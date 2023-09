[株式会社 資生堂]



ISSEY MIYAKE PARFUMSでは、「BAO BAO ISSEY MIYAKE 新宿タカシマヤ」でのフレグランス商品の取り扱いを開始いたしました。この夏に発売となった、光に満ち、空気のように軽やかなヴィーガンフレグランス「ア ドロップドゥ イッセイ オードパルファム エッセンシエール」を中心としたラインナップを取り揃えております。



■店舗情報

「BAO BAO ISSEY MIYAKE 新宿タカシマヤ」

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 3F

TEL:03-3226-5030



■Topics

「イッセイ ミヤケ ア ドロップドゥ イッセイ オードパルファム エッセンシエール」

エネルギーに満ちたすっきりと新鮮なグリーンノートに、マグノリアとライラックが

溶け込む、グリーンフローラルの香り。

30mL 税込¥ 9,460(本体¥ 8,600)/50mL 税込¥13,970(本体¥12,700)/90mL 税込¥18,370(本体¥16,700)



エレガンスと妥協なきこだわりが注ぎ込まれた「ア ドロップドゥ イッセイ オードパルファム エッセンシエール」は、包み込むような魅力を放つだけでなく、環境に配慮したフレグランスでもあります。温室効果ガスの排出量削減などサステナブルな製造に努め、アップサイクルされたあるいは倫理的に調達された天然由来原料を82%使用しています。さらに香水はヴィーガン認証を取得。ボトルにもリサイクルガラスを12%使用しています。アウターパッケージには、FSC(R)(Forest Stewardship Council(R))森林管理認証紙*を採用。ボトルデザインと呼応するようなメタリックグリーンが目を引く仕上がりで、新しいしずくを彩ります。

*地球環境の持続性に配慮し、管理されている森林で採取された原料を使用。



【フレグランス取り扱い店舗】

〈北海道〉

ISSEY MIYAKE 大丸札幌店

〈東京〉

ISSEY MIYAKE / AOYAMA、REALITY LAB. ISSEY MIYAKE、ISSEY MIYAKE GINZA / 442、

ISSEY MIYAKE MARUNOUCHI、ISSEY MIYAKE SHIBUYA、PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE / AOYAMA、

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE / ROPPONGI、ISSEY MIYAKE 日本橋三越本店、

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE 大丸東京店、PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE 松屋銀座、

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE 東武百貨店池袋店、BAO BAO ISSEY MIYAKE 新宿タカシマヤ

〈名古屋〉

ISSEY MIYAKE ジェイアール名古屋タカシマヤ

〈京都〉

ISSEY MIYAKE KYOTO

〈大阪〉

ISSEY MIYAKE SEMBA、BAOBAO ISSEY MIYAKE / SHINSAIBASHI PARCO、

BAO BAO ISSEY MIYAKE 阪急MEN‘S OSAKA、PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE 大丸心斎橋店

〈兵庫〉

ISSEY MIYAKE KOBE

〈福岡〉

ISSEY MIYAKE 岩田屋本店

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE 博多阪急



※参考小売価格 店舗によって異なる場合があります

お問い合わせ先:ISSEY MIYAKE PARFUMS お客さま窓口 0120-110-664 (9:00~17:00 土・日・祝日除く)



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/08-18:46)