[H&M]

循環型ファッションを推し進めるためのリアル・クローズとデジタルファッションが融合したコレクションを発表。ARフィルターとして利用できる3Dデジタルコレクションも展開。









H&Mのサステナビリティにおける革新的なイニシアチブ「Innovation Stories(イノベーション・ストーリーズ)」の第8弾として、ハイファッションのクラフトマンシップとバーチャルファンタジーを融合させた、「Metaverse Design Story Collection(メタバース・デザイン・ストーリー・コレクション)を発表します。物理的な世界の触覚的な美しさとメタバースの没入感からインスピレーションを得た本コレクションは、全53型に加えて、ARフィルターとして利用できる5つの3Dデジタルコレクションで構成され、12月8日(木)よりH&M渋谷店、および公式オンラインストア(hm.com)限定で発売します。









3Dデジタルコレクションについて



本コレクションは、H&Mとロンドンを拠点とするデジタル・アトリエ兼シンクタンクInstitute of Digital Fashionが共同でデザインおよび制作をしたデジタルコレクションです。コレクションの発表を記念して、12月1日(木)より、H&Mの公式アプリ上のカメラ機能からアクセスできる5つのAR(拡張現実)フィルターに加えて、Snapchat上で利用できるARファッションレンズが登場します。これらの仮想空間体験はバーチャル試着を可能にし、物理的世界とデジタル世界をシームレスに結びつけることで、お客様がリアルとオンラインの両方で自己表現することを可能にします。









「私たちInstitute of Digital Fashionは、H&Mとのパートナーシップにより、今までのファッションの境界を押し広げ、物理的な拘束から解放され、純粋な創造性を受け入れるデジタルコレクションを提供できることに興奮しています。これらのデジタル上の衣服は、あらゆる身体のためにあり、季節を超え、性別を超え、現実を超え、地球について考えるきっかけを与えてくれます。」(Institute of Digital Fashion共同設立者Leanne Elliott Young と Cattytay)









コレクションについて



コレクションの主要アイテムには、人目を引くシルエットと複雑な刺繍、そしてインターネット上で話題のカラーパレットが揃います。ウィメンズウェアでは、コルセットウエストのネオンイエローのドレスとドラマチックなチュールスカートなどを展開。メンズウェアでは、オーバーサイズのブラックビーズのボンバージャケットが、リラックスしたテーラードスタイルにマッチするようデザインされています。アクセサリーには、メタリックなグラディエーターサンダルに加えて、まるでピクセルで形作られたような液体金属からヒントを得た未来的なジュエリーが揃います。モア・イズ・モアのスタイリングは、今回このプロジェクトのクリエイティブ・アドバイザーであるIbrahim Kamara(イブラヒム・カマラ)によって実現されました。





コレクションのサステナビリティについて



本コレクションでは、循環型ファッションが重要なテーマとなっています。アイテムには、H&Mの古着回収サービスよって回収された使用済みの衣服や、繊維くずから作られたリサイクルポリエステルを使用したフラウンスミニドレスや、ゼロ・ウェイストのパターンカッティングで作られたイレギュラーヘムドレスなどが展開されます。フェイクファーのコートとジャケットには、海に廃棄されたプラスチックボトルを原料とするリサイクルポリエステルのREPREVE(R) Our Ocean(R)を含む革新的な素材が使用されています。また、何年もの開発期間を経て、ペットボトル廃棄物から作られた100%リサイクルのスパンコールが、2つのドレス、レギンス、ブレザーとスカートに使用されています。





H&M Innovation Storiesについて



2021年より展開しているH&M Innovation Stories(イノベーション・ストーリーズ)は、衣料品産業における革新的な素材、技術、製造工程に焦点をあて、シリーズにて展開するコレクションで、コレクションごとに毎回異なるテーマを設けています。



第1弾「Science Story(サイエンス・ストーリー)」:最先端のサステナブル素材を起用

第2弾「Colour Story(カラー・ストーリー)」:環境に配慮した染色方法を起用

第3弾「Co-Exist Story(コーイグジスト・ストーリー)」:動物由来の素材の代替素材を起用

第4弾「Circular Design Story(サーキュラー・デザイン・ストーリー)」:循環型のデザインや素材を起用

第5弾「Cherish Waste Story(チェリッシュ・ウェイスト・ストーリー)」:廃棄物を再利用した素材を起用

第6弾 繊維再生技術を用いたユニセックス・カプセルコレクション(日本未発売)

第7弾「Imagine That(イマジン・ザット)」:初のヤングキッズ限定コレクション

第8弾「Metaverse Design Story Collection(メタバース・デザイン・ストーリー・コレクション)」:3Dデジタルコレ クションを発表



このプロジェクトは、2019年にストックホルム旗艦店で、過去のConscious Exclusiveコレクションからオケージョンウェアスタイルをセレクトして設立されたH&Mのファッション・レンタルサービスと連動しています。現在レンタルサービスは、ストックホルム、ベルリン、アムステルダムの3店舗で展開されています。





コレクション詳細



発売日:12月8日(木)

商品型数:全53型(ウィメンズ41型/メンズ12型)

商品価格帯:¥2,499~¥69,999(全て税込み価格)

展開店舗: H&M渋谷店および公式オンラインストア(hm.com)限定展開



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/17-21:46)