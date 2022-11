[ターナージャパン株式会社]

~バースデー・イブにトゥイーティー登場アニメをスペシャルセレクト~



アニメ専門チャンネル「カートゥーン ネットワーク」を運営するターナージャパン株式会社(本社:東京都港区/代表取締役:高橋雅美)は、2022年11月21日(月)のトゥイーティー生誕80周年の誕生日に先駆け、前日の11月20日(日)に特別企画「トゥイーティー80周年」を午後0時から放送。トゥイーティーが登場するアニメをスペシャルセレクトして8時間に亘りお送りします。

トゥイーティーは、アニメ「ルーニー・テューンズ」に登場する、大きな青い瞳とかわいい声が特徴の小さな黄色のカナリア。1942年に短編作品「A Tale of Two Kitties (ネコたちの大作戦) 」 に初登場し、2022年11月21日の誕生日に生誕80周年を迎えます。





カートゥーン ネットワークでは、前日の11月20日(日)にトゥイーティーが登場するアニメ作品を厳選した特別企画を放送。ニューヨーク、ベニス、エジプト、横浜と世界を冒険する長編作品「トゥイーティーのフライングアドベンチャー」。





シルベスターとトゥイーティーがおくるミステリー冒険シリーズ「シルベスター&トゥイーティー ミステリー」から厳選したエピソード。





「バッグス・バニー ショー」、「ルーニー・テューンズ・カートゥーンズ」、「新 ルーニー・テューンズ」などの様々なシリーズからトゥイーティーが登場するエピソードをセレクションしてお送りします。



■放送情報

・放送局:カートゥーン ネットワーク

・特集名:トゥイーティー80周年

・放送日時:2022年11月20日(日)午後0時-8時

・視聴方法:JCOM(Ch.602)、ひかりTV(Ch352)、

スパー!(CS331)、スカパー!プレミアムサービス(Ch.668)、

全国のケーブルテレビ、IPTVなど

・番組URL: https://www.cartoonnetwork.jp/cn_programs/view/00304



■クレジット

「トゥイーティーのフライングアドベンチャー」TM & (c) Warner Bros. Entertainment Inc.



「シルベスター&トゥイーティー ミステリー」TM & (c) Warner Bros. Entertainment Inc.



「バッグス・バニー ショー」TM & (c) Warner Bros. Entertainment Inc.





<カートゥーン ネットワーク>

世界192ヶ国以上、約4億世帯が視聴する世界最大級のアニメ専門チャンネル。

永遠の名作「トムとジェリー」をはじめ、「きかんしゃトーマス」など大人気のアニメからオリジルアニメ「パワーパフ ガールズ」や「おかしなガムボール」、「アドベンチャー・タイム」など世界中から厳選した良質な作品を24時間放送。国内では、スカパー!のほか、全国のケーブルテレビ、IPTVなどで好評放送中。視聴可能世帯は約700万世帯。



<ワーナーブラザース・ディスカバリー>

ワーナーブラザース・ディスカバリー(Nasdaq:WBD)は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。我々が制作し配給する番組やサービスは220以上の国や地域、50以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。

ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、MotorTrend、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナーブラザース映画、 ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、 カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。



<会社概要>

会社名:ターナージャパン株式会社

所在地:東京都港区

設立:1997年5月

TEL:0570-090-937

URL:https://www.cartoonnetwork.jp



