［株式会社Cygames］

メイドとは何なのか、萌えとは何なのか。アキバ冥途戦争の最終話、是非ご期待ください。



株式会社Cygames（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、12月22日(木)24:00から放送開始のTVアニメ「アキバ冥途戦争」より、第12話あらすじ、先行カット、Web予告を公開いたしました。



今週から開催の「ブヒ！スクラッチ『とんとことん大感謝祭』」、「アキバ冥途戦争 × GiGO のPOP UP EVENT 」の開催情報も掲載しております。

どちらも是非ご注目ください！









第12話『萌えの果て』あらすじ・先行カット・WEB予告公開！





















第12話『萌えの果て』



▼ あらすじ ▼

凶刃に倒れる嵐子。その死を嘆き悲しむ「とんとことん」の面々。

喪に服すなごみは“黒豚”となり、自らが拒絶してきた暴力に縋り復讐を果たそうとするが……

メイドとは何なのか、萌えとは何なのか。そして、萌えの果てに、なごみが見たものとは！

アキバ冥途戦争、ここに完結！



▼ スタッフ ▼

脚本 ： 比企 能博

絵コンテ ： 増井 壮一

演出 ： 太田 知章 / 佐々木 勅嘉 / 熨斗谷 充孝 / 橋本 昌和

総作画監督 ： 仁井 学

作画監督 ： 宮崎 司 / 水野 紗世 / 鍋田 香代子 / 大東 百合恵 / 鈴木 理沙 / 小野 和美 / 酒井 美佳 / 稲熊 一晃 / 三浦 菜奈









TVアニメ「アキバ冥途戦争」第12話次回予告動画はコチラ！ ⇒ https://youtu.be/eJb8EZML3qg





「ブヒ！スクラッチ『とんとことん大感謝祭』」開催中！









12月18日（日）から「ブヒ！スクラッチ『とんとことん大感謝祭』」が開催中！

メイドカフェとんとことんをイメージした商品や、描き下ろしイラストを使った商品が盛りだくさん！

公式Twitterでは、"店長からのお願い"動画も公開中！

ぜひチェックしてみてください！



開催期間：12月18日（日） ～ 1月22日（日）



詳細はコチラ！ ⇒ https://scratch.dmm.com/kuji/akibamaidwar/



アキバ冥途戦争 × GiGO のPOP UP EVENT が本日より開催開始！









メイドカフェとんとことん がGiGO秋葉原をジャック！！

アキバ冥途戦争 × GiGO のPOP UP EVENT が本日より開催です！



オリジナル描き下ろしイラストグッズ・プライズや、全国展開のドリンクも！



詳細はコチラ ⇒ https://tempo.gendagigo.jp/akibamaidwar/2022.html



TVアニメ「アキバ冥途戦争」Blu-ray情報



▼ Blu-ray『アキバ冥途戦争 1』商品情報 ▼



発売日：2023年1月11日(水)

価格：15,400円（税込）

収録話数：第1話～第4話





■仕様＆封入特典

キャラクターデザイン仁井学 描き下ろし三方背ケース

キャラクターデザイン仁井学 描き下ろしインナージャケット

スペシャルブックレット（36p）

ドラマCD 第4.44話 すばらしき豚小屋番外地



■映像特典

プロモーション映像集







▼ Blu-ray『アキバ冥途戦争 2』商品情報 ▼



発売日：2023年2月3日(金)

価格：15,400円（本体価格＋税10％）

収録話数：第5話～第8話



■仕様＆封入特典

キャラクターデザイン仁井学 描き下ろし三方背ケース

キャラクターデザイン仁井学 描き下ろしインナージャケット

スペシャルブックレット（36p）

ドラマCD 第8.93話 がんばれ！ブーギーズ



■映像特典

プロモーション映像集





▼ Blu-ray『アキバ冥途戦争 3』商品情報 ▼



発売日：2023年3月3日(金)

価格：15,400円（本体価格＋税10％）

収録話数：第9話～第12話



■仕様＆封入特典

キャラクターデザイン仁井学 描き下ろし三方背ケース

キャラクターデザイン仁井学 描き下ろしインナージャケット

スペシャルブックレット（36p）

挿入歌CD



■映像特典

プロモーション映像集





※内容・仕様等は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。



▼法人別オリジナル特典一覧 ▼



ゲーマーズ

<全巻購入特典＞>

１.描き下ろしB2タペストリー（和平なごみ）※ゲーマーズ全店対象（オンラインショップ含む）

２.描き下ろしB2タペストリー（ゆめち）※AKIHABARAゲーマーズ本店限定

ゲーマーズ限定版（第1巻）※有償特典

１.アニメ描き下ろしアクリルスタンド（和平なごみ）付き ※ゲーマーズ全店対象（オンラインショップ含む）

２.アニメ描き下ろしアクリルスタンド（ゆめち）付き ※AKIHABARAゲーマーズ本店限定

３.アニメ描き下ろしアクリルスタンド（和平なごみ＋ゆめち）付き ※AKIHABARAゲーマーズ本店限定

※「B2タペストリー」と「アクリルスタンド」の「和平なごみ」「ゆめち」のイラストはそれぞれ同一のものになります。

※AKIHABARAゲーマーズ本店で全巻ご購入頂いた方はゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）対象の「アニメ描き下ろしB2タペストリー（ゆめち）」も特典付与対象となります。



