【12月22日(木)24:00～ 第12話放送！】オリジナル…
［株式会社Cygames］
メイドとは何なのか、萌えとは何なのか。アキバ冥途戦争の最終話、是非ご期待ください。
株式会社Cygames（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、12月22日(木)24:00から放送開始のTVアニメ「アキバ冥途戦争」より、第12話あらすじ、先行カット、Web予告を公開いたしました。
今週から開催の「ブヒ！スクラッチ『とんとことん大感謝祭』」、「アキバ冥途戦争 × GiGO のPOP UP EVENT 」の開催情報も掲載しております。
どちらも是非ご注目ください！
第12話『萌えの果て』あらすじ・先行カット・WEB予告公開！
第12話『萌えの果て』
▼ あらすじ ▼
凶刃に倒れる嵐子。その死を嘆き悲しむ「とんとことん」の面々。
喪に服すなごみは“黒豚”となり、自らが拒絶してきた暴力に縋り復讐を果たそうとするが……
メイドとは何なのか、萌えとは何なのか。そして、萌えの果てに、なごみが見たものとは！
アキバ冥途戦争、ここに完結！
▼ スタッフ ▼
脚本 ： 比企 能博
絵コンテ ： 増井 壮一
演出 ： 太田 知章 / 佐々木 勅嘉 / 熨斗谷 充孝 / 橋本 昌和
総作画監督 ： 仁井 学
作画監督 ： 宮崎 司 / 水野 紗世 / 鍋田 香代子 / 大東 百合恵 / 鈴木 理沙 / 小野 和美 / 酒井 美佳 / 稲熊 一晃 / 三浦 菜奈
TVアニメ「アキバ冥途戦争」第12話次回予告動画はコチラ！ ⇒ https://youtu.be/eJb8EZML3qg
「ブヒ！スクラッチ『とんとことん大感謝祭』」開催中！
12月18日（日）から「ブヒ！スクラッチ『とんとことん大感謝祭』」が開催中！
メイドカフェとんとことんをイメージした商品や、描き下ろしイラストを使った商品が盛りだくさん！
公式Twitterでは、"店長からのお願い"動画も公開中！
ぜひチェックしてみてください！
開催期間：12月18日（日） ～ 1月22日（日）
詳細はコチラ！ ⇒ https://scratch.dmm.com/kuji/akibamaidwar/
アキバ冥途戦争 × GiGO のPOP UP EVENT が本日より開催開始！
メイドカフェとんとことん がGiGO秋葉原をジャック！！
アキバ冥途戦争 × GiGO のPOP UP EVENT が本日より開催です！
オリジナル描き下ろしイラストグッズ・プライズや、全国展開のドリンクも！
詳細はコチラ ⇒ https://tempo.gendagigo.jp/akibamaidwar/2022.html
TVアニメ「アキバ冥途戦争」Blu-ray情報
▼ Blu-ray『アキバ冥途戦争 1』商品情報 ▼
発売日：2023年1月11日(水)
価格：15,400円（税込）
収録話数：第1話～第4話
■仕様＆封入特典
キャラクターデザイン仁井学 描き下ろし三方背ケース
キャラクターデザイン仁井学 描き下ろしインナージャケット
スペシャルブックレット（36p）
ドラマCD 第4.44話 すばらしき豚小屋番外地
■映像特典
プロモーション映像集
▼ Blu-ray『アキバ冥途戦争 2』商品情報 ▼
発売日：2023年2月3日(金)
価格：15,400円（本体価格＋税10％）
収録話数：第5話～第8話
■仕様＆封入特典
キャラクターデザイン仁井学 描き下ろし三方背ケース
キャラクターデザイン仁井学 描き下ろしインナージャケット
スペシャルブックレット（36p）
ドラマCD 第8.93話 がんばれ！ブーギーズ
■映像特典
プロモーション映像集
▼ Blu-ray『アキバ冥途戦争 3』商品情報 ▼
発売日：2023年3月3日(金)
価格：15,400円（本体価格＋税10％）
収録話数：第9話～第12話
■仕様＆封入特典
キャラクターデザイン仁井学 描き下ろし三方背ケース
キャラクターデザイン仁井学 描き下ろしインナージャケット
スペシャルブックレット（36p）
挿入歌CD
■映像特典
プロモーション映像集
※内容・仕様等は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
▼法人別オリジナル特典一覧 ▼
ゲーマーズ
<全巻購入特典＞>
１.描き下ろしB2タペストリー（和平なごみ）※ゲーマーズ全店対象（オンラインショップ含む）
２.描き下ろしB2タペストリー（ゆめち）※AKIHABARAゲーマーズ本店限定
ゲーマーズ限定版（第1巻）※有償特典
１.アニメ描き下ろしアクリルスタンド（和平なごみ）付き ※ゲーマーズ全店対象（オンラインショップ含む）
２.アニメ描き下ろしアクリルスタンド（ゆめち）付き ※AKIHABARAゲーマーズ本店限定
３.アニメ描き下ろしアクリルスタンド（和平なごみ＋ゆめち）付き ※AKIHABARAゲーマーズ本店限定
※「B2タペストリー」と「アクリルスタンド」の「和平なごみ」「ゆめち」のイラストはそれぞれ同一のものになります。
