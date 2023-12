[コスパグループ株式会社]

アニメ『メイドインアビス 烈日の黄金郷』ポップアップショップの開催が決定いたしました。



『メイドインアビス』は、つくしあきひと先生による大人気ファンタジー漫画で竹書房『WEBコミックガンマ』にて連載中の作品です。謎に包まれた大穴”アビス”の探索に挑む少女”リコ”と機械の体を持つ”レグ”の冒険が描かれ、シリアスな展開が多い内容で話題になりました。



今回のポップアップショップは、『メイドインアビス』登場人物の一人である”ナナチ”にスポットを当て、”ナナチ”の1日をテーマに『朝のさんぽ』『昼のごはん』『夜のおやすみ』の様子を3枚のイラストで表現。こちらのイラストは新規描き下ろしです。



2024年1月13日より「秋葉原」「名古屋」「大阪」「小倉」「仙台」の5会場を巡回開催いたします。



会場では、”ナナチ”をメインに主人公の”リコ”や”レグ”、”プルシュカ”、”ファプタ”、”マアアさん”の新作グッズを先行販売。また、POPUPSHOPならではの購入特典のプレゼントもございます。



”ナナチ”の魅力がたっぷりつまったPOP UP SHOP!ぜひ会場へ足を運んでみてはいかがでしょうか。



会場・開催日程





入場料:無料



※2024年3月7日(木)18時~4月1日(月)12時の間、本催事で取り扱う商品の通販予約を行う予定です。



主催:株式会社コスパ

協力:株式会社竹書房/株式会社KADOKAWA

運営:タブリエ・マーケティング株式会社



特典 L判ブロマイドプレゼント(全6種)







POPUPSHOPの会場で「メイドインアビス」の関連商品¥2,000(税込)お買上ごとにL判ブロマイド(全6種)をランダムで1枚プレゼント!



[配布例]

1回の会計で1,650円(税込)ご購入⇒ 特典なし

1回の会計で2,530円(税込)ご購入⇒ ランダムで限定ブロマイド1枚

1回の会計で11,055円(税込)ご購入⇒ ランダムで限定ブロマイド5枚

1回の会計で13,420円(税込)ご購入⇒ ランダムで限定ブロマイド6枚



[注意事項]

※会場では「メイドインアビス」の関連商品も販売し、購入特典の対象となります。

※特典の絵柄はランダム配布でお選びいただけません。

※なくなり次第配布終了となります。

※会場での予約も本特典の対象となります(ただし、全額内金での配布となります)。

※後日開始する通販予約も本特典の対象です。



物販情報





◆ 描き下ろし ナナチ アクリルスタンド(大) ¥2,530(税込) 全3種(ワクワク/モグモグ/スヤスヤ)





◆ 描き下ろし ナナチ ワクワク Tシャツ ¥3,300(税込) M/L/XL 綿100% SUMI/SAND KHAKI





◆ 描き下ろし ナナチ モグモグ Tシャツ ¥3,300(税込) M/L/XL 綿100% BLACK/LIGHT GRAY





◆ 描き下ろし ナナチ スヤスヤ Tシャツ ¥3,300(税込) M/L/XL 綿100% WHITE/CHARCOAL





◆ 描き下ろし ナナチ 両面フルグラフィックTシャツ ¥6,930(税込) M/L/XL





◆ 描き下ろし ナナチ 両面クッションカバー ¥3,300(税込)





◆ 描き下ろし ナナチ モグモグ 塗装二層ステンレスマグカップ(塗装) ¥3,630(税込)





◆ 描き下ろし ナナチ スヤスヤ ラージトート ¥1,980(税込)





◆ 描き下ろし ナナチ 缶バッジ4個セット ¥1,155(税込)





◆ 描き下ろし ナナチ 屋外対応ステッカー ¥770(税込) 全3種(ワクワク/モグモグ/スヤスヤ)





◆ アクリルつままれ ¥880(税込) 全6種(リコ/レグ/ナナチ/ファプタ/プルシュカ/マアアさん)

※「つままれ」は株式会社コスパの登録商標です。





◆ マアアさん アクリルマルチキーホルダー ¥880(税込)





◆ (数量限定)ナナチのサイン入り・探窟家用 ロールトップバックパック ¥8,800(税込)





[注意事項]

※【限定品】【先行品】は、お一人様一会計につき1商品2点までのご購入とさせていただきます。

パーカーやTシャツなどサイズがあるものは、全サイズ合わせて2点までのご購入とさせていただきます。

個数制限につきましては状況により予告なく変更・解除になる場合がございますのでご了承ください。

※Tシャツの「Sサイズ」はポップアップショップでの販売がございません。後日行う通販では「Sサイズ」のご予約が可能です。

※「ナナチのサイン入り・探窟家用 ロールトップバックパック」は【150個 数量限定】商品です。

「メイドインアビス POPUP SHOP ~ナナチの一日~ 販売分」「通信販売 予約分」に分けて販売いたします。

「通信販売 予約分」は上限数に達し次第受付終了し、「メイドインアビス POPUP SHOP ~ナナチの一日~ 販売分」は会場ごとに商品在庫を分けております。



発売元:株式会社コスパ

ブランド:COSPA



権利表記





(C)つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス「烈日の黄金郷」製作委員会



会場情報





■オノデン1F(秋葉原)

東京都千代田区外神田1-2-7 オノデン本店1F

電話番号:03-3253-3911

営業時間:10:00~20:00



■ジーストア名古屋

愛知県名古屋市中区大須3-11-34

電話番号:052-242-3181

営業時間:平日11:00~20:00 土日祝10:00~20:00



■ジーストア大阪

大阪府大阪市中央区難波千日前7-7

電話番号:06-6630-7655

営業時間:11:00~20:00



■ジーストア小倉

福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-5 あるあるCITY 5F

電話番号:093-533-0660

営業時間:11:00~20:00



■ジーストア仙台

宮城県仙台市青葉区中央4-1-1イービーンズ6F

電話番号:022-722-5220

営業時間:10:00~20:00





関連リンク





『メイドインアビス ~ナナチの一日~ POP UP SHOP』特設サイト

∟ https://www.cospa.com/special/madeinabyss/



『メイドインアビス」アニメ公式サイト

∟ http://miabyss.com/



