[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCC ART LAB)]

銀座 蔦屋書店(東京都中央区 GINZA SIX 6F)は、写真家・今坂庸二朗作品集刊行記念展「Wet Land」を2023年10月21日(土)~11月1日(水)の期間に開催します。日本未発表の作品のほか、新たな試みとなるアルミを用いたインスタレーション作品などを展示します。







特集ページ|https://store.tsite.jp/ginza/blog/art/36344-1104001006.html

概要





今坂庸⼆朗は、1983年広島県生まれ。2007年に渡米し、以来NYを拠点に活動しています。

世界各地の自然の中で、気候や風景の変化を観察しながら時間をかけて映し出す今坂の作品は、古典的な湿板写真(※)という撮影方法が用いられることで、時にぼやけたり、一部はがれが生じます。この撮影技法では、撮影中にカメラの前を通り過ぎた人影などが、おぼろげなイメージとして記録されます。それらは、「あたかも永続的にそこにある自然と人間との対比であり、人間以後の風景という未来像を思い起こさせる」と今坂は語ります。

本展は、日本では初となる作品集『Wet Land』の刊行を記念し、日本での未発表作品を含むオリジナルアートワークのほか、作品集にも収録された今坂の代名詞でもあるWet Landシリーズにて用いられたガラスネガ、そこから制作される大型写真作品、そして新たな試みとしてアルミを使用したインスタレーションを展示します。会場全体の壁面や床に加工を施しWet Landシリーズの世界観を表現します。さらに本展開催に合わせて、1点1点異なるオリジナルプリント作品付きの特別版作品集を10月20日(金)より限定販売します。



※湿板写真…薄さ約1mmのガラス板にコロジオンという薬品を塗布したものをフィルムとして使用し、そのガラス版にイメージを定着させたもの。





特別限定版(作品+書籍)オンラインエントリーについて





作品と新刊書籍がセットになった特別限定版のオンラインエントリー受付を10月20日(金)18:30より開始します。販売の詳細は申込ページをご確認ください。



エントリー受付|10月20日(金)18:30~

詳細ページ|https://oil.bijutsutecho.com/special/247



<作品について>

日本では初となる作品集の刊行を記念して、作品集に収録された全72点のコンタクトプリントを新たに制作。コンタクトプリントとは別名、密着プリント、ベタ焼きとも呼ばれ、今シリーズで用いたガラスネガから一枚一枚直接焼いたオリジナルプリントです。それぞれのプリント全てに展示作品と同じ調色を施し、特別な作品として仕上げています。



作品名|《Wet Land contact print #xx》 ※xxの部分に作品ナンバーが入ります

サイズ|8 x 10 inch/203mm x 254mm

素材|Gelatin Silver Print/ゼラチンシルバープリント

制作数|72

※作品の指定は出来ません。

※その他詳細に関してはオンラインエントリー申込ページにてご確認ください。



書籍詳細





NYを拠点に活動する写真家・今坂庸二朗が、アメリカ南部ミシシッピ河口の湿地帯を、繊細なガラスフィルムで撮り続けた風景写真76点を収録しています。その他、テート・モダン写真部門のシニア・キュレーターを務めた中森康文氏による今坂へのインタビューなどの読み物も掲載。



『Wet Land』

著者|今坂庸二朗

定価|10,000円+税

仕様|A4変型/上製本・カバーなし/168ページ

ISBN|978-4568105704

発行|カルチュア・コンビニエンス・クラブ

発売|美術出版社

発売日|2023年10月20日(金)より順次

※銀座 蔦屋書店、京都 蔦屋書店、アートのオンラインマーケットプレイス「OIL by 美術手帖」では、部数限定でサイン入り作品集を販売予定。

https://store.tsite.jp/ginza/blog/art/36344-1104001006.html



アーティストプロフィール





今坂庸⼆朗 (いまさかようじろう)

1983年広島生まれ。日本大学芸術学部を卒業後、2007年に渡米。

ニューヨークのプラットインスティテュートでMFAを取得し、現在ニューヨークのブルックリンを拠点に活動。これまでに欧米を中心にミネアポリス美術館、パリフォト、Miyako Yoshinagaギャラリー等での個展やグループ展で作品を展示。作品はニューオリンズ美術館、サンノゼ美術館、ミネアポリス美術館、カーネギー美術館等のアメリカ主要美術館に多数収蔵されており、また複数のプライベートコレクションに収蔵されている。2022年に自身初となる日本での個展「Wet-Land」を銀座SIX内にあるTHE CLUBギャラリーで開催、同年秋、イタリアを代表するファッションブランドFENDIとのコラボで原宿・表参道に大型アートワークを飾るなど近年日本を始めアジアでも積極的に活動の幅を広げている。



<個展>

2022年 「Returning Bayou」 16 Rue du Faubourg. パリ、フランス

2022年 「Wet-Land」 ギャラリー「THE CLUB」. 東京、日本

2020年 「Correspondence」 Miyako Yoshinaga Gallery. ニューヨーク、アメリカ

2019年 「ATLAS」 NowHere. ニューヨーク、アメリカ

2018年 「Yojiro Imasaka」 Paris Photo 2018、パリ、フランス

2018年 「Trade Winds」 Miyako Yoshinaga Gallery. ニューヨーク、アメリカ

2016年 「Blue Bayou」 Miyako Yoshinaga Gallery. ニューヨーク、アメリカ

2014年 「Sleeping Beauty」 Miyako Yoshinaga Gallery. ニューヨーク、アメリカ

2011年 「Landscape 2011」Miyako Yoshinaga Gallery. ニューヨーク、アメリカ

2010年 「UPFRONT」 二人展、Chelsea West Gallery. ニューヨーク、アメリカ

2010年「New Works」 Steuben Gallery. Pratt Institute. ブルックリン、アメリカ

2009年「Wandering」FOUR 11 Gallery. ブルックリン、アメリカ



<グループ展>

2023年 「Metamorfosi」 Marignana Arte. ヴェネツィア、イタリア

2023年 「30 Years」 Art Projects International. ニューヨーク、アメリカ

2022年 「Horizon Dreams of Color」 LIGHTWELL. 台北、台湾

2022年 「Eight Japanese Artists」 NowHere. ニューヨーク、アメリカ

2021年 「Echoes」ギャラリー「THE CLUB」. 東京、日本

他、多数



展示詳細





今坂庸二朗作品集刊行記念展「Wet Land」

会期|2023年10月21日(土)~11月1日(水)

時間|11:00~20:00 ※最終日のみ18時閉場

会場|銀座 蔦屋書店 GINZA ATRIUM

主催|銀座 蔦屋書店

協力|YOJIRO IMASAKA STUDIO、TRNK、株式会社小松物産、株式会社カドワキカラーワークス、株式会社グリムファクトリー、STUDIO NEWWORK

入場|無料

お問い合わせ|03-3575-7755(営業時間内)/info.ginza@ccc.co.jp

特集ページ|https://store.tsite.jp/ginza/blog/art/36344-1104001006.html



<展示作品の販売について>

会場展示作品は、10月21日(土)11:00より店頭にて販売いたします。

※プレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。



銀座 蔦屋書店





本を介してアートと日本文化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。





住所|〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F

電話番号|03-3575-7755

営業時間|10:30~21:00

ホームページ| https://store.tsite.jp/ginza/

Facebook|https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarks

Twitter|https://twitter.com/GINZA_TSUTAYA

Instagram|https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/



CCCアートラボ





CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。

https://www.ccc-artlab.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/16-11:46)