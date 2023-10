[株式会社ワン・パブリッシング]

株式会社 ワン・パブリッシング(東京都台東区/代表取締役社長:廣瀬有二)が運営する小・中学生とその保護者、教員のための教育ポータルサイト『学研キッズネット』(https://kids.gakken.co.jp)は、株式会社NTT ドコモ(東京都千代田区/代表取締役社長:井伊 基之)が運営する「comotto 子育て応援プログラム」の会員を対象とするサイエンスイベントの企画・運営をサポートします。









『楽しく学ぼう!子どもサイエンスアカデミー』 サイエンスショーとワークショップで楽しく科学を学ぼう!





https://comotto.docomo.ne.jp/info/20231011/

日時:2023年12月10日(日)午前1回 / 午後1回

応募期間:2023年10月11日(水)午前0:00~2023年10月31日(火)午後11:59

対象:小学校1年生~小学校6年生のお子さまとその保護者

招待者数:リアルイベント総計100組(各回 50組)

オンライン配信総計2,000名(各回 1,000名)

開催場所:東京都品川区西五反田

参加条件:期間中に「comotto for Supporters」アプリ内でエントリーしていただいた方の中から抽選でイベントへご招待



ゲスト講師





サイエンスエンターテイナー 五十嵐美樹さん





東京都市大学人間科学部特任准教授。「Falling Walls Science Breakthrough of the Year 2022」Science Engagement部門にて、日本人で唯一の「世界の20人」に選出。科学実験教室やサイエンスショーを全国各地の子どもたちにむけて開催。



プログラム





サイエンスショー&ワークショップ教室

サイエンスエンターテイナーとしてメディアやイベントで活躍する五十嵐美樹さんをゲスト講師に迎えて、サイエンスショーを実施。科学実験を通して、楽しみながらエネルギーやエコ、電気について学びます。ワークショップ教室では、風力発電キットを実際に組み立てて、風の力で電気を作る仕組みを体験します。



『学研キッズネット』について





『学研キッズネット』は、最盛期には670万部の部数を誇った学年誌『科学』と『学習』から派生して1996年にローンチした、小・中学生向けコンテンツポータルサイトです。先進的な「子ども向けのオンライン教育コンテンツサイト」として学校教育の現場でも重宝されてきました。

コンテンツは、「自由研究プロジェクト」の他、科学の疑問を解決する「科学なぜなぜ110番」や、子どもたちの将来のキャリアをサポートする「未来の仕事を探せ」など。2020年には「SDGs」について楽しく学べる学習まんが『地球防衛隊SDGs』をスタートさせ、さらに2021年には、動画を中心とした新しいキャリア教育コンテンツ「シゴトのトビラ」を立ち上げるなど、時勢に応じた“新しい学び”を提供しています。



媒体概要





◎アクセス数:500万PV/月平均(7・8月は1000万~2000万PV)

◎子どもユーザー(会員データより)

・学年比:小学生(52.2%)、中学生(42.7%)、その他(5.1%)

・男女比:男子(49.2%)、女子(50.8%)

・デバイス比:スマートフォン(58.8%)、パソコン(28.5%)、タブレット(12.7%)

◎保護者ユーザー層(アナリティクスデータより)

・年齢比:18-24歳(18.2%)、25-34歳(24.7%)、35-44歳(37.7%)、45歳以上(19.4%)

・男女比:男性(42.4%)、女性(57.6%)



