SB C&S株式会社(以下「SB C&S」)は、事業ビジョン「繋ぐ ~テクノロジーのチカラで、ワクワクする未来へ。~」のもと、社会が求める先端テクノロジーをいち早く日本市場に紹介するために、専門性の高い社内エンジニアが世界中から最新情報を収集・分析しています。





2019年に開設した最新技術情報の発信サイト「C&S ENGINEER VOICE」に掲載した情報は1,400を超え、毎月約12万件のアクセスをいただいています。SB C&Sならではのディストリビューター目線による解説が好評を博しており、中でも海外カンファレンスの現地視察レポートはセミナーを含めて多くの方々にご覧いただいています。



今回は、直近に行われた海外カンファレンスのレポートについて詳細をお知らせします。



【「VMware Explore 2023」報告会】

米国ラスベガスでの現地開催となったVMware, Inc(本社:米国カリフォルニア州パロアルト、CEO:Raghu Raghuram、以下「VMware」)主催のイベント「VMware Explore 2023」について、現地で参加したSB C&SのvExpert(ヴイエキスパート)※が、約700のセッションの中から目玉となる見どころや押さえておきたいポイントを販売パートナーに報告するイベントを2023年9月19日にオンライン形式で開催しました。vExpertより「VMware Explore 2023」の各セッションで発表されたVMwareの戦略や製品のアップデート情報や開発中のテクノロジー情報など、関連する各種ITソリューションの最新技術情報を共有するとともに、VMwareがテーマとする「Multi-Cloud(マルチクラウド)」と「Generative AI(ジェネラティブエーアイ)」を実現するための、今後の取り組みの方向性について解説しました。この模様は、オンデマンドでの視聴が可能です。以下よりお申し込みください。



SB C&Sエンジニアによる「VMware Explore 2023」報告会

https://licensecounter.jp/vmware/document/movie.html#anc02



※VMware vExpertとは、過去1年間において、VMwareの製品やテクノロジーの普及、サポートに大きく貢献した個人に与えられる称号のこと



【「Nutanix .NEXT 2023」報告会】

米国シカゴでの現地開催となったNutanix Inc.(本社:米国カリフォルニア州サンノゼ、プレジデント 兼CEO:Rajiv Ramaswami、以下「Nutanix」)主催のイベント「Nutanix .NEXT 2023」が行われました。開催後、現地で参加したSB C&SのNTC※エンジニアによる最新技術情報のフィードバックを2023年6月2日にオンライン形式で開催しました。現地シカゴのイベント会場の様子や、Nutanixの今後のビジョン・戦略、新しいブランドデザイン、新機能や製品の発表など、多数の内容をアーカイブ動画で視聴が可能です。以下よりご覧ください。



SB C&Sエンジニアによる「Nutanix .NEXT 2023」報告会

https://licensecounter.jp/engineer-voice/movie/articles/20230605_nutanix_next_2023_feedback.html



※NTCとは、Nutanix