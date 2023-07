[ANYCOLOR株式会社]

衣装展はアニメイト池袋本店6階で開催!月ノ美兎と叶の共通衣装展示に加え、大型ビジョンではライブ映像を上映!Blu-rayは各店舗絶賛ご予約受付中!



ANYCOLOR株式会社(本社:東京都港区 代表取締役:田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」 は、にじさんじ 4th Anniversary LIVE「FANTASIA」Blu-rayの発売を記念したメモリアル衣装展の詳細をお伝えします。







にじさんじ 4th Anniversary LIVE「FANTASIA」Day1・Day2のBlu-ray発売を記念し、アニメイト池袋本店にてメモリアル衣装展が開催決定!

SNSハッシュタグ【 #FANTASIA_BD発売 】で展示の感想や写真を共有しよう!





にじさんじフェス2022のナイトステージで開催され、SNSを中心に大きな話題と感動を呼んだ、にじさんじ 4th Anniversary LIVE「FANTASIA」Day1・Day2の模様を余す所なく収録したBlu-rayは、いよいよ2023年7月26日(水)に発売されます。Blu-rayの発売形態は全3形態となり、Day1とDay2それぞれの通常版に加え、両日とも収録し豪華特典を封入した初回生産限定版も同時発売です。



そのような中、Blu-rayの発売を記念しアニメイト池袋本店6階にて「メモリアル衣装展」の開催が決定しました!出演者のライブ名場面に彩られた特別展示スペースでは、月ノ美兎と叶の共通衣装が展示されます。間近で衣装が見られる貴重な機会となりますので、ぜひお見逃しなく!

※展示衣装は、にじさんじフェス2022会場で展示された物と同じ衣装です。



さらに、アニメイト池袋本店6階に併設された大型ビジョンでは、2023年7月24日(月)~2023年8月14日(月)までの期間限定でライブ本編映像も上映。こちらもぜひご覧ください。



なお、本衣装展は写真撮影とSNS共有が可能です。ハッシュタグ【 #FANTASIA_BD発売 】をつけてぜひ投稿をお願いします。



Blu-ray発売まであと7日!揃いの衣装をまとう総勢16名が魅せた奇跡の祭宴をご自宅で何度でもご覧ください。



「FANTASIA」Blu-ray発売記念メモリアル衣装展 in アニメイト池袋本店 詳細





開催場所:アニメイト池袋本店6階 CD・DVD/Blu-ray販売フロア

開催期間:2023年7月25日(火)~2023年8月14日(月)まで

※商品棚など一部の販促物は最終日を待たずに終了予定となります。

展示内容:月ノ美兎、叶「FANTASIA」共通衣装の展示

※にじさんじフェス2022で展示された衣装となります。

注意事項:衣装展の写真撮影及びSNS共有・投稿は可能です。ぜひハッシュタグ【#FANTASIA_BD発売】をつけて投稿をお願いします。展示物にはお手を触れないようお願いします。



「FANTASIA」にじストア・オリジナル購入特典情報





<初回生産限定版>

アイテム:特製ブロマイドスタンド

初回生産限定版の封入特典ブロマイドが飾れるスペシャル仕様スタンド!

ご予約:https://shop.nijisanji.jp/s/niji/item/detail/NJSJ-084



<Day1 通常版>

アイテム:メモリアルチケット Day1

ご予約:https://shop.nijisanji.jp/s/niji/item/detail/NJSJ-082



<Day2 通常版>

アイテム:メモリアルチケット Day2

ご予約:https://shop.nijisanji.jp/s/niji/item/detail/NJSJ-083



「FANTASIA」アニメイト・オリジナル購入特典情報





<初回生産限定版>

アイテム:マイクロファイバーポーチ/6PWブロマイド(Day1絵柄・Day2絵柄)

ご予約:https://www.animate-onlineshop.jp/pn/%E3%80%90Blu-ray%E3%80%91%E3%81%AB%E3%81%98%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%98+4th+Anniversary+LIVE+FANTASIA+%E5%88%9D%E5%9B%9E%E7%94%9F%E7%94%A3%E9%99%90%E5%AE%9A%E7%89%88/pd/2235198/



<Day1 通常版>

アイテム:6PWブロマイドDay1絵柄

ご予約:https://www.animate-onlineshop.jp/pn/%E3%80%90Blu-ray%E3%80%91%E3%81%AB%E3%81%98%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%98+4th+Anniversary+LIVE+FANTASIA+Day1/pd/2235199/



<Day2 通常版>

アイテム:6PWブロマイドDay2絵柄

ご予約:https://www.animate-onlineshop.jp/pn/%E3%80%90Blu-ray%E3%80%91%E3%81%AB%E3%81%98%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%98+4th+Anniversary+LIVE+FANTASIA+Day2/pd/2235200/



にじさんじ 4th Anniversary LIVE「FANTASIA」初回生産限定版 [Blu-ray] 商品概要





■発売日:2023年7月26日(水)

■価格:¥24,200(本体22,000+税)

■品番:NJSJ-084/POS:4570105095325

■商品仕様

・特製収納ボックス

・特製デジパック

■ DISC収録内容(全3枚組)

