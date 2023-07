[ANYCOLOR株式会社]

Selen Tatsuki(セレン 龍月)、Petra Gurin(ペトラ グリン)、Rosemi Lovelock(ロゼミ ラブロック)の「OBSYDIA 2nd Anniversary」が登場!



ANYCOLOR株式会社(本社:東京都港区 代表取締役:田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「NIJISANJI EN」は、2023年7月18日(火)11時(JST)よりVTuberユニット『OBSYDIA』のデビュー2周年を記念した「OBSYDIA 2nd Anniversary」の販売を開始いたします。







NIJISANJI EN「OBSYDIA 2nd Anniversary」販売決定!





主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」より、Selen Tatsuki(セレン 龍月)、Petra Gurin(ペトラ グリン)、Rosemi Lovelock(ロゼミ ラブロック)の女性ユニット『OBSYDIA』の「OBSYDIA 2nd Anniversary」が登場!



ラインナップは撮り下ろしビジュアルを使用したアクリルスタンド、スタンドタイプ缶バッジ、ランダムチェキ風カードと、そのチェキ風カードを飾れるチェキ風カードホルダーや、オリジナルマスコットシリーズのにじぬい。さらに、OBSYDIAメンバーの音声が入った目覚まし時計と、ライバーがプロデュースしたぬいぐるみマスコット、ポーチ、カップ&ソーサーまで合わせて合計9種類。



「OBSYDIA 2nd Anniversary」は、2023年7月18日(火)11時(JST)から、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp/)とNIJISANJI EN Official Store(https://nijisanji-store.com/)にて販売を開始いたします。

※ライバーがプロデュースした商品(ぬいぐるみマスコット、ポーチ、カップ&ソーサー)とボイス入り目覚まし時計は受注販売となります。







NIJISANJI EN「OBSYDIA 2nd Anniversary」グッズラインナップ







■アクリルスタンド

・価格:各¥2,200(税込)

・種類:全3種

・サイズ(約):

W140mm×H200mm

※ライバーによってサイズが異なります。

・素材:アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、1種5点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年7月下旬以降となります。





■スタンドタイプ缶バッジ

・価格:各¥600(税込)

・種類:全3種

・サイズ:75mmφ

・素材:スチール、紙、PP、プラスチック

※本商品はお1人様1会計につき、1種5点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年7月下旬以降となります。





■ランダムチェキ風カード

・価格:¥300(税込)

・種類:全6種ランダム (ノーマル3種+メッセージ入り3種)

・サイズ(約):W54mm×H86mm

・素材:紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年7月下旬以降となります。





■チェキ風カードホルダー

・価格:¥1,200(税込)

・種類:全1種

・サイズ(約):W90mm×H140mm

・素材:PVC

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年7月下旬以降となります。





■にじぬい

オリジナルマスコットシリーズ「にじぬい」にOBSYDIAが登場!

・価格:各¥3,000(税込)

・種類:全3種

・サイズ(約):W120mm×H160mm

※ライバーによってサイズが異なります。

・素材:ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、1種5点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年7月下旬以降となります。







■ボイス入り目覚まし時計 ※受注販売

OBSYDIAが好きな皆様のための、

OBSYDIAメンバーたちが起こしてくれる、「ボイス入り目覚まし時計」がついに登場!

3人の複製サインが入っているイラストカードも1枚ついてきます!



【受注期間】

2023年7月18日(火)11:00 ~ 2023年8月6日(日)23:59



・価格:¥7,500(税込)

・種類:全1種(複製サイン入りイラストカード1枚セット)

・サイズ(約):

目覚まし時計:W125mm×H180mm×D60mm

BOX:W150mm×H200mm×D85mm

イラストカード:W78mm×H68mm

・素材

目覚まし時計:鉄、ABS樹脂、紙、PP

イラストカード:紙

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年10月下旬以降となります。

※画像は監修中のデザインです。実際の商品とは異なる場合がございます。





■Emberぬいぐるみマスコット ※受注販売

「セレン 龍月」プロデュースグッズ!

ミニサイズの愛らしいEmberのぬいぐるみマスコット

みんなの可愛いトラブルメーカー、Emberを是非、手にとって楽しんでください。



【受注期間】

2023年7月18日(火)11:00 ~ 2023年8月6日(日)23:59



・価格:¥2,800(税込)

・種類:全1種

・サイズ(約):W105mm×H125mm

・素材:ポリエステル、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年10月下旬以降となります。

※画像は監修中のデザインです。実際の商品とは異なる場合がございます。







■ペン友 ポーチ ※受注販売

「ペトラ グリン」プロデュースグッズ!

「ペン友」マスコットモチーフの可愛いポーチ!

