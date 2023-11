[カッパ・クリエイト株式会社]

2023年12月7日(木) より、かっぱ寿司全店の「かっぱのカプセルトイ」にて



コロワイドグループのかっぱ寿司(カッパ・クリエイト(株) 本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:山角豪)では、2023年12月7日(木)より、かっぱ寿司店内に設置している「かっぱのカプセルトイ」にワーナー・ブラザースの人気コメディアニメ「トムとジェリー」とコラボレーションしたアイテム 4 種が登場します。







今回、かっぱのカプセルトイでもらえるのは、今年創立100周年を迎えたワーナー・ブラザースの作品で、ネコのトムとネズミのジェリーが毎回追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディアニメ「トムとジェリー」とコラボレーションしたかっぱ寿司限定オリジナルアイテムです。

ジェリーの大好物であるチーズを模したシューターをつまんでコインを発射して遊ぶ「チーズコインシューター」、トムとジェリーの様々な表情が愛らしく、ドミノとしても積み重ねても楽しめる「バタバタドミノ」、指で弾いてトムとジェリーが描かれているコインを飛ばす「チーズジャンピングコイン」、仲の良い雰囲気のトムとジェリーが描かれたケースとトムとジェリーの仲間たちが描かれたフレークシールが一緒になった「ケース&フレークシール」の全4種です。(アイテムの種類はお選びいただけません。)









かっぱ寿司のおこさまセット「おこさまにぎりセット」「おこさまカレーセット」「おこさまプレート」「おこさまポテトプレート」他、全8商品のおこさまメニューをご注文いただくと、カプセルトイを回せる「カプセルトイ専用コイン」がそれぞれに1枚付いてきます。カプセルトイ専用コイン単体(165円税込※)の販売もしております。

※横浜西口エキニア店・道頓堀戎橋店は価格が異なります。



ぜひ、かっぱ寿司でご家族やご友人とのお食事をお楽しみいただき、「トムとジェリー」コラボでしか手に入らないかっぱ寿司限定オリジナルアイテムをゲットしてください。





『トムとジェリーコレクション』概要





・開催期間:2023年12月7日(木)~ ※各店舗なくなり次第終了

・実施店舗:かっぱ寿司全店(一部改装中店舗は除く)

・U R L: https://www.kappasushi.jp/cp/2023/tomandjerry

・種 類:「チーズコインシューター」「バタバタドミノ」「チーズジャンピングコイン」「ケース&フレークシール」全4種



「トムとジェリーについて」







1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラの天才コンビが世に送り出した短編アニメーション『トムとジェリー』。ネコとネズミのドタバタ劇は瞬く間に人気を博し、7回のアカデミー賞に輝く大ヒットシリーズとなりました。子どもの頃に見た“ワクワク”“ハラハラ”なアニメーションは、世代を超えた名作として世界中の人々から愛され続けています。

■コピーライト:TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) &(TM) Turner Entertainment Co. (s23)



かっぱ寿司「おこさまメニュー」一部メニュー紹介





かっぱ寿司では、おこさまに楽しんで召し上がっていただけるよう、カプセルトイを回せる専用コイン付の「おこさまメニュー」を8商品ご用意しております。

※画像はイメージです。

※横浜西口エキニア店・道頓堀戎橋店は価格が異なります。





『おこさまにぎりセット』

495円(税込)

※カプセルトイコイン付





『おこさまカレーセット』

495円(税込)

※カプセルトイコイン付





『おこさまプレート』

297円(税込)

※カプセルトイコイン付





『おこさまポテトプレート』

297円(税込)

※カプセルトイコイン付



ごちCAFEシリーズ:シェ・シバタ監修のチョコレートスイーツ2品を販売







かっぱ寿司では、お寿司に負けない、本格的で季節感のある「ごちそうスイーツ」をテーマにしたスイーツブランド「ごちCAFE」を展開しております。

11月30日(木)より、フランス最大のチョコレートメーカー「セモア社」の世界で3人しかいないアンバサダーのうちの一人である、シェ・シバタ 柴田武シェフ監修の「プレミアムチョコレートプリンパフェ」と「プレミアムチョコレートプリン」を販売いたします。「プレミアムチョコレートプリン」は、お持ち帰りスイーツでも販売いたします。ご自宅でのスイーツタイムや、ちょっとした手土産、ギフトにご利用ください。

URL https://www.kappasushi.jp/cp/2023/chez-shibata



便利でお得なかっぱ寿司アプリ!





おかげさまでかっぱ寿司アプリは600万ダウンロード突破!(2023年9月現在)会員登録(無料)を行っていただ

くと、かっぱ寿司をもっと便利にお楽しみいただけます。





1.事前に店舗予約で、スムーズにお席にご案内

2.お持ち帰り予約も簡単!WEB決済でお受取りもラクラク

3.お得なクーポンを不定期で配信

4.新メニュー情報やキャンペーン情報をいち早くゲット



公式SNSアカウント・ホームページ





期間限定フェア情報やお得情報を発信中!Xでは、フォロー&リポストキャンペーンなどを実施しています。

・かっぱ寿司 公式 Xアカウント:https://twitter.com/kappasushi_jp

・かっぱ寿司 公式 ホームページ:https://www.kappasushi.jp/



※本製品は、ワーナーブラザースジャパン合同会社とeast field株式会社の契約により製造したものです。



