京<https://pridehouse.jp/>に協賛し、組織の枠を超えた協働プロジェクトにも取り組みました。

こうした取り組みを通じて、昨年に引き続き「ゴールド」認定に至りました。今後も、社員一人ひとりが「DI&E」への理解を深めることで、自分の意思でキャリアや人生を選択し、自分らしくはたらく「キャリアオーナーシップ」あふれる職場環境づくりを推進してまいります。



パーソルキャリアの「アライ(Ally)」コミュニティ「Rainbow PERSOL(レインボー パーソル)」の活動

パーソルキャリアでは、LGBTQ当事者に共感し、寄り添いたいと願う人々「アライ(Ally)」の社内コミュニティである「Rainbow PERSOL」を中心に、社内における周知や情報発信を行っています。



-これまでの歩み

2019年10月 事実同性パートナーシップ制度の導入

2019年12月 コミュニティ発足

2020年 3月 doda 会員登録時の性別任意化PJT 協力

2020年 4月 東京レインボープライド2020協賛 企画協力

2020年11月 LGBTQに関する基礎知識ガイドブック「Do You Know LGBTQ?」 企画発行

2020年12月 LGBTQについての基礎知識勉強会@パーソルキャリア

2021年 1月 LGBTQについての基礎知識勉強会@ベネッセi-キャリア

2021年 2月 PCAコンプライアンスディスカッション「LGBTQ」パート資料監修

2021年 4月 東京レインボープライド2021協賛 企画協力

2021年 5月 杉山文野さん講演会実施 企画協力

2021年 6月 多様な性のあり方と#私らしいはたらくを考えるトークイベント 企画

2022年 4月 東京レインボープライド2022協賛 企画協力

2022年 8月 パーソルキャリアのコーポレートサイトに、DI&Eのスタンスを掲載

2023年 4月 東京レインボープライド2023協賛 企画協力

2023年 4月 プライドハウス東京 協賛



‐LGBTQに関する基礎知識ガイドブック「Do You Know LGBTQ?」の作成



パーソルキャリアの「DI&E」推進の制度や取り組み

-事実・同性パートナーシップ制度

事実婚・同性婚においても、一定の手続きを行った場合、パートナーを「配偶者」とみなし、婚姻や家族に関わる福利厚生や結婚祝い金、結婚休暇についても適用。また、子どもに関する福利厚生も、本人もしくはパートナーいずれかの戸籍上の子であれば適用とする制度です。



-「通称名」の使用が可能

社内での呼称として、本名とは異なる氏名を通称名として使用することが可能です。



-ドレスコードの原則自由化

服装の基本方針としては「顧客や関係者に信頼感をあたえるものであること」「職種や就業場所に応じた機能性調和が取れた身だしなみであること」のみを定め、自分らしい服装ではたらけるよう設計しています。



‐サービスでの会員登録時の性別登録任意化

転職サービス「doda」では会員登録の性別欄に「男性」「女性」に加えて、「選択しない」という項目を設けています。



■パーソルグループのLGBTQ等の性的マイノリティに関する方針

パーソルグループでは、グループビジョン「はたらいて、笑おう。」実現のために、性的マイノリティ(性的指向および性自認)を含むあらゆる人々が自分らしく活躍できる組織を目指しています。性別、性的指向、年齢、人種、国籍、信条、宗教、障害などのさまざまな違いを尊重し、それらの違いを積極的に活かしていくことが大切であると考え、パーソルグループ行動規範を定めて社内に周知するとともに、社外に公開しています。

※詳細はこちらのページをご覧ください。

https://www.persol-group.co.jp/corporate/governance/compliance/code_of_conduct.html



■パーソルキャリア株式会社について< https://www.persol-career.co.jp/ >

パーソルキャリア株式会社は、-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-をミッションとし、転職サービス「doda」やハイクラス転職サービス「doda X」を通じて人材紹介、求人広告、新卒採用支援などを提供しています。2022年5月にはプロフェッショナル人材の総合活用支援ブランド「HiPro」を立ち上げ、副業・フリーランス領域にも本格参入。グループの総力をあげて、これまで以上に個人の「はたらく」にフォーカスした社会価値の創出に努め、社会課題に正面から向き合い、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現を目指します。

当社のミッションについて:https://www.persol-career.co.jp/mission_value/detail/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/15-12:16)