缶バッジ等、小物を入れるのにちょうどいいサイズです。



【受注期間】

2023年7月18日(火)11:00 ~ 2023年8月6日(日)23:59



・価格:¥3,500(税込)

・種類:全1種

・サイズ(約):W170mm×H120mm×D35mm

・素材:合成皮革・ポリエステル・亜鉛合金

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年10月下旬以降となります。

※画像は監修中のデザインです。実際の商品とは異なる場合がございます。







■ロゼミ ラブロック カップ&ソーサー ※受注販売

「ロゼミ ラブロック」プロデュースグッズ!

日常に溶け込みながらも、ふっとにじみ出るバラの上品さが皆様を優雅なひと時へと導いてくれます。



【受注期間】

2023年7月18日(火)11:00 ~ 2023年8月6日(日)23:59



・価格:¥4,500(税込)

・種類:全1種

・サイズ(約)

カップ:口径 95mm×H54mm

ソーサー:Φ155mm×H24mm

BOX:W160mm×H90mm×D160mm

・素材:磁器

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年10月下旬以降となります。

※画像は監修中のデザインです。実際の商品とは異なる場合がございます。



「OBSYDIA 2nd Anniversary」は今後再販される可能性がございます。



NIJISANJI EN「OBSYDIA 2nd Anniversary」イラストレーター





クズマチ アオル様(https://twitter.com/kuzumachixxx)



NIJISANJI EN「OBSYDIA 1st Anniversary」再販売決定!







にじさんじオフィシャルストアにて2023年7月18日(火)11時(JST)から、「OBSYDIA 1st Anniversary」の一部商品の再販売が決定いたしました!



■対象商品

・【OBSYDIA 1st Anniversary】アクリルスタンド セレン 龍月

・【OBSYDIA 1st Anniversary】アクリルスタンド ペトラ グリン

・【OBSYDIA 1st Anniversary】アクリルスタンド ロゼミ ラブロック

・【OBSYDIA 1st Anniversary】キャップ セレン 龍月

・【OBSYDIA 1st Anniversary】キャップ ペトラ グリン

・【OBSYDIA 1st Anniversary】キャップ ロゼミ ラブロック



■販売ページ

・にじさんじオフィシャルストア:https://shop.nijisanji.jp/s/niji/item/list?ima=0849&tag=TAG_112

・NIJISANJI EN Official Store:https://nijisanji-store.com/collections/obsydia-1st-anniversary-goods



NIJISANJI EN「OBSYDIA 2nd Anniversary」販売概要





・販売開始日時(JST):2023年7月18日(火)11:00 ~

・一部商品受注販売期間(JST):2023年7月18日(火)11:00 ~2023年8月6日(日)23:59

・お届け時期:

通常商品:2023年7月下旬以降

受注商品:2023年10月下旬以降



<日本販売>

・販売サイト:にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ:https://shop.nijisanji.jp/s/niji/item/list?ima=0226&tag=TAG_248



<海外販売>

・販売サイト:NIJISANJI EN Official Store

・販売ページ:https://nijisanji-store.com/collections/obsydia-2nd-anniversary



■注意事項

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※新型コロナウイルスの影響でお届けが上記より遅れる場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※各商品は今後予告なく再販売を行う可能性がございます。

また、新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式Twitter:https://twitter.com/nijisanji_app

・NIJISANJI EN 公式Twitter:https://twitter.com/NIJISANJI_World

・Twitterハッシュタグ:#NIJISANJI_EN



「OBSYDIA」について







「OBSYDIA」はNIJISANJI ENに所属するVTuberグループ。

Selen Tatsuki(セレン 龍月)、Petra Gurin(ペトラ グリン)、Rosemi Lovelock(ロゼミ ラブロック)の3名からなるユニット。



【「NIJISANJI EN」について】



2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。



<リンク一覧(NIJISANJI EN)>

YouTube:https://www.youtube.com/c/nijisanji_en

Twitch:https://www.twitch.tv/nijisanji_en

Twitter:https://twitter.com/NIJISANJI_World

Website:https://www.nijisanji.jp/en

Reddit:https://www.reddit.com/r/Nijisanji/

Instagram:https://instagram.com/nijisanji_en

Tiktok:https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en

Douyin:https://v.douyin.com/ijrDquL/

Facebook:https://www.facebook.com/nijisanji.official/



【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。

<リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)>

コーポレートサイト:https://www.anycolor.co.jp

最新情報:https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報:https://www.anycolor.co.jp/recruit

Twitter:https://twitter.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube:https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 社長室 広報担当

Email:pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名:ANYCOLOR株式会社

本社:東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者:代表取締役CEO 田角 陸



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/14-14:46)