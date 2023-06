[CS 日テレ]

株式会社CS日本(東京都港区)は、当社が運営するCSチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」にて、『JBB コンサート 2023』を7月29日(土)19:00にテレビ初独占放送します。



2023年5月~7月に行われる、50年の歴史の集大成となる音楽祭「さよなら中野サンプラザ音楽祭」では、各ジャンルのトップアーティストたちが日替わりで中野に集結し、特別なコンサートが催され、5月24日(水)には『JBBコンサート2023』が公演された。

昨年のミュージカル「Jersey Boys」に出演した、中川晃教、藤岡正明、東啓介、大山真志のチームBLACKが、擬似コーラスグループ ”JBB”を結成し、邦楽・洋楽の様々なナンバーに挑戦しました。

そのスペシャルな内容のステージをお楽しみください。



<放送予定曲>

Oh, What A Night ~Walk like a man~Sherry~Big girl don't cry

Beggin'

君の瞳に恋してる

銀色の道

Stand by me

Route 66

明日があるさ

黄昏のビギン

グッドナイトベイビー

夢で逢えたら

Habit

Who Loves You

Yesterday

夜空ノムコウ ほか



<プロフィール>





中川晃教

宮城県仙台出身。11月5日生まれ。

シンガーソングライター、俳優。

2001年、自身が作詞作曲の「I Will Get Your Kiss」でデビュー。2002年ミュージカル「モーツァルト!」でタイトルロールを演じ、第57回文化庁芸術祭賞演技部門新人賞、第10回読売演劇大賞優秀男優賞、杉村春子賞を受賞。2016年にはミュージカル「ジャージー・ボーイズ」にて、フランキー・ヴァリ役を演じ、第24回読売演劇大賞最優秀男優賞を受賞。近年の主な出演作に「チェーザレ」、「ジャージー・ボーイズ」「CROSS ROAD」、「銀河鉄道999 THE MUSICAL」など。

2023年6月~ミュージカル『DEVIL』出演予定。













藤岡正明

CHEMISTRY や ATSUSHI(EXILE)を輩出した伝説の「ASAYAN 超ヴォーカリストオーディション」を機に2001年、Sony Music Internationalからデビュー。2005年「レ・ミゼラブル」のマリウス役でミュージカル界に進出。2008 年「ミス・サイゴン」のクリス役で一躍脚光を浴び、以降数々のミュージカル作品に欠かせない存在となる。2017 年12 月にはシアターコクーンの舞台「欲望という名の電車」に出演。自らの演劇ユニット「青唐辛子」では脚本・演出・音楽・出演すべてを手掛けるなどの多才ぶりも見せる。近年の主な舞台作品に『ジャージー・ボーイズ』『宝塚BOYS』『タイタニック』『いつか~one fine day』『チェーザレ 破壊の創造者』『ザ・ミュージック・マン』等がある。



東啓介

1995年7月14日生まれ。東京都出身。2013年、『テニスの王子様』(2ndシーズン)で俳優デビュー。その後はミュージカルなど舞台作品を中心に活躍し、『ダンス オブ ヴァンパイア』(2019年)や『IN THE HEIGHTS イン・ザ・ハイツ』、『マタ・ハリ』(ともに2021年)、『ジャージー・ボーイズ』(2022年)、『ザ・ビューティフル・ゲーム』(2023年)、『二次会のひとたち』(2023年)などに出演。2022年は、NTV『ウチの娘は、彼氏が出来ない!!』やTBS『ファイトソング』、CX『ナンバMG5』、TX『チェイサーゲーム』など、映像作品にも多数出演。



大山真志

1989年8月17日生まれ。東京都出身。小学生の頃からアルゴミュージカルなどに出演。ミュージカル『テニスの王子様』出演以降、数々の舞台に出演し、存在感を放っている。近年の主な出演作に、舞台:『CLUB SEVEN』シリーズ、『ジャージー・ボーイズ』、『ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート』、『ボディガード』、『SMOKE』、『ALTAR BOYZ』、『両国花錦闘士』、『Indigo Tomato』『ラヴズ・レイバーズ・ロスト-恋の骨折り損-』、『イヴ・サンローラン』、『グランドホテル』など。TV:大河ドラマ「真田丸」(NHK)、連続テレビ小説「ひよっこ」(NHK)など。ゲーム『ユアマジェスティ』メインテーマ歌唱・クロード役シンガー。本年4~5月ミュージカル『アルジャーノンに花束を』、6月~7月ミュージカル『DEVIL』出演予定。











◆放送情報

【日テレプラス 番組ページ】https://www.nitteleplus.com/program/jbb2023/

【番組】JBB コンサート 2023

【放送日時】7月29日(土)19:00

【出演】JBB(中川晃教、藤岡正明、東啓介、大山真志)

※放送スケジュールは変更になる場合があります



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/01-19:46)