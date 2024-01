[株式会社 アスク]

株式会社 光和主催の内覧会で、PTZ カメラパンバーシステムや AV over IP ソリューションなどの注目製品を展示



株式会社 アスク (本社 : 東京都千代田区) は、2024 年 1 月 18 日 (木)・19 日 (金) に株式会社 光和が主催する『2024 最新映像機器内覧会』に出展します。



アスク・エムイー展示コーナー (ブース番号 : 3階 3-R13) では、PTZ カメラを手持ちカメラのように直感的に操作できる、リモートカメラ制御パンバーシステム『RCT FR-1 Fluid Remote』と各メーカーの PTZ カメラを組み合わせ、実際に撮影を体験いただけるデモコーナーをご用意する予定です。



また、リモート制作向け AV over IP ソリューションとして、NDI / SRT / Dante AV などの IP 伝送規格に対応したリモート制作向けの製品を多数展示いたします。その他にも、高速外付けドライブ、ポン出しプレイアウトソリューションなど、映像制作の効率を高める一推しの製品をまとめてご紹介いたします。



100 社を越えるアスク取り扱いメーカーの中から、映像関連市場向けの商材を幅広く取り扱ってきたアスク・エムイーが、お客様一人一人のニーズに合わせたソリューションをご提案いたします。皆様のご来場を、心よりお待ちしております。



▽ お申し込みフォームはこちら ▽

https://biz.q-pass.jp/f/8731/nairan2024



< こんな方におすすめ >

放送・映像・通信・コンテンツ制作関連に携わる方



映像技術や製品の最新情報を知りたい方



AV over IP 対応製品・技術の導入を検討している方



AV 機器販売業者の方







< アスク・エムイー紹介予定製品 >

■ カメラ周辺機材デモ体験コーナー

RCT FR-1 Fluid Remote : ライブアクション撮影向け PTZ カメラパンバーシステム

https://www.ask-media.jp/rct.html



RCT FR-1 Fluid Remote 対応カメラ

Canon CR-N500 : 4K 対応、デュアルピクセル CMOS AF 搭載リモートカメラ

https://canon.jp/business/solution/pro-img-sys/remotecam/lineup/crn500



Panasonic AW-UE80 : 4K/60p 撮影、FreeD 対応、小型リモートカメラ

https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/proav_remote-camera-system/lineup/aw-ue80



SONY FR7 : フルサイズセンサー搭載、Cinema Line カメラ

https://www.sony.jp/ls-camera/products/ILME-FR7/







対応機種一覧はこちらをご確認ください:https://www.ask-media.jp/rct.html





■ リモート制作向け AV over IP コーナー

AJA BRIDGE LIVE : リモート制作環境に最適な低遅延ターンキーシステム

https://www.aja-jp.com/products/ip-video/bridge-live



AJA Dante AV 4K : 12G-SDI / HDMI 2.0 ⇔ Dante AV IP ビデオ / オーディオネットワーク変換

https://www.aja-jp.com/products/ip-video/dante-av-4k



NETGEAR M4250 シリーズ : ProAV向け POE+対応ネットワークスイッチ製品

https://www.netgear.com/jp/business/wired/switches/fully-managed/m4250/



Kiloview MG300 V2 : IP ビデオメディアゲートウェイ

https://www.kiloview.com/en/video-gateway/



IP ⇆ ベースバンドの変換に対応するコンバーター / エンコーダー / デコーダー各種





■ SDI / 光ファイバーソリューション

AJA KUMO 1616-12G : コンパクトな 16 入力 × 16 出力 12G-SDI ルーター

https://www.aja-jp.com/products/kumo/kumo-1616-12g



AJA KUMO CP : KUMO ルーター制御用コントロールパネル

https://www.aja-jp.com/products/kumo/kumo-cp



AJA FiDO シリーズ : SDI / 光ファイバーコンバーター

https://www.aja-jp.com/products/mini-converters/fido/352-fido



ケーブル各種 (トモカ電気株式会社 : https://www.tomoca.co.jp/)





■ 収録 / ストレージ / プレイアウトソリューション

MYTRON : タッチパネル対応ポン出しプレイアウトソリューション



Glyph SecureDrive Plus SSD Keypad : キーパッド付ハードウェア暗号化ポータブルドライブ

https://glyphtech.com/products/securedrive-portable-encrypted-drive-with-keypad



AJA Ki Pro GO : ポータブルサイズのマルチチャンネル H.264 レコーダー

https://www.aja-jp.com/products/kipro/ki-pro-go





* 展示内容は予告なく変更する場合がございます



< 出展ブース >

アスク・エムイー (株式会社アスク) : ブース番号 3階 3-R13



< イベント概要 >





< 製品紹介ビデオ >







< 株式会社アスク 概要 >

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), AJA Video Systems, ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, Crucial, ELSA JAPAN, HTC VIVE, Micro-Star International(MSI), Micron, NVIDIA, NewTek, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, ZOTAC Technology Limited など多数の海外メーカーの代理店をしております。

ウェブサイト:https://www.ask-corp.jp/



< 本ニュースリリースに関するお問い合せ先 >

株式会社アスク:成田 眞弓

TEL:03-5215-5676

〒102-0076 東京都千代田区九段南4-8-21 山脇ビル7階

株式会社アスク WEB URL:http://www.ask-media.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2024/01/09-10:16)