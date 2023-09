[わかさ生活]

10月1日(日)オリックスVS楽天の試合でゲームスポンサーとして「わかさ生活Day」を開催



株式会社わかさ生活(本社︓京都市下京区)は、この度オリックス・バファローズが実施するファイナルスパートプロジェクト「全員で勝つ!2023」のメインスポンサーに就任いたしました。また10月1日(日)のプロ野球パリーグ公式戦「オリックス・バファローズVS東北楽天ゴールデンイーグルス」では、「わかさ生活Day」としてゲームスポンサーを務めます。







当社は、2004年からの3年間、京セラドーム大阪のバックネットへの看板掲出、2016年からの3年間においては「女子プロ野球」のプロモーション活動に関する協賛などで、オリックス・バファローズと関係性を築いてまいりました。



今年は”全員で勝つ! 2023 supported by わかさ生活”として、9月~10月に開催されるオリックス・バファローズ主催の12試合をサポートさせていただきます。リーグ3連覇、さらには日本一連覇を目指すシーズン終盤戦の重要な試合を皆様と一緒に応援いたします。また、10月1日(日)のオリックス・バファローズVS東北楽天ゴールデンイーグルスでは「わかさ生活Day」として、イベント企画やコラボグッズとともにゲームスポンサーとして試合を盛り上げてまいります。

対象試合





9月16日(土) オリックス vs 楽天

9月17日(日) オリックス vs 楽天

9月18日(月・祝) オリックス vs 楽天

9月19日(火) オリックス vs ロッテ

9月20日(水) オリックス vs ロッテ

9月24日(日) オリックス vs 西武

9月25日(月) オリックス vs 西武

9月26日(火) オリックス vs 西武

9月27日(水) オリックス vs ソフトバンク

9月30日(土) オリックス vs 楽天

10月1日(日) オリックス vs 楽天「わかさ生活Day」

10月2日(月) オリックス vs 日本ハム

バファローブルくんとのコラボストーリー





夏の甲子園大会の試合ですっかり野球にハマったブルブルくん。

プロ野球にも憧れをもっていると、昨年日本一になったオリックス・バファローズ公式マスコットが自分と同じ名前の「ブルくん」であることを発見!

「これは何かのご縁だ!」と、バファローブルくんに弟子入りを志願するが・・・

いたずら好きのバファローブルくんから「僕と対決して、勝ったら考えてあげる!」とお返事が。

そして10月1日(日)の「わかさ生活Day」で、ブルブルくんとブルくんの「ブルブル対決」が実現することに・・・!



10月1日の「#キセキのわかさ生活Day」のイベントについて





京セラドーム大阪がわかさ生活色に染まる1日!「#キセキのわかさ生活Day」と題し、試合を盛り上げます。ブルブルくんの始球式登板やバファローブルくんとの「ブルブル対決」など、試合以外でも楽しんでいただける企画を予定しております。球場内特設ブースでの限定コラボグッズ販売や『ブルーベリーアイ』など、わかさ生活の商品が当たるお楽しみ抽選会も実施いたします。

ぜひ、10月1日(日)オリックスvs楽天「#キセキのわかさ生活Day」にお越しくださいませ。



わかさ生活は、ファイナルスパートプロジェクト「全員で勝つ!2023」のメインスポンサーとして、リーグ3連覇、さらには日本一連覇を目指すオリックス・バファローズを皆様と一緒に応援してまいります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/06-10:16)