[株式会社Cygames]

メイドとは何なのか、萌えとは何なのか。アキバ冥途戦争の最終話、是非ご期待ください。



株式会社Cygames(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:渡邊耕一)は、12月22日(木)24:00から放送開始のTVアニメ「アキバ冥途戦争」より、第12話あらすじ、先行カット、Web予告を公開いたしました。



今週から開催の「ブヒ!スクラッチ『とんとことん大感謝祭』」、「アキバ冥途戦争 × GiGO のPOP UP EVENT 」の開催情報も掲載しております。

どちらも是非ご注目ください!









第12話『萌えの果て』あらすじ・先行カット・WEB予告公開!





















第12話『萌えの果て』



▼ あらすじ ▼

凶刃に倒れる嵐子。その死を嘆き悲しむ「とんとことん」の面々。

喪に服すなごみは“黒豚”となり、自らが拒絶してきた暴力に縋り復讐を果たそうとするが……

メイドとは何なのか、萌えとは何なのか。そして、萌えの果てに、なごみが見たものとは!

アキバ冥途戦争、ここに完結!



▼ スタッフ ▼

脚本 : 比企 能博

絵コンテ : 増井 壮一

演出 : 太田 知章 / 佐々木 勅嘉 / 熨斗谷 充孝 / 橋本 昌和

総作画監督 : 仁井 学

作画監督 : 宮崎 司 / 水野 紗世 / 鍋田 香代子 / 大東 百合恵 / 鈴木 理沙 / 小野 和美 / 酒井 美佳 / 稲熊 一晃 / 三浦 菜奈









TVアニメ「アキバ冥途戦争」第12話次回予告動画はコチラ! ⇒ https://youtu.be/eJb8EZML3qg





「ブヒ!スクラッチ『とんとことん大感謝祭』」開催中!









12月18日(日)から「ブヒ!スクラッチ『とんとことん大感謝祭』」が開催中!

メイドカフェとんとことんをイメージした商品や、描き下ろしイラストを使った商品が盛りだくさん!

公式Twitterでは、"店長からのお願い"動画も公開中!

ぜひチェックしてみてください!



開催期間:12月18日(日) ~ 1月22日(日)



詳細はコチラ! ⇒ https://scratch.dmm.com/kuji/akibamaidwar/



アキバ冥途戦争 × GiGO のPOP UP EVENT が本日より開催開始!









メイドカフェとんとことん がGiGO秋葉原をジャック!!

アキバ冥途戦争 × GiGO のPOP UP EVENT が本日より開催です!



オリジナル描き下ろしイラストグッズ・プライズや、全国展開のドリンクも!



詳細はコチラ ⇒ https://tempo.gendagigo.jp/akibamaidwar/2022.html



TVアニメ「アキバ冥途戦争」Blu-ray情報



▼ Blu-ray『アキバ冥途戦争 1』商品情報 ▼



発売日:2023年1月11日(水)

価格:15,400円(税込)

収録話数:第1話~第4話





■仕様&封入特典

キャラクターデザイン仁井学 描き下ろし三方背ケース

キャラクターデザイン仁井学 描き下ろしインナージャケット

スペシャルブックレット(36p)

ドラマCD 第4.44話 すばらしき豚小屋番外地



■映像特典

プロモーション映像集







▼ Blu-ray『アキバ冥途戦争 2』商品情報 ▼



発売日:2023年2月3日(金)

価格:15,400円(本体価格+税10%)

収録話数:第5話~第8話



■仕様&封入特典

キャラクターデザイン仁井学 描き下ろし三方背ケース

キャラクターデザイン仁井学 描き下ろしインナージャケット

スペシャルブックレット(36p)

ドラマCD 第8.93話 がんばれ!ブーギーズ



■映像特典

プロモーション映像集





▼ Blu-ray『アキバ冥途戦争 3』商品情報 ▼



発売日:2023年3月3日(金)

価格:15,400円(本体価格+税10%)

収録話数:第9話~第12話



■仕様&封入特典

キャラクターデザイン仁井学 描き下ろし三方背ケース

キャラクターデザイン仁井学 描き下ろしインナージャケット

スペシャルブックレット(36p)

挿入歌CD



■映像特典

プロモーション映像集





※内容・仕様等は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。



▼法人別オリジナル特典一覧 ▼



ゲーマーズ

<全巻購入特典>>

1.描き下ろしB2タペストリー(和平なごみ)※ゲーマーズ全店対象(オンラインショップ含む)

2.描き下ろしB2タペストリー(ゆめち)※AKIHABARAゲーマーズ本店限定

ゲーマーズ限定版(第1巻)※有償特典

1.アニメ描き下ろしアクリルスタンド(和平なごみ)付き ※ゲーマーズ全店対象(オンラインショップ含む)

