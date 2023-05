[The Orchard Japan]

羊文学、Creepy Nutsを擁する(株)次世代が初めて開催したオーディション ”GoToオーディション” にて1,000組を超える応募者のなかでグランプリを獲得!

NIRVANAからNOT WONK、Arctic MonkeysやDYGL、カネコアヤノまで、洋邦問わずさまざまな音楽からの影響を吸収したオルタナティヴなサウンド、どこか懐かしさを感じさせながらも強烈な新しさと個性が炸裂するポップネス、まさに現代を生きる東京ローカルな若者による等身大のロックを鳴らすインディー・ロックバンド、Apes(エイプス)!

1stフルアルバム『PUR』(ピュール)から推し曲でもあり、ライヴで大人気の『Stay alive』のMVを本日公開!

J-POP発、ポップネスとオルタナティヴが交錯する新しさと個性が炸裂する早くも名盤の誉れ高いアルバムから、パワーポップやグラム・ロックを彷彿させるグルーヴィなサウンドに希望を掲げたポジティヴなメッセージによる歌詞が融合したまさに現代を生きる若者におくるアンセム『Stay alive』!メンバーのアラユ自身が手掛けるMVは暗闇の中のステージで演奏する激しいパフォーマンスをリアルに活写し、時として背後からの照明で鮮明に浮かび上がるメンバーの表情から、快進撃を続ける"いまのApes"の力強い意思を感じさせる映像に仕上がっている。

アルバムの発売に合わせて東名阪で開催されるリリースツアー"PURE"も今週末の大阪からいよいよスタート!大阪公演・森良太バンド編成、愛知公演・KOTORI、東京公演・さよならポエジー、という普段からApesが敬愛してやまない3組の先輩アーティストを迎えた対バンツアーとなる。"記念すべき1stフルアルバムのリリースツアー”であると同時に、敢えて格上の先輩アーティストと真っ向から対峙するという自分たちへの挑戦とでも言うべき今回のツアー!

ブレイク必至なApesの動向から一瞬たりとも目が離せない!





■Apes『Stay alive』 (Official Music Video)



■Apes 1st full album『PUR』

発売日:2023年4月12日 リリース

初回購入者特典:ポストカード(限定デザイン)



1. PUR

2. Stay alive

3. Wake me up!

4. Hesitate

5. Vinyl

6. Neighbor

7. Something gonna happen when we insist

8. かなしい生き物

9. Imaginary Flight

10. PURE

11. Boying

12. Over ray





配信リンク

https://orcd.co/apes_pur





■Apes『Hesitate』 (Official Music Video)







■Apes『Neighbor』 (Official Music Video)







■Apes『Over ray』 (Official Music Video)





■1st full album "PUR" Release Tour "PURE"

2023年5月27日(土) LIVE HOUSE Pangea(大阪・心斎橋)

OPEN 17:30 / START 18:00

対バン:森良太バンド編成





2023年5月29日(月) CLUB UPSET(愛知・名古屋)

OPEN 18:30 / START 19:00

対バン:KOTORI





2023年6月2日(金) Spotify O-Crest(東京・渋谷) ※ツアーファイナル

OPEN 18:30 / START 19:00

対バン:さよならポエジー



◎チケット

前売りチケット3,500円 ※ドリンク代別/全席スタンディング





一般発売受付中

2023年4月12日(水)10:00~

イープラスhttps://eplus.jp/apes/

ぴあhttps://w.pia.jp/t/apes-o/ (Pコード:237-745)

ローソンチケットhttps://l-tike.com/apes/ (Lコード: 43694)





■Apes1stEP『Catchall』(キャッチウォール):配信

URL: Apes - Catchall (orcd.co)





■LIVE INFO

・6/4 名古屋「SAKAE SP-RING2023」 会場R.A.D.

・6/18(日) at下北沢BASEMENTBAR w/pavilion、Khaki、Lucie,too、and more!

・6/20(火) at新宿LOFT w/ユレニワ、CAT ATE HOTDOGS、the myeahns

・6/22(木) at TOKIO TOKYO w/JIGDRESS

・7/17(月) at西永福JAM w/GLASGOW





<Apes>プロフィール

東京発・平均年齢23歳

I’m lonely but I’m not alone.”を掲げる現在進行形のインディー・ロックバンド。

バンド名は進化し続けるという意味合いで類人猿の意味のApesから命名。

当初は坂井玲音(Vo/Gt)を中心に3ピース編成のバンドであったがメンバー脱退、サポート編成を経て2023年より坂井玲音(Vo/Gt)・アラユ(Gt)・村尾ケイト(Ba)の3人となり、現在はサポートドラムを入れて4ピースでライブを行なっている。

2021年、(株)次世代が開催した初のオーディション”GoToオーディション”で1,000組を超える応募者のなかでグランプリを獲得し、各所で話題を呼ぶ。

2022年、待望の1st EP『Catchall』(キャッチオール)を、バンド自身で発足した主宰レーベルWakusei diskより3月23日にデジタル・リリース!同タイミングにフジテレビ【Love music】にて、番組スタッフがメジャーデビュー前のイチオシしたいアーティストを先取りで紹介するコーナー「Come music」で取り上げられ、各地のイベント、サーキットフェス・イベンター企画等に多数出演中。

NIRVANAからNOT WONK、Arctic MonkeysやDYGL、カネコアヤノまで、洋邦問わずさまざまな音楽からの影響を吸収したオルタナティヴなサウンド、どこか懐かしさを感じさせながらも強烈な新しさと個性が炸裂するポップネス、そしてそこに坂井玲音(Vo/Gt)の書く、うっすらと漂う閉鎖感の中の感情が綴られた歌詞を載せ、メロディとともに爆音でブーストしていくその静かに熱を帯びていくパフォーマンスは、まさに現代を生きる若者による等身大のロックを体現している。

2023年1月18日、坂井玲音(Vo/Gt)・アラユ(Gt)・村尾ケイト(Ba)の3人体制となって初の音源となる『Hesitate』をデジタルリリース。4月12日(水)に1st full album『PUR』をリリース。





Apes:

Vo/Gt 坂井玲音

Gt. アラユ

Ba. 村尾ケイト





Web Site https://apes-band.jimdofree.com/

Twitter https://twitter.com/apes_band

Instagram https://www.instagram.com/apes_band/

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC36GUluFLQxcxIwLa2yK4Mg

TikTok https://www.tiktok.com/@apes_band?_t=8bNI4e3Le3W&_r=1



