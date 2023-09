[株式会社ビームス]

〈Ray BEAMS〉とのコラボレーション商材の発売を記念して、「ビームス ウィメン 原宿」にて清野菜名の来店イベントを開催しました。





株式会社ビームス(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:設楽洋)が展開するウィメンズレーベル〈Ray BEAMS〉は、9月9日(土)に、「ビームス ウィメン 原宿」にて女優・清野菜名の来店イベントを開催しました。







今回のコラボレーションアイテム〈NANA SEINO × Ray BEAMS〉は、合計7型のコレクションとして発売。

8月3日(木)に第1弾としてTシャツ、ソックス2型、キャップの計4型を発売し、第2弾にはジャージのセットアップ、パーカーの発売及びキャップの予約販売を9月6日(水)に開始しました。

それぞれ発売初日には、「ビームス ウィメン 原宿」の店外に長蛇の列ができるほど好評を博し、数日で商材が完売。『おつかれーらいすTシャツ』は急遽、追加生産を行い再入荷いたしました。







前回のコラボレーション時は、コロナ禍により店舗での発売を見送りましたが、今回は商品を実際にお手に取ってご覧いただける実店舗での打ち出しを行い、さらに来店イベントの実施も叶いました。

来店イベントでは、抽選で当選された方を「ビームス ウィメン 原宿」にお招きし、トークショーをお届けしました。憧れの清野菜名と対面したお客様から、「可愛い~!」という歓声が沸き、悦びに満ち溢れた表情で彼女を向い入れる中、「こうやって自分のファンの方と時間を過ごすイベントは初めてなので、この日を心待ちにしていました。皆さんと一緒に楽しい時間を過ごしたいです。」という想いを伝え、トークイベントがスタート。その後の登壇では、今回のコラボレーションアイテムのこだわりや、仕上がりの感想を語ってくれました。

事前にお客様から募集していた質問の中でも「コラボレーションアイテムを使用したスタイリング解説」のお問合せが圧倒的に多く、店内の商材をもとにオススメのスタイリングを提案。その他、Instagramに載せている私服の話や役者に関しての質疑に、笑いを交えながら応えました。

そして当日、本人直筆デザインのメッセージ付きステッカーをお土産に用意し、手渡しでお客様にサプライズプレゼントすると、会場内、嬉しい悲鳴の歓声が上がるほどで、一人一人に対して感謝の気持ちを伝えながら渡す姿が印象的でした。

トークショーの感想を聞かれると、「本日は各地からご来場いただき、大変嬉しく思います。貴重なお時間をありがとうございました。これからも応援していただけるよう頑張ります。」と大歓声の中、イベントは幕を閉じました。











「ビームス ウィメン 原宿」でご購入及びご予約いただいた方には、本コラボレーション限定の“おつかれーらいす”ステッカーを、ノベルティとしてプレゼントしております。さらに、サイン入りフォトブースや本人のポラロイド写真の展示も行っているので、ぜひこの機会にご来店をお待ちしております。

※ステッカーは数に限りがございますので予めご了承ください。

※打ち出し終了日未定





商品概要





発売店舗:ビームス ウィメン 原宿、ビームス公式オンラインショップ、ZOZOTOWN



・ビームス ウィメン 原宿

東京都渋谷区神宮前3-25-15 神宮前テラス B1F

03-5413-6415



・ビームス公式オンラインショップ

https://www.beams.co.jp/



・ZOZOTOWN

https://zozo.jp/brand/raybeams/





清野菜名 / NANA SEINO





1994年10月14日生まれ。愛知県出身。2007年デビュー。2014年に映画『TOKYO TRIBE』でヒロインを演じ、第36回ヨコハマ映画祭最優秀新人賞を受賞。以降、ドラマ、映画、舞台、広告など多くの作品に出演。

近年では、第35回日刊スポーツ映画大賞 助演女優賞、第65回ブルーリボン賞 助演女優賞、第46回日本アカデミー賞 優秀助演女優賞を受賞。4月放送のドラマ『日曜の夜ぐらいは…』(ABC)で主演を務め、映画『キングダム 運命の炎』が公開中。

公式サイト:https://topcoat.co.jp/nana_seino

公式Instagram:https://www.instagram.com/seinonana



〈Ray BEAMS〉とは





トレンドを意識しつつ、自分らしいスタイルを楽しむ

1984年、BEAMS初のウィメンズレーベルとして誕生。“粋な生き方”、“粋な着こなし”、“粋な暮らし方”などの意味を込めた 『The Way of Chic』をコンセプトに、旬とスタンダードを自由な発想でコーディネートを楽しんでいただけるアイテムを提案しています。Happyな気分も一緒に身につけられる ようなアイテムを通じて、多くの女性が“Chic”な生き方、装い、くらし方などを見つけられるレーベルでありたいと願っています。

人に着せられるのではなく、時代のムードやその時の自分自身の気持ちや想いを大切にし、自分らしい生き方を着こなしで表現していこうというコンセプトが流れています。

『The Way of Chic』に繋がるベーシックでスタンダードなアイテムと、今のファッションの楽しさやワクワクを感じる旬なトレンドアイテムとしてオリジナル商材の「コレクションライン」を展開。

ファッションを楽しみ・芯の強さを大切にしている女性へ向けて、単品提案に留まらない自由な発想・個性を尊重するようなスタイルで、ウィメンズファッションのトレンドを提案していきます。



公式サイト:Ray BEAMS Official Website(https://www.beams.co.jp/raybeams/)

公式インスタグラム:@ray_beams_official(https://www.instagram.com/ray_beams_official/)