とらのあな

<全巻購入特典>

１.描き下ろしB2タペストリー（しぃぽん＆ゾーヤ）

＜とらのあな限定版（第1巻）＞※有償特典

１.描き下ろしA4アクリルプレート（ゆめち）



Amazon.co.jp

<全巻購入特典>

１. 描き下ろしキャラファインボード（和平なごみ＆万年嵐子）

楽天ブックス

<全巻購入特典>

１.描き下ろしB2布ポスター（和平なごみ）

２.描き下ろしアクリルキーホルダー（和平なごみ）※楽天通販受け取り

３.描き下ろし缶バッジ2個セット（和平なごみ）※ファミリーマート受け取り

※1巻のみファミリーマート受け取りが可能となります。

1巻をファミリーマート受け取りでご購入頂いた場合、2巻・3巻を楽天ブックス受け取りでご購入頂ければ「全巻購入特典 描き下ろしB2布ポスター（和平なごみ）」が特典付与対象となります。







アニメイト＜全巻購入特典＞

１.描き下ろしA4キャンバスボード（和平なごみ）

＜各巻購入特典＞

１.チェキ風カード2枚セット



楽天ブックス

<全巻購入特典>

１.描き下ろしB2布ポスター（和平なごみ）

２.描き下ろしアクリルキーホルダー（和平なごみ）※楽天通販受け取り

３.描き下ろし缶バッジ2個セット（和平なごみ）※ファミリーマート受け取り

※1巻のみファミリーマート受け取りが可能となります。

1巻をファミリーマート受け取りでご購入頂いた場合、2巻・3巻を楽天ブックス受け取りでご購入頂ければ「全巻購入特典 描き下ろしB2布ポスター（和平なごみ）」が特典付与対象となります。





ソフマップ・アニメガ

<全巻購入特典>

１.描き下ろし全巻収納BOX（ゾーヤ）

２.描き下ろしB2タペストリー（ゾーヤ）



ヨドバシカメラ

＜全巻購入特典＞

１.A5アクリルプレート

２.B2布ポスター



メロンブックス

<全巻購入特典>

１.マグカップ

２.アクリルコースター





あみあみオンラインショップ

＜全巻購入特典＞

１.アクリルクロック



TSUTAYAオンライン

＜1巻購入特典＞

１.L版ブロマイド



赤い熊さん

＜各巻購入特典＞

１.L版ブロマイド









TVアニメ「アキバ冥途戦争」作品概要









◆放送情報◆

TOKYO MX・サンテレビ・KBS京都・BS11

10月6日より 毎週木曜 24:00～ 放送開始

AT-X

10月7日より 毎週金曜 21:30～ 放送開始

リピート放送：毎週火曜9:30～ 毎週木曜15:30～



◆配信情報◆

ABEMA：10月6日より 毎週木曜 24:00～

ｄアニメストア：10月9日より 毎週日曜 24:00～



ほか 各配信プラットフォームにて 10月12日（水） 24:00以降、順次配信予定！

アニメタイムズ

アニメ放題

auスマートパスプレミアム

J:COMオンデマンド メガパック

ツイキャス

TELASA

ニコニコ

バンダイチャンネル

Hulu

みるプラス 見放題パックプライム

U-NEXT

WOWOWオンデマンド



GYAO!ストア

Google Play

クランクイン！ビデオ

DMM.com

ひかりTV

ビデオマーケット

music.jp

Rakuten TV

HAPPY！動画



◆スタッフ◆

原作：ケダモノランド経営戦略室

監督：増井 壮一

シリーズ構成：比企 能博

キャラクターデザイン・総作画監督：仁井 学

美術監督：本田 こうへい

美術設定：伊良波 理沙

色彩設計：中野 尚美

プロップ設定：入江 健司、鍋田 香代子

撮影監督：石黒 瑠美

3D監督：小川 耕平

特殊効果：村上 正博

編集：高橋 歩

音楽：池 頼広

音楽制作：Cygames

音響監督：飯田 里樹

音響効果：中野 勝博

音響制作：dugout

アニメーション制作：P.A.WORKS



◆キャスト◆

和平なごみ：近藤 玲奈

万年嵐子：佐藤 利奈

ゆめち：田中 美海

しぃぽん：黒沢 ともよ

ゾーヤ：ジェーニャ

店長：高垣 彩陽

御徒町：平野 綾



取り立て屋：内山 昂輝

大将：小山 剛志

ねるら：石見 舞菜香

凪：皆川 純子

愛美：ユリン 千晶

末広：諏訪部 順一



◆インフォメーション◆

公式HP ： https://akibamaidwar.com/

公式Twitter ： @akbmaidwar ( https://twitter.com/akbmaidwar )

#アキバ冥途戦争

YouTube ： https://www.youtube.com/channel/UCHW8jFuVYn_yPw2WiFWUPag



＊画像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。

(C)「アキバ冥途戦争」製作委員会



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/19-13:46）