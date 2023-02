[ターナージャパン株式会社]

~1940年公開のアニメ第1話「上には上がある」を特別放送!~



アニメ専門チャンネル「カートゥーン ネットワーク」を運営するターナージャパン株式会社(本社:東京都港区/代表取締役:高橋雅美)は、1940年に「トムとジェリー」が初めて登場した日として“トムとジェリーの誕生日”に制定された2月10(金)午後2時より、歴代シリーズからエピソードを厳選した7時間連続の特別編成「トムとジェリーの誕生日 スペシャル」を放送。特別編成では1940年に公開された「トムとジェリー」の第1話「上には上がある」をお送りします。

https://www.cartoonnetwork.jp/cn_programs/view/01800









「トムとジェリー」は、1940年2月10日にアメリカで短編映画として第1話「上には上がある」 <原題:Puss Gets The Boot>が公開されてから、80年以上にわたり世界中で愛されています。

「トムとジェリー」を生み出したハンナ=バーベラにより数多くのエピソードが制作され、アカデミー賞にも13回ノミネートされ、7回受賞をしています。





カートゥーン ネットワークでは、“トムとジェリーの誕生日”を記念して、第1話「上には上がある」を放送。

トムが家のメイドに「今度家の物を壊したら追い出す」と怒られているのを見ていたジェリー。

家中のグラスやお皿を床に落として困らせようとするジェリーと、それを阻止しようとするトムとの追いかけっこが展開されるストーリーです。



特別編成企画では、この他にも「トムとジェリー キッズ」、「トムとジェリー テイルズ」、「トムとジェリー ショー」、「トムとジェリー in ニューヨーク」の歴代シリーズからエピソードを厳選して7時間連続でお届けします。



■放送情報

・特集名:トムとジェリーの誕生日 スペシャル

・放送日時:2023年2月10日(金) 午後2時~午後9時

・放送局:カートゥーン ネットワーク

・視聴方法:JCOM(Ch.602)、ひかりTV(Ch352)、スカパー!(CS331)、

スカパー!プレミアムサービス(Ch.668)、全国のケーブルテレビ、IPTVなど

・番組URL: https://www.cartoonnetwork.jp/cn_programs/view/01800



■放送情報

・放送局:カートゥーン ネットワーク

・視聴方法:JCOM(Ch.602)、ひかりTV(Ch352)、

スカパー!(CS331)、スカパー!プレミアムサービス(Ch.668)、

全国のケーブルテレビ、IPTVなど

・URL: https://www.cartoonnetwork.jp/



<カートゥーン ネットワーク>

世界192ヶ国以上、約4億世帯が視聴する世界最大級のアニメ専門チャンネル。

永遠の名作「トムとジェリー」をはじめ、「きかんしゃトーマス」など大人気のアニメからオリジルアニメ「パワーパフ ガールズ」や「おかしなガムボール」、「アドベンチャー・タイム」など世界中から厳選した良質な作品を24時間放送。国内では、スカパー!のほか、全国のケーブルテレビ、IPTVなどで好評放送中。視聴可能世帯は約700万世帯。



<ワーナーブラザース・ディスカバリー>

ワーナーブラザース・ディスカバリー(Nasdaq:WBD)は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。我々が制作し配給する番組やサービスは220以上の国や地域、50以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。

ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、MotorTrend、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナーブラザース映画、 ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、 カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。



<会社概要>

会社名:ターナージャパン株式会社

所在地:東京都港区

設立:1997年5月

TEL:0570-090-937

URL:https://www.cartoonnetwork.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/07-19:46)