多数のオリジナル機能を備えたハイエンドゲーミングルーターとUSB接続で簡単にWi-Fi 6の高速通信ができる無線LANアダプター「AX1800 WiFi USBアダプター」



この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、2023年2月9日(木)より、高速なWi-Fi6に対応し、世界初※となるヒートパイプを搭載、ゲームに限らずストリーミングやオンラインミーティングなどでも快適なインターネット体験を提供できるゲーミングルーター「RadiX AX6600 Wi-Fi 6 トライバンドゲーミングルーター」と、Wi-Fi6非対応のパソコンでもWi-Fi6通信が可能な無線LANアダプター「AX1800 Wi-Fi USBアダプター」の予約を開始いたします。

製品の発売日は2月17日(金)午前1時となります。

※自社調べ。「ヒートパイプを搭載したWi-Fi6対応ゲーミングルーター」として(2023年2月時点)





【RadiX AX6600 Wi-Fi 6 トライバンドゲーミングルーター】





本製品は、MSI初のWi-Fi 6に対応したトライバンドゲーミングルーターで、5GHzでは4804+1201Mbps、2.4GHzでは574Mbpsの高速通信を実現しています。また、1.8GHzで動作するパワフルなクアッドコアプロセッサーを搭載し、MSIオリジナルの機能として自動でパケットを分析して最適な優先度を振り分ける「AI QoS」や、グラフィックスカードやノートパソコンで培った冷却技術を活かして、ルーターの冷却効果を向上させるヒートパイプを搭載しています。その他にもWAN/LANの切り替えが可能な2.5G有線ポートや、MSI製品を優先して通信する「MSI First」といった機能も搭載しており、Wi-Fi 6による高速通信、豊富な機能と高い冷却性能による安定動作を実現しているハイエンドゲーミングルーターです。



【RadiX AX6600 Wi-Fi 6 トライバンドゲーミングルーターの主な特徴】

●Wi-Fi 6に対応し、トライバンド4804+1201Mbps+574Mbpsの高速通信

本製品は、Wi-Fi 6に対応しており、5GHzでは4804+1201Mbps、2.4GHzでは574Mbpsの高速通信が可能です。帯域を分割し、複数の端末を割り当てることで、1度の通信で複数端末に同時通信を行なう「OFDMA」や、複数の端末へ上り、下りの双方向で同時通信が可能になる「MU-MIMO」に対応しており、パソコンやスマートフォンを同時に接続するようなシーンでも、安定した通信速度でゲームやストリーミングを快適に楽しむことができます。



●「AI QoS」でユーザー用途に合わせたモード切り替え

本製品は、ゲーミングモードやWFH(ワーク フロム ホーム)モードなど使用用途に合わせたモードを搭載しています。ユーザーの用途に合わせて設定することで、インターネット回線の応答速度を示すping値を下げ、通信内容の一部が消滅しラグが発生してしまうパケットロスを軽減することが出来ます。また、MSI独自のAI オートモードに設定することで、AIが自動でパケットを最適に振り分け、ルーター内でのパケットの処理効率を向上させ、いつでも快適な通信環境を実現します。



●世界初となるルーターにヒートパイプを搭載した冷却システム

MSIは、グラフィックスカードやノートパソコンなどで培った長年の冷却技術をルーターに取り入れ、世界で初めて冷却システムにヒートパイプを採用しました。搭載チップからの熱をグラフェンコーティングされたヒートシンクが受け取り、そこからヒートパイプが増設ヒートシンクへ移動させることでより効率的な放熱性を実現しています。



【製品仕様】







■RadiX AX6600 Wi-Fi 6 トライバンドゲーミングルーター

https://jp.msi.com/Gaming-Gear/RadiX-AX6600-WiFi-6-Tri-Band-Gaming-Router



【AX1800 Wi-Fi USB アダプター】







本製品は、MSI初となるWi-Fi 6に対応したデュアルバンド無線LANアダプターで、5GHzでは1201Mbps、2.4GHzでは574Mbpsの高速通信を実現しています。パソコンのUSBポートに接続するだけで簡単にWi-Fi 6による高速通信が可能になります。最新の暗号化セキュリティやMSIオリジナル機能の「MSI First」に対応しており、MSI製のWi-Fi 6ルーターと合わせて使用することで、安全で快適なインターネット環境を実現できる無線LANアダプターです。



【AX1800 Wi-Fi USB アダプターの主な特徴】

●Wi-Fi 6に対応し、デュアルバンド1201Mbps+574Mbpsの高速通信

本製品は、Wi-Fi 6に対応しており、5GHzでは1201Mbps、2.4GHzでは574Mbpsの高速通信が可能です。また最新のWi-Fi暗号化技術であるWPA3により、ネットワークセキュリティを向上させ、安全な通信が可能です。



●可動式アンテナとクレードル付属で自由な設置

外付けの折り畳み式アンテナを採用しており、電波を受信しやすく広範囲でも繋がりやすい設計となっています。さらに付属のクレードルを使用することで、パソコン周辺にスペースがない場合や電波状況が悪い場合でも、空いたスペースや電波を受信しやすい場所に自在に設置が可能です。



●MSI製ゲーミングルーターとの連携でより安定した通信

MSIオリジナルネットワーク機能の「MSI First」に対応しています。この機能により、多数のパソコンがMSI製ゲーミングルーターに接続した際、他社製のパソコンや無線LANアダプターよりも優先的に通信され、より安定したインターネット環境を実現できます。



【製品仕様】











■AX1800 Wi-Fi USB アダプター

https://jp.msi.com/Gaming-Gear/AX1800-WiFi-USB-Adapter



MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

