[株式会社ストライプインターナショナル]

~印象的なシーンをプリントしたトートバッグやカメラモチーフのパスケースなど全5型~



株式会社ストライプインターナショナル(本社:岡山県岡山市、代表取締役社長:川部将士)が展開するブランド「Maison de FLEUR(メゾン ド フルール)」は、Netflixにて配信中のドラマ『エミリー、パリへ行く【原題:Emily in Paris】』とコラボレーションした特別なコレクションを6月30日(金)に全国のMaison de FLEUR店舗および自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて発売いたします。









『エミリー、パリへ行く』は、シカゴで働いていた主人公のエミリー・クーパーが、パリで念願の職を手に入れ、仕事に恋に友情に全力投球する夢の海外生活を描いた物語です。作品の舞台がパリであることから、フレンチテイストをベースにアイテムを展開するMaison de FLEURと親和性があり、この度特別なコラボレーションが実現。毎話ドラマの冒頭でパリの街に重ねて映し出される『EMILY IN PARIS』のタイトルロゴをメインにしたアイテムを全5型展開いたします。



タイトルロゴをフロントに大きく刺繍したトートバッグは、Maison de FLEURのアイコンであるリボンや、フリルハンドルを取り入れました。ロゴのカラーは、ビビットなピンクとグリーンを採用し、シンプルながらもインパクトあるデザインに仕上げました。どちらも裏地にはフレンチシックなギンガムチェックで可愛らしさをプラスしました。



また、 作品の中でも印象的なシーンをプリントしたトートバッグもご用意。“セルフィ―を撮るエミリー”と、“オペラ座へバレエ鑑賞に行くエミリー”をタイトルロゴと組み合わせ、ポイントできらりと光る箔プリントを施しました。

そのほか、エミリーが愛用するカメラ型のスマホケースをイメージしたパスケースと、ロゴ刺繍入りのリボン付ハンカチをラインアップしております。



作品の世界観をMaison de FLEURの人気アイテムに落とし込んだコレクションをぜひお楽しみください。





■『エミリー、パリへ行く』コレクション 販売概要

発売日:6月30日(金)※ECサイトは前日29日(木)20時

販売場所:全国のMaison de FLEUR店舗 、自社ECサイト「STRIPE CLUB」( https://stcl.page.link/zMth )、ZOZOTOWN ※アウトレット店除く

販売商品:バッグ3型、パスケース、ハンカチ 全5型





■『エミリー、パリへ行く』コレクション アイテム詳細

※価格は全て税込



EMILY IN PARIS/サイドリボントート

カラー:Pink/Green

価格:¥7,700





EMILY IN PARIS/フリルトートバッグ

カラー:Pink/Green

価格:¥7,300





EMILY IN PARIS/プリントトートバッグ

カラー:Pink/Ivory

価格:¥5,200





EMILY IN PARIS/パスケース

カラー:Black

価格:¥4,950





EMILY IN PARIS/リボンハンカチ

カラー:Pink/Green

価格:¥1,870



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/14-19:46)