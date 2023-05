[The Orchard Japan]

今作は昨年リリースされた「Day N Night」と新曲2曲を収録したコラボシングル。また新曲初披露のライブ映像が今週末YouTubeでプレミア公開。その後、YouTube生配信が行われる。



2020年に突如シーンに一石を投じたR&B界の新星 "aimi" とVictor Recordsからメジャーデビュー、パプアニューギニアと日本のミックスのR&Bアーティスト "EMI MARIA"によるコラボシングルの第二弾が5月24日(水)に配信リリースされた。









昨年10月にリリースされたaimiとEMI MARIAの初コラボシングル「Day N Night」に続き、プロデューサーModesty Beatsと共作された第二弾は、現行R&Bトレンドを取り入れながら、1990年後半から2000年代初頭のR&B黄金期を彷彿させる美メロや芳醇なハーモニーで魅せる、懐かしくも新しいR&Bサウンドに仕上がっている。







【リリース情報】

New Single「How’s The Weather」

アーティスト:aimi, EMI MARIA

収録曲:

M1. How’s The Weather?

M2. Priority

M3. Day N Night

発売日:2023年5月24日(水)





▼ダウンロード&配信はこちら

https://orcd.co/howstheweather_aimiemimaria





リリースを記念してaimiとEMI MARIAによるYouTube生配信が今週日曜夜に行われる。またその直前に、先月渋谷WWWにて開催されたイベント「FLAT6」にて初披露された「How’s The Weather?」のライブ映像がYouTubeにて公開される。





▼YouTube生配信リンク ※5月28日(日)夜9時15分~

https://youtube.com/live/lVQqqaEfzmk





▼「How’s The Weather?」ライブ映像 ※5月28日(日)夜8時~

https://www.youtube.com/@KANNANAFEVERSNEO







今作に収録された新曲「How’s The Weather?」「Priority」のテーマは、現代社会・SNS時代におけるメンタルヘルス、セルフケアである。生き急ぐことに慣れてしまった時にはそっと息を整える瞬間を、自分より他者を優先し過ぎてしまう時には己を見つめる大切さを、それぞれ思い起こさせるリリックになっている。二度目のコラボレーションということもあり、前作からさらに信頼とリスペクトを深めた2人にとって、よりパーソナルな内容となった。





aimiからのコメント:

「セルフケア・セルフラブをテーマにしたいと思った理由は、私自身が自分を大切にできていなかったからです。日本のR&Bを盛り上げたいという気持ちが強くなるほど、勝手な使命感と難しい現実に押し潰されそうになっていました。"なぜ生き急ぐの?"という歌詞がありますが、生き急いでいたのは紛れもなく私です。EMIさんと何度もキャッチボールして詞もメロディーもブラッシュアップしたのですが、まるでもう1人の自分と対話しているような感覚で、救われたんですね。そんなに自分をいじめなくてもいい。少しくらい寄り道したっていい。雨宿りするくらいの感覚で自分をケアしてあげられたらいいなって。この作品がそんなきっかけになったら嬉しいです。」





EMI MARIAからのコメント:

「いつからか自分の普段本当に感じている事や親友に話す様な事が曲で書けなくなってしまいました。私が妻、母親になった頃からだったと思います。幼少期から好きだったR&Bには強すぎるイメージがあって、自分の日常とは別世界。でも、今はそれでいいって心から思えるんです。Struggleしてる自分がリアル。人生良い時も、悪い時も同じくらい価値がある宝石だと思うんですよ。ゆっくり深呼吸をして最悪だった出来事さえも実は宝物だったと思えた人は最強ですよね。この曲たちを聴いてくれる皆さんには自分自身を愛してあげる時間を大切にして欲しいです。」





aimiは2020年にデビューEP「Water Me」をリリース以来、早耳リスナーの間で話題の新鋭R&Bアーティスト。DJ KOMORI、grooveman Spot、DJ HASEBE等の作品・ミックスに参加し、block.fmにてR&Bのラジオ番組、ディスクユニオンにて連載コラムを担当するなど国内のR&Bシーンを盛り上げる活動にも積極的に取り組んでいる。2022年2月にリリースされた3rd EP「Chosen One」を引っ提げ、東京・大阪・福岡・東北などで全国的にライブ活動を展開。昨年末には自主企画 R&Bイベント「Stay Ready」をスタートさせ、大成功を収めた。またラムブランドBACARDIによる新企画「BACARDI SOUND Distillery(音楽蒸留所)」の第一弾フィーチャリングアーティストに大抜擢され、プロデューサー/DJ tofubeatsと楽曲制作。今後の活躍にますます期待が高まる。





EMI MARIAは2000年代国内でR&Bシーンが盛り上がりをみせる中、Victor Recordsよりメジャーデビュー。K-Ci&JoJoの来日公演のオープニングゲストを務めるなど、その実力は業界内でも高く評価された。インディーズ移籍以降もコンスタントにアルバムをリリース。2022年春ファン待望の5年ぶりとなる新曲「もしもし」「Cherry On Top」などをリリース。SIRUPやJP THE WAVYも参加したDJ RYOWの最新アルバム『I Have a Dream.』で客演参加、ラッパーEASTAとプロデューサーNAOtheLAIZAによるコラボアルバムにも参加。



