SB C&S株式会社(以下「SB C&S」)は、Zscaler, Inc.(本社:米国カリフォルニア州、以下「ゼットスケーラー」)主催の年次イベントZenith Live Partner Summit Japan 2023にて、「APJ Partner 2023 Awards : Creative Partner of the year」を受賞しましたのでお知らせします。本アワードを受賞したパートナーは日本で初めてとなります。





「APJ Partner 2023 Awards : Creative Partner of the year」は、ゼットスケーラーの地域における認知度向上と成功に大きく貢献したパートナーに贈られるアワードです。SB C&Sは2022年11月より新しくZscalerのディストリビューターに認定され、新規パートナーとして販促から技術支援まで幅広いマーケティング活動を実施し、初年度から大きな実績を上げたことが評価され、今回の受賞に至りました。今後もSB C&Sは、企業の多様なニーズにお応えしながら、安心・安全なIT環境の構築を支援し、企業のセキュリティ対策に貢献していきます。



Zscaler, Inc. Channels & Alliances, APJ Vice President, Foad Farrokhnia氏からのエンドースメント

「APJ Partner 2023 Awards : Creative Partner of the year」は、各リージョンにおいてお客さまの真のゼロトラストモデルへの移行に大きく貢献したパートナーに贈られるアワードです。SB C&Sは2022年11月より新しくZscalerのディストリビューターに認定され、新規パートナーとして販促から技術支援まで幅広いマーケティング活動を実施し、初年度から大きな実績を上げたことが評価され、今回の受賞に至りました。今後も企業の多様なニーズにお応えしながら、安心・安全なIT環境の構築を支援し、企業のセキュリティ対策に貢献していくSB C&SをZscalerは支援して参ります。



Zscaler, Inc.について

ゼットスケーラーは、より効率的で、俊敏性や回復性に優れたセキュアなデジタル トランスフォーメーションを加速しています。Zscaler Zero Trust Exchangeは、ユーザー、デバイス、アプリケーションをどこからでも安全に接続させることで、数多くのお客様をサイバー攻撃や情報漏洩から保護しています。世界150拠点以上のデータセンターに分散されたSSEベースのZero Trust Exchangeは、世界最大のインライン型クラウドセキュリティプラットフォームです。