2.アニメ描き下ろしアクリルスタンド(ゆめち)付き ※AKIHABARAゲーマーズ本店限定

3.アニメ描き下ろしアクリルスタンド(和平なごみ+ゆめち)付き ※AKIHABARAゲーマーズ本店限定

※「B2タペストリー」と「アクリルスタンド」の「和平なごみ」「ゆめち」のイラストはそれぞれ同一のものになります。

※AKIHABARAゲーマーズ本店で全巻ご購入頂いた方はゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)対象の「アニメ描き下ろしB2タペストリー(ゆめち)」も特典付与対象となります。



とらのあな

<全巻購入特典>

1.描き下ろしB2タペストリー(しぃぽん&ゾーヤ)

<とらのあな限定版(第1巻)>※有償特典

1.描き下ろしA4アクリルプレート(ゆめち)



Amazon.co.jp

<全巻購入特典>

1. 描き下ろしキャラファインボード(和平なごみ&万年嵐子)

楽天ブックス

<全巻購入特典>

1.描き下ろしB2布ポスター(和平なごみ)

2.描き下ろしアクリルキーホルダー(和平なごみ)※楽天通販受け取り

3.描き下ろし缶バッジ2個セット(和平なごみ)※ファミリーマート受け取り

※1巻のみファミリーマート受け取りが可能となります。

1巻をファミリーマート受け取りでご購入頂いた場合、2巻・3巻を楽天ブックス受け取りでご購入頂ければ「全巻購入特典 描き下ろしB2布ポスター(和平なごみ)」が特典付与対象となります。







アニメイト<全巻購入特典>

1.描き下ろしA4キャンバスボード(和平なごみ)

<各巻購入特典>

1.チェキ風カード2枚セット



ソフマップ・アニメガ

<全巻購入特典>

1.描き下ろし全巻収納BOX(ゾーヤ)

2.描き下ろしB2タペストリー(ゾーヤ)



ヨドバシカメラ

<全巻購入特典>

1.A5アクリルプレート

2.B2布ポスター



メロンブックス

<全巻購入特典>

1.マグカップ

2.アクリルコースター





あみあみオンラインショップ

<全巻購入特典>

1.アクリルクロック



TSUTAYAオンライン

<1巻購入特典>

1.L版ブロマイド



赤い熊さん

<各巻購入特典>

1.L版ブロマイド









TVアニメ「アキバ冥途戦争」作品概要









◆放送情報◆

TOKYO MX・サンテレビ・KBS京都・BS11

10月6日より 毎週木曜 24:00~ 放送開始

AT-X

10月7日より 毎週金曜 21:30~ 放送開始

リピート放送:毎週火曜9:30~ 毎週木曜15:30~



◆配信情報◆

ABEMA:10月6日より 毎週木曜 24:00~

dアニメストア:10月9日より 毎週日曜 24:00~



ほか 各配信プラットフォームにて 10月12日(水) 24:00以降、順次配信予定!

アニメタイムズ

アニメ放題

auスマートパスプレミアム

J:COMオンデマンド メガパック

ツイキャス

TELASA

ニコニコ

バンダイチャンネル

Hulu

みるプラス 見放題パックプライム

U-NEXT

WOWOWオンデマンド



GYAO!ストア

Google Play

クランクイン!ビデオ

DMM.com

ひかりTV

ビデオマーケット

music.jp

Rakuten TV

HAPPY!動画



◆スタッフ◆

原作:ケダモノランド経営戦略室

監督:増井 壮一

シリーズ構成:比企 能博

キャラクターデザイン・総作画監督:仁井 学

美術監督:本田 こうへい

美術設定:伊良波 理沙

色彩設計:中野 尚美

プロップ設定:入江 健司、鍋田 香代子

撮影監督:石黒 瑠美

3D監督:小川 耕平

特殊効果:村上 正博

編集:高橋 歩

音楽:池 頼広

音楽制作:Cygames

音響監督:飯田 里樹

音響効果:中野 勝博

音響制作:dugout

アニメーション制作:P.A.WORKS



◆キャスト◆

和平なごみ:近藤 玲奈

万年嵐子:佐藤 利奈

ゆめち:田中 美海

しぃぽん:黒沢 ともよ

ゾーヤ:ジェーニャ

店長:高垣 彩陽

御徒町:平野 綾



取り立て屋:内山 昂輝

大将:小山 剛志

ねるら:石見 舞菜香

凪:皆川 純子

愛美:ユリン 千晶

末広:諏訪部 順一



◆インフォメーション◆

公式HP : https://akibamaidwar.com/

公式Twitter : @akbmaidwar ( https://twitter.com/akbmaidwar )

#アキバ冥途戦争

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCHW8jFuVYn_yPw2WiFWUPag



*画像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。

(C)「アキバ冥途戦争」製作委員会



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/19-13:46)