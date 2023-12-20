年末年始の自作PCを応援！数量限定のお買い得な自作PCパーツ…
［株式会社 アスク］
数量限定のお買い得なセットで、年末年始に自作PCを楽しもう！
株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、2023年12月23日（土）より、年末年始の自作PCユーザー様応援企画として、数量限定のお買い得な自作PCパーツセット「ASKドリームパック」全2種類を発売いたします。
「ASKドリームパック」は、弊社にて厳選した自作PCパーツをワンパックにした、非常にお買い得なセットです。
「ASKドリームパック 1」には、AMD社のプロセッサ「AMD Ryzen 7 7800X3D」、MSI社のマザーボード「B650 GAMING PLUS WIFI」、CORSAIR社製メモリ「VENGEANCE DDR5-5600 32GB」とサーマルグリス「XTM50」の4点をセットに、
「ASKドリームパック 2」には、AMD社のプロセッサ「AMD Ryzen 7 5700X」、MSI社のマザーボード「MPG B550 GAMING PLUS」、CORSAIR社製メモリ「VENGEANCE LPX DDR4-3200 32GB」とサーマルグリス「XTM50」の4点をセットにしました。
この機会にぜひ、お買い得なパックで自作PCをお楽しみください！
ニュースリリースURL： https://www.ask-corp.jp/news/2023/12/ask-dream-pack.html
◆セット内容（ASKドリームパック 1）
- CPU：AMD Ryzen 7 7800X3D
- マザーボード：MSI B650 GAMING PLUS WIFI
- メモリ：CORSAIR VENGEANCE DDR5-5600 32GB (16GBx2)
- サーマルグリス：CORSAIR XTM50
◆セット内容（ASKドリームパック 2）
- CPU：AMD Ryzen 7 5700X
- マザーボード：MSI MPG B550 GAMING PLUS
- メモリ：CORSAIR VENGEANCE LPX DDR4-3200 32GB (16GBx2)
- サーマルグリス：CORSAIR XTM50
◆製品概要
製品名： ASKドリームパック R7 7800X3D W/O Cooler・select by ASK
型番： ASK-7800X3D-B650set
JANコード： 4537694344500
アスクコード： PC7663
予想市場価格： 79,800円（税込）
発売時期： 2023年 12月23日
製品名： ASKドリームパック R7 5700X W/O Cooler・select by ASK
型番： ASK-R5700X-B550ESET
JANコード： 4537694344517
アスクコード： PC7664
予想市場価格： 44,000円（税込）
発売時期： 2023年 12月23日
◆取り扱い店舗のご紹介（順不同）
- DEPOツクモ札幌駅前店
- TSUKUMO eX.
- ツクモパソコン本店
- ツクモ名古屋1号店
- ツクモ日本橋店
- ツクモネットショップ
- ソフマップAKIBA パソコン・デジタル館
- ソフマップ なんば店
- ソフマップ・ドットコム
- ヨドバシカメラ
- ジョーシン日本橋店
- Joshin webショップ
- ZOA 全店（2024年1月1日から発売）
- e-zoa.com（2024年1月1日から発売）
- PCワンズ
- PCワンズ オンラインショップ
- イートレンド オンラインショップ
- XPRICE
※ 取り扱い店舗は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
＜株式会社アスク 概要＞
株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), AJA Video Systems, ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, HTC VIVE, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, NewTek, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。
URL：https://www.ask-corp.jp/
＜本ニュースリリースに関するお問い合せ先＞
株式会社アスク 担当：Amonov Zarshed
TEL：03-5215-5663、FAX：03-5215-5651
〒102-0076 東京都千代田区九段南4-8-21 山脇ビル11階
Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/
株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/20-14:16）
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