[GMOフィナンシャルホールディングス株式会社]

~新規ご契約特典とあわせて合計6ヶ月分の初年度基本料金が無料に!~



GMOインターネットグループのGMOフィナンシャルホールディングス株式会社の連結会社であるGMOオフィスサポート株式会社(代表取締役社長:松永 知也 以下:当社)が提供する、オフィス住所を格安な料金プランでレンタルできるバーチャルオフィスサービス「GMOオフィスサポート」(URL:https://www.gmo-office.com/)は、2023年10月に1万ユーザーを突破したことを記念して、2023年11月22日(水)より初年度基本料金が3ヶ月分無料になるキャンペーンを開催いたします。



キャンペーン期間中に「GMOオフィスサポート」の新規お申し込み手続きが完了したお客様は、新規ご契約特典として現在実施している「初年度基本料金3ヶ月分無料プログラム」とあわせて、初年度基本料金が6ヶ月分無料となります。より一層リーズナブルな価格でご利用いただけるこの機会に、ぜひバーチャルオフィスのお申し込みをご検討ください。







キャンペーン概要





■キャンペーン名称

1万ユーザー突破記念キャンペーン(さらに3ヶ月無料で合計6ヶ月無料!)



■実施期間

2023年11月22日(水)~2023年12月27日(水)



■対象となるお客様

キャンペーン期間中に「GMOオフィスサポート」に新規お申し込みいただき、申込手続きが完了したお客様



■キャンペーン内容

新規ご契約時にお支払いいただく初年度基本料金が3ヶ月分無料になります(※1)。

さらに、本キャンペーン期間中は新規ご契約特典「初年度基本料金3ヶ月分無料プログラム」と本キャンペーンの双方が適用されるため、初年度基本料金が合計6ヶ月分無料となります(※2)。

(※1)オプションサービスの利用料金はキャンペーン対象外です。

(※2)ご契約期間はお申込月から起算して12ヶ月となり、新規ご契約時に6ヶ月分の基本料金を前払いでお支払いいただきます。



キャンペーンの詳細は、以下URLをご覧ください。

URL:https://www.gmo-office.com/campaign/20231122/



「GMOオフィスサポート」について





「GMOオフィスサポート」は、東証プライム上場企業グループが運営する信頼性が高いバーチャルオフィスサービスです。初期費用・保証金なし、リーズナブルな月額660円(税込)からご利用が可能です。



各プランの詳細は、以下URLをご覧ください。

URL:https://www.gmo-office.com/service/



バーチャルオフィスとは





物理的なオフィスを構えることなく、ビジネス利用可能な「住所」をレンタルできるサービスのことです。法人登記にも利用でき、届いた郵便物等の転送サービスを受けることも可能です。バーチャルオフィスを利用することで、賃貸物件等で発生するオフィスコストを抑えることができ、また都心部一等地の住所を利用することによる企業イメージの向上にもつながります。近年、クラウドサービス・ネットインフラの発達や働き方の多様化などを背景に、起業・開業時にバーチャルオフィスを利用したいというニーズが高まり、ユーザーも増加しています。



GMOオフィスサポート株式会社について





GMOオフィスサポート株式会社は、2021年12月よりバーチャルオフィス事業をスタートしました。都内駅チカにある一等地のビルの住所を提供し、賃貸物件にかかるコストの削減、都心住所による企業イメージの向上等、オフィス住所に関連した悩みを解決します。

また、バーチャルオフィスサービスの提供開始を皮切りに、GMOインターネットグループとして培ってきたノウハウ、知識、人材をフルに活用し、起業家様、経営者様のニーズに応えるサービスを多数提供します。当社は、全てのお客様のビジネスの成功を応援し、共に成長することで社会と人々に貢献してまいります。