<Disc1>

・『にじさんじ 4th Anniversary LIVE「FANTASIA」Day1』本編映像

・特別映像「ハイタッチ☆メモリー / 相羽ういは」



<Disc2>

・『にじさんじ 4th Anniversary LIVE「FANTASIA」Day2』本編映像



<Disc3>

・特典映像『ライバーカメラ』



~Day1より~

「Virtual to LIVE」「強引niマイYeah~」「CONVERSATION FANCY」「Hurrah!!」

「Wonder NeverLand」



~Day2より~

「虹色のPuddle」「Snow halation」「オリオンをなぞる」「Hurrah!!」「Virtual to LIVE」



※ Disc1,Disc2の収録内容は通常版と同じものになります

※ Disc3収録の『ライバーカメラ』は歌唱者全員の映像が収録されています

※ 本商品には字幕が設定されていませんので、あらかじめご了承ください



■封入特典

・ライブブロマイド16種

・共通衣装基本資料



■収録曲

<Day1>

1.Virtual to LIVE/2.シンデレラ/3.Shocking Party/4.エライエライエライ!/5.サクラあっぱれーしょん/6.イロドレ・ファッショニスタ!/7.アオノショウドウ/8.Mela!/9.トキヲ・ファンカ/10.虎視眈々/11.キミペディア/12.強引niマイYeah~/13.ヨワネハキ/14.命ばっかり/15.ここで息をして/16.どりーみんチュチュ/17.チクタク・Magicaる・アイドルタイム!/18.ビバハピ/19.CONVERSATION FANCY/20.PUNCH☆MIND☆HAPPINESS/21.Hurrah!!/22.Wonder NeverLand



<Day2>

1.虹色のPuddle/2.テオ/3.ロデオ/4.テレキャスタービーボーイ/5.脱法ロック/6.ロストワンの号哭/7.ヒカリ証明論/8.それじゃあバイバイ/9.おそろいの地獄だね/10.らしさ/11.ジャンキーナイトタウンオーケストラ/12.女々しくて/13.爆笑/14.Jam Jam/15.いのちの食べ方/16.東京テディベア/17.ねぇねぇねぇ。/18.ハミングバード/19.お気に召すまま/20.Snow halation/21.オリオンをなぞる/22.Hurrah!!/23.Virtual to LIVE



※収録曲は通常版と同様です。

※商品仕様・内容は予告なく変更になる場合がございます。



にじさんじ 4th Anniversary LIVE「FANTASIA」Day1 通常版[Blu-ray] 商品概要





■発売日:2023年7月26日(水)

■価格:¥8,800(本体8,000+税)

■品番:NJSJ-082/POS:4570105095301

■商品仕様

・トールケース

■ DISC収録内容(全1枚)

・『にじさんじ 4th Anniversary LIVE「FANTASIA」Day1』本編映像



※本商品はDay1のみの収録となります

※ Discの収録内容は初回生産限定版のDisc1と同じものになります

※ 本商品には字幕が設定されていませんので、あらかじめご了承ください



■収録曲

<Day1>

1.Virtual to LIVE/2.シンデレラ/3.Shocking Party/4.エライエライエライ!/5.サクラあっぱれーしょん/6.イロドレ・ファッショニスタ!/7.アオノショウドウ/8.Mela!/9.トキヲ・ファンカ/10.虎視眈々/11.キミペディア/12.強引niマイYeah~/13.ヨワネハキ/14.命ばっかり/15.ここで息をして/16.どりーみんチュチュ/17.チクタク・Magicaる・アイドルタイム!/18.ビバハピ/19.CONVERSATION FANCY/20.PUNCH☆MIND☆HAPPINESS/21.Hurrah!!/22.Wonder NeverLand



にじさんじ 4th Anniversary LIVE「FANTASIA」Day2 通常版[Blu-ray] 商品概要





■発売日:2023年7月26日(水)

■価格:¥8,800(本体8,000+税)

■品番:NJSJ-083/POS:4570105095318

■商品仕様

・トールケース

■ DISC収録内容(全1枚)

・『にじさんじ 4th Anniversary LIVE「FANTASIA」Day2』本編映像



※本商品はDay2のみの収録となります

※ Discの収録内容は初回生産限定版のDisc2と同じものになります

※ 本商品には字幕が設定されていませんので、あらかじめご了承ください



■収録曲

<Day2>

1.虹色のPuddle/2.テオ/3.ロデオ/4.テレキャスタービーボーイ/5.脱法ロック/6.ロストワンの号哭/7.ヒカリ証明論/8.それじゃあバイバイ/9.おそろいの地獄だね/10.らしさ/11.ジャンキーナイトタウンオーケストラ/12.女々しくて/13.爆笑/14.Jam Jam/15.いのちの食べ方/16.東京テディベア/17.ねぇねぇねぇ。/18.ハミングバード/19.お気に召すまま/20.Snow halation/21.オリオンをなぞる/22.Hurrah!!/23.Virtual to LIVE





【にじさんじプロジェクトについて】



「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



<リンク一覧(にじさんじプロジェクト)>

公式サイト:https://www.nijisanji.jp/

Twitter:https://twitter.com/nijisanji_app

YouTube:https://www.youtube.com/c/nijisanji

TikTok:https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

Bilibili:https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア:https://shop.nijisanji.jp/

にじさんじ FAN CLUB:https://fanclub.nijisanji.jp/





【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



<リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)>

コーポレートサイト:https://www.anycolor.co.jp

最新情報:https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報:https://www.anycolor.co.jp/recruit

Twitter:https://twitter.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube:https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 社長室 広報担当

Email:pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名:ANYCOLOR株式会社

本社:東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者:代表取締役CEO 田角 陸



