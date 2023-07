[株式会社ストライプインターナショナル]

~ブランドアイコンのリボンを添えた可愛らしいピアノちゃんを起用した全5アイテム~



株式会社ストライプインターナショナル(本社:岡山県岡山市、代表取締役社長:川部将士)が展開するブランド「Maison de FLEUR(メゾン ド フルール)」は、株式会社サンリオのキャラクター「マイスウィートピアノ」とのコラボコレクションを7月6日(木)より自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて受注販売いたします。







お誕生日をお祝いしたコレクションより今回は、マイメロディのお友達で7月6日生まれのヒツジの女のコ「マイスウィートピアノ」が登場。チャームポイントのふわふわの髪の毛に、Maison de FLEURのアイコンであるリボンを飾った姿をメインにした、全5アイテムを展開いたします。



中でも一押しは、マイスウィートピアノのフェイスをワッペン刺繍で施したコンパクトボストンバッグです。折り畳み式のバッグは荷物の多い日や旅行用のバッグなどとして持ち運びが可能。畳むとブランドロゴとリボンが現れ、大人可愛いデザインに仕上げました。

人気のフリルハンドルバッグは2サイズでご用意いたしました。Sサイズはマイスウィートピアノを、Mサイズにはお揃いのリボンを付けたマイメロディも一緒にワッペン刺繍。日常使いしやすい帆布素材を使用し、ハンカチやカチューシャなどを収納できる内ポケットも豊富につけ、収納力も抜群です。



このほか、お出かけ時に活躍するフェイスモチーフのミニサイズミラーとふわふわのファー生地を使用したラウンドポーチをラインアップいたしました。



マイスウィートピアノをイメージし、ピンクのカラーで統一したお祝いコレクションを、ぜひお楽しみください。



■『Maison de FLEUR × My Sweet Piano』 販売概要

受注期間 :7月6日(木)20:00 ~7月23日(日) 23:59

販売場所 :自社ECサイト「STRIPE CLUB」 ( https://stcl.page.link/Z43G )、 ZOZOTOWN

販売アイテム :バッグ3型、ポーチ、ミラー 全5型

お届け :10月下旬~11月上旬予定



■『Maison de FLEUR × My Sweet Piano 』 アイテム詳細 ※価格は全て税込



My Sweet Piano コンパクトバッグ

価格:¥8,000





My Sweet Pianoスクエアトート

Sバッグ

価格:¥6,600





My Sweet Pianoスクエアトート

Mバッグ

価格:¥7,700





My Sweet Piano ミラー

価格:¥4,200





My Sweet Piano ラウンドポーチ

価格:¥4,900



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/09-23:40)