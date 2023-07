[ANYCOLOR株式会社]

ANYCOLOR株式会社(本社:東京都港区 代表取締役:田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、風楽奏斗、渡会雲雀、四季凪アキラ、セラフ・ダズルガーデンのユニット「VOLTACTION」によるボイスドラマ新シリーズ第1弾、「VOLTACTIONボイスドラマ -Memories of Nostalgia- セラフ・ダズルガーデン編」をにじさんじオフィシャルストアにて、2023年7月15日(土)23時に常設販売開始したことをお知らせいたします。









2023年7月15日(土)23時から「VOLTACTIONボイスドラマ -Memories of Nostalgia- セラフ・ダズルガーデン編」常設販売開始!





風楽奏斗、渡会雲雀、四季凪アキラ、セラフ・ダズルガーデンのユニット「VOLTACTION」によるボイスドラマ新シリーズが、にじさんじオフィシャルストアにて販売を開始することが決定しました!

第1弾「VOLTACTIONボイスドラマ -Memories of Nostalgia- セラフ・ダズルガーデン編」は、本日7月15日(土)23時より常設販売を開始しております。



購入特典として、キービジュアルのPC&スマートフォン用壁紙付きとなっておりますので、ぜひボイスと合わせてお楽しみください。



<あらすじ>

幼い頃から時折バディを組み機関の仕事をしてきたセラフと四季凪。

潜入任務のために寄宿学校へ入学し、初めて顔を合わせることになり――?

今まで語られなかった、過去を描いたボイスドラマ!



<キャスト>

セラフ・ダズルガーデン

四季凪アキラ

風楽奏斗

渡会雲雀



<販売スケジュール予定>

2023年10月:四季凪アキラ編

2023年11月:渡会雲雀編

2024年1月:風楽奏斗編

※詳細は後日発表いたします。



イラストレーター





わいあっと 様(https://twitter.com/Y_at)



販売概要





・販売開始:2023年7月15日(土)23時~

・価格:2,000円(税込)

・購入特典:PC・スマートフォン用壁紙

・販売プラットフォーム:にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ:https://shop.nijisanji.jp/s/niji/item/detail/dig-01324



また、新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式Twitter:https://twitter.com/nijisanji_app

・ハッシュタグ:#VOLTACTION、#ヴォルタ





【にじさんじプロジェクトについて】



「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。





<リンク一覧(にじさんじプロジェクト)>

公式サイト:https://www.nijisanji.jp/

Twitter:https://twitter.com/nijisanji_app

YouTube:https://www.youtube.com/c/nijisanji

TikTok:https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

Bilibili:https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア:https://shop.nijisanji.jp/

にじさんじ FAN CLUB:https://fanclub.nijisanji.jp/





【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



<リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)>

コーポレートサイト:https://www.anycolor.co.jp

最新情報:https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報:https://www.anycolor.co.jp/recruit

Twitter:https://twitter.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube:https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 社長室 広報担当

Email:pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名:ANYCOLOR株式会社

本社:東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者:代表取締役CEO 田角 陸









企業プレスリリース詳細へ (2023/07/16-10:46)