※AKIHABARAゲーマーズ本店で全巻ご購入頂いた方はゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）対象の「アニメ描き下ろしB2タペストリー（ゆめち）」も特典付与対象となります。
とらのあな
<全巻購入特典>
１.描き下ろしB2タペストリー（しぃぽん＆ゾーヤ）
＜とらのあな限定版（第1巻）＞※有償特典
１.描き下ろしA4アクリルプレート（ゆめち）
Amazon.co.jp
<全巻購入特典>
１. 描き下ろしキャラファインボード（和平なごみ＆万年嵐子）
楽天ブックス
<全巻購入特典>
１.描き下ろしB2布ポスター（和平なごみ）
２.描き下ろしアクリルキーホルダー（和平なごみ）※楽天通販受け取り
３.描き下ろし缶バッジ2個セット（和平なごみ）※ファミリーマート受け取り
※1巻のみファミリーマート受け取りが可能となります。
1巻をファミリーマート受け取りでご購入頂いた場合、2巻・3巻を楽天ブックス受け取りでご購入頂ければ「全巻購入特典 描き下ろしB2布ポスター（和平なごみ）」が特典付与対象となります。
アニメイト＜全巻購入特典＞
１.描き下ろしA4キャンバスボード（和平なごみ）
＜各巻購入特典＞
１.チェキ風カード2枚セット
楽天ブックス
<全巻購入特典>
１.描き下ろしB2布ポスター（和平なごみ）
２.描き下ろしアクリルキーホルダー（和平なごみ）※楽天通販受け取り
３.描き下ろし缶バッジ2個セット（和平なごみ）※ファミリーマート受け取り
※1巻のみファミリーマート受け取りが可能となります。
1巻をファミリーマート受け取りでご購入頂いた場合、2巻・3巻を楽天ブックス受け取りでご購入頂ければ「全巻購入特典 描き下ろしB2布ポスター（和平なごみ）」が特典付与対象となります。
ソフマップ・アニメガ
<全巻購入特典>
１.描き下ろし全巻収納BOX（ゾーヤ）
２.描き下ろしB2タペストリー（ゾーヤ）
ヨドバシカメラ
＜全巻購入特典＞
１.A5アクリルプレート
２.B2布ポスター
メロンブックス
<全巻購入特典>
１.マグカップ
２.アクリルコースター
あみあみオンラインショップ
＜全巻購入特典＞
１.アクリルクロック
TSUTAYAオンライン
＜1巻購入特典＞
１.L版ブロマイド
赤い熊さん
＜各巻購入特典＞
１.L版ブロマイド
TVアニメ「アキバ冥途戦争」作品概要
◆放送情報◆
TOKYO MX・サンテレビ・KBS京都・BS11
10月6日より 毎週木曜 24:00～ 放送開始
AT-X
10月7日より 毎週金曜 21:30～ 放送開始
リピート放送：毎週火曜9:30～ 毎週木曜15:30～
◆配信情報◆
ABEMA：10月6日より 毎週木曜 24:00～
ｄアニメストア：10月9日より 毎週日曜 24:00～
ほか 各配信プラットフォームにて 10月12日（水） 24:00以降、順次配信予定！
アニメタイムズ
アニメ放題
auスマートパスプレミアム
J:COMオンデマンド メガパック
ツイキャス
TELASA
ニコニコ
バンダイチャンネル
Hulu
みるプラス 見放題パックプライム
U-NEXT
WOWOWオンデマンド
GYAO!ストア
Google Play
クランクイン！ビデオ
DMM.com
ひかりTV
ビデオマーケット
music.jp
Rakuten TV
HAPPY！動画
◆スタッフ◆
原作：ケダモノランド経営戦略室
監督：増井 壮一
シリーズ構成：比企 能博
キャラクターデザイン・総作画監督：仁井 学
美術監督：本田 こうへい
美術設定：伊良波 理沙
色彩設計：中野 尚美
プロップ設定：入江 健司、鍋田 香代子
撮影監督：石黒 瑠美
3D監督：小川 耕平
特殊効果：村上 正博
編集：高橋 歩
音楽：池 頼広
音楽制作：Cygames
音響監督：飯田 里樹
音響効果：中野 勝博
音響制作：dugout
アニメーション制作：P.A.WORKS
◆キャスト◆
和平なごみ：近藤 玲奈
万年嵐子：佐藤 利奈
ゆめち：田中 美海
しぃぽん：黒沢 ともよ
ゾーヤ：ジェーニャ
店長：高垣 彩陽
御徒町：平野 綾
取り立て屋：内山 昂輝
大将：小山 剛志
ねるら：石見 舞菜香
凪：皆川 純子
愛美：ユリン 千晶
末広：諏訪部 順一
◆インフォメーション◆
公式HP ： https://akibamaidwar.com/
公式Twitter ： @akbmaidwar ( https://twitter.com/akbmaidwar )
#アキバ冥途戦争
YouTube ： https://www.youtube.com/channel/UCHW8jFuVYn_yPw2WiFWUPag
＊画像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。
(C)「アキバ冥途戦争」製作委員会
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/19-13:46）
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