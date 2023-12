[株式会社 アスク]

数量限定のお買い得なセットで、年末年始に自作PCを楽しもう!



株式会社アスク(本社:東京都千代田区)は、2023年12月23日(土)より、年末年始の自作PCユーザー様応援企画として、数量限定のお買い得な自作PCパーツセット「ASKドリームパック」全2種類を発売いたします。



「ASKドリームパック」は、弊社にて厳選した自作PCパーツをワンパックにした、非常にお買い得なセットです。



「ASKドリームパック 1」には、AMD社のプロセッサ「AMD Ryzen 7 7800X3D」、MSI社のマザーボード「B650 GAMING PLUS WIFI」、CORSAIR社製メモリ「VENGEANCE DDR5-5600 32GB」とサーマルグリス「XTM50」の4点をセットに、

「ASKドリームパック 2」には、AMD社のプロセッサ「AMD Ryzen 7 5700X」、MSI社のマザーボード「MPG B550 GAMING PLUS」、CORSAIR社製メモリ「VENGEANCE LPX DDR4-3200 32GB」とサーマルグリス「XTM50」の4点をセットにしました。



この機会にぜひ、お買い得なパックで自作PCをお楽しみください!







ニュースリリースURL: https://www.ask-corp.jp/news/2023/12/ask-dream-pack.html





◆セット内容(ASKドリームパック 1)







- CPU:AMD Ryzen 7 7800X3D

- マザーボード:MSI B650 GAMING PLUS WIFI

- メモリ:CORSAIR VENGEANCE DDR5-5600 32GB (16GBx2)

- サーマルグリス:CORSAIR XTM50





◆セット内容(ASKドリームパック 2)







- CPU:AMD Ryzen 7 5700X

- マザーボード:MSI MPG B550 GAMING PLUS

- メモリ:CORSAIR VENGEANCE LPX DDR4-3200 32GB (16GBx2)

- サーマルグリス:CORSAIR XTM50





◆製品概要



製品名: ASKドリームパック R7 7800X3D W/O Cooler・select by ASK

型番: ASK-7800X3D-B650set

JANコード: 4537694344500

アスクコード: PC7663

予想市場価格: 79,800円(税込)

発売時期: 2023年 12月23日



製品名: ASKドリームパック R7 5700X W/O Cooler・select by ASK

型番: ASK-R5700X-B550ESET

JANコード: 4537694344517

アスクコード: PC7664

予想市場価格: 44,000円(税込)

発売時期: 2023年 12月23日



◆取り扱い店舗のご紹介(順不同)



- DEPOツクモ札幌駅前店

- TSUKUMO eX.

- ツクモパソコン本店

- ツクモ名古屋1号店

- ツクモ日本橋店

- ツクモネットショップ

- ソフマップAKIBA パソコン・デジタル館

- ソフマップ なんば店

- ソフマップ・ドットコム

- ヨドバシカメラ

- ジョーシン日本橋店

- Joshin webショップ

- ZOA 全店(2024年1月1日から発売)

- e-zoa.com(2024年1月1日から発売)

- PCワンズ

- PCワンズ オンラインショップ

- イートレンド オンラインショップ

- XPRICE



※ 取り扱い店舗は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。





