[ANYCOLOR株式会社]

販売されるグッズは「New Outfit Goods Vol.2」「NIJISANJI EN Memorial 2023」の2企画!



ANYCOLOR株式会社(本社:東京都港区 代表取締役:田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「NIJISANJI EN」は、NIJISANJI EN Official Store2周年を記念して、2023年7月18日(火)11時(JST)より「New Outfit Goods Vol.2」「NIJISANJI EN Memorial 2023」のグッズ販売を開始いたします。







ENストア2周年を記念して「New Outfit Goods Vol.2」「NIJISANJI EN Memorial 2023」のグッズ販売決定!





NIJISANJI EN Official Store 2周年を記念して、主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」より、「New Outfit Goods Vol.2」「NIJISANJI EN Memorial 2023」グッズが登場!

さらに、「NIJISANJI EN Official Store」限定の特典プレゼントキャンペーンも開催いたします!



■New Outfit Goods Vol.2について

New Outfit Goodsシリーズの第2弾。LazuLight、OBSYDIA、Ethyriaの総勢10名のグッズです。ラインナップは、ランダムチェキ風カード、クリアファイル、衣装キーホルダーの計3種。



■NIJISANJI EN Memorial 2023について

過去のグッズやボイスのビジュアルを使用したグッズです。ラインナップは、スクエアアクリルブロック、缶バッジ&チェキ風カードセットの計2種。



※狐坂ニナ卒業後となりますが当人希望のもと販売とさせていただきます。



NIJISANJI EN「New Outfit Goods Vol.2」グッズラインナップ







■ランダムチェキ風カード

・価格:¥300(税込)

・種類:全10種

・サイズ(約):W54mm×H86mm

・素材:紙

※本商品はお1人様1会計につき、1種40点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年7月下旬以降となります。





■クリアファイル

・価格:各¥500(税込)

・種類:全3種

・サイズ:A4

・素材:PP

※本商品はお1人様1会計につき、1種5点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年7月下旬以降となります。





■衣装キーホルダー

・価格:各¥1,200(税込)

・種類:全10種

・サイズ(約):W55mm×H75mm以内

・素材:亜鉛合金

※本商品はお1人様1会計につき、1種5点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年7月下旬以降となります。

「New Outfit Goods Vol.2」は今後再販される可能性がございます。



「NIJISANJI EN Memorial 2023」グッズラインナップ







■スクエアアクリルブロック

・価格:各¥1,400(税込)

・種類:全19種

・サイズ(約):H70mm×W70mm×D8mm

・素材:アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、1種5点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年7月下旬以降となります。





■缶バッジ&チェキ風カードセット

・価格:各¥800(税込)

・種類:全8種

・サイズ(約):

缶バッジ:56mmφ

チェキ風カード:約H86mm×W54mm

・素材:

缶バッジ:ブリキ、紙、鉄、PET

チェキ風カード:紙

※本商品はお1人様1会計につき、1種5点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年7月下旬以降となります。

「NIJISANJI EN Memorial 2023」は今後再販される可能性がございます。



ENストア限定特典「ステッカー」情報







NIJISANJI EN Official Storeでのお買い上げ1,000円(税込)ごとに「ステッカー(全30種)」をランダムで1点プレゼント!

キャンペーン期間:2023年7月18日(火)11:00~2023年7月31日(月)23:59

※にじストアでの特典配布はございません。





・種類:全30種

・サイズ(約):W50mm×H48mm以内

・素材:紙

※特典の数には限りがございます。特典の在庫状況に関してはお知らせいたしておりません。特典の在庫状況に関する表記の有無にかかわらず、商品のご購入時に特典の在庫が無くなっていた場合には、商品に特典は附属されませんのでご留意ください。

※デジタルコンテンツのご購入は特典付与金額の対象外となります。

※ステッカーの絵柄はお選びいただけません。

※1会計でプレゼントされる特典の最大数は20枚までとなります。



販売概要





・販売開始日時(JST):2023年7月18日(火)11:00 ~

・お届け時期:2023年7月下旬以降

<日本販売>

・販売サイト:にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ:https://shop.nijisanji.jp/s/niji/item/list?ima=4059&tag=TAG_244



<海外販売>

・販売サイト:NIJISANJI EN Official Store

・販売ページ:https://nijisanji-store.com/collections/nijisanji-en-official-store-2nd-anniversary



■注意事項

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※新型コロナウイルスの影響でお届けが上記より遅れる場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※各商品は今後予告なく再販売を行う可能性がございます。

また、新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式Twitter:https://twitter.com/nijisanji_app

・NIJISANJI EN 公式Twitter:https://twitter.com/NIJISANJI_World

・Twitterハッシュタグ:#NIJISANJI_EN





【「NIJISANJI EN」について】



2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。

<リンク一覧(NIJISANJI EN)>

YouTube:https://www.youtube.com/c/nijisanji_en

Twitch:https://www.twitch.tv/nijisanji_en

Twitter:https://twitter.com/NIJISANJI_World

Website:https://www.nijisanji.jp/en

Reddit:https://www.reddit.com/r/Nijisanji/

Instagram:https://instagram.com/nijisanji_en

Tiktok:https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en

Douyin:https://v.douyin.com/ijrDquL/

Facebook:https://www.facebook.com/nijisanji.official/





【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。

<リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)>

コーポレートサイト:https://www.anycolor.co.jp

最新情報:https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報:https://www.anycolor.co.jp/recruit

Twitter:https://twitter.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube:https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 社長室 広報担当

Email:pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名:ANYCOLOR株式会社

本社:東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者:代表取締役CEO 田角 陸



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/15-17:46)