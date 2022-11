[株式会社コナミデジタルエンタテインメント]

公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)と株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、11月19日(土)と20日(日)に開催されたJ1・J2リーグ全40クラブによる対抗eスポーツ、「eJリーグ eFootball(TM) 2022シーズン」の決勝大会にて、北海道コンサドーレ札幌が優勝クラブに決定したことをお知らせします。









決勝大会では、オンライン予選「ゴール争奪戦」と決勝大会参入プレーオフを通過した20クラブの代表選手が集結、Jリーグ実況の桑原学氏による本物のサッカーさながらの試合環境の中、優勝クラブの座をかけて熱い戦いを繰り広げました。決勝では北海道コンサドーレ札幌と柏レイソルが対戦し、見事北海道コンサドーレ札幌が「eJリーグ eFootball™ 2022シーズン」を制しました。



コナミデジタルエンタテインメントは、今後もeスポーツへの取り組みを通じて、お客さまに楽しさと感動をお届けしていきます。





決勝の模様











優勝した北海道コンサドーレ札幌











優勝した北海道コンサドーレ札幌のクラブ代表メンバーのコメントはこちら!





●冨山 晴登 選手(モバイル U18部門)「自分は負けちゃいましたが、あとの二人が勝ってくれたおかげで優勝できて本当に嬉しいです!」



●結城 嵩仁 選手(PlayStation(R)部門)「予選と決勝大会含めて7試合中6勝でき、良い仕上がりで決勝に臨めました。無事優勝という結果に繋がることができて良かったです!」



●神谷 健心 選手(モバイル フル部門)「予選では負けが続きましたが、ベスト8、ベスト4、準決勝と勝ち切れたことで自信に繋がり、決勝でもその自信を貫けたのが良かったです!」





決勝大会トーナメント表(ベスト8)





※○×はPK戦の結果を表しています。









「eJリーグ eFootball™ 2022シーズン」とは









本取り組みは、“もっとも身近なデバイスであるスマートフォンを活用したeスポーツを通して新しいサッカーの楽しみ方を提供し、サッカーファンの拡大を目指す”という双方の目的の下に、2019年から共同で実施しているものです。「eJリーグ eFootball™ 2022シーズン」は初心者から上級者まで幅広く参加いただける大会をコンセプトとしており、『eFootball™』シリーズを競技タイトルに、J1・J2の全40クラブが代表メンバーを選出して行うクラブ対抗戦です。今シーズンからはモバイル部門に加え、新たにPlayStation部門が加わりました。



各クラブのメンバーは「モバイル部門 18歳以下」「モバイル部門 全年齢」「PlayStation部門 全年齢」のプラットフォーム別・年齢別の3選手で構成されており、各クラブには成績順位に応じて賞金が用意され、今シーズンの総額は過去最高額となる2,000万円でした。



公式サイト:https://e-football.konami.net/ejleague/2022/





決勝大会の模様は「eFootball チャンネル」でも配信中!

「eJリーグ eFootball™ 2022シーズン」決勝大会

DAY1:https://youtu.be/cBUB7i2QvgA

DAY2:https://youtu.be/tyMU-oZ1SP0





