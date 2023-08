[アサヒ飲料]

秋の夜長のリラックスシーンにぴったりなやさしいコクが楽しめる「カルピス」



アサヒ飲料株式会社(本社 東京、社長 米女太一)は、『「カルピス Premium Time」fromカルピス THE RICH』を9月12日から期間限定で発売します。







2022年2月に発売した『カルピス THE RICH』は、こだわりの素材でつくった贅沢な味わいが評価され、「カルピス」ブランド新商品過去10年で初動売上No.1※1を記録しました。素材や製法にこだわった本商品を「カルピス THE RICH」から発売します。「カルピスTHE RICH」から期間限定品を発売するのは初めてです。

※1 2023年1月時点、発売月を含む12ヵ月の出荷箱数



『「カルピス Premium Time」fromカルピス THE RICH』は、北海道産乳原料※2を贅沢に使用した「カルピス」に、低温で長時間じっくりと発酵させた特別な乳素材をブレンドしています。この乳素材は、一般的な発酵乳と比較して低温で約2倍の時間をかけて乳を発酵させており、優しいコクのある味わいをもたらします。ゆっくりと過ごしたい秋の夜長のリラックスシーンにぴったりです。

※2乳原料中、北海道産96%使用



パッケージは、商品名の下に「2倍の時間をかけてじっくり発酵した乳素材をブレンド」と記載し、上部に「限定生産」と記載したアイコンをあしらうことで、本商品が原料にこだわったプレミアムな商品であることを表現しています。



「カルピス」ブランドは「人と時をつなぐ、“甘ずっぱいおいしさ”がみんなの“幸せ”を増やして、世界の“ピース”に貢献する」をテーマに掲げています。今後も商品やコミュニケーションを通して、子どもから大人まですべての人の笑顔とすこやかな生活に貢献していきます。

【商品概要】



「カルピス」はアサヒ飲料株式会社の登録商標です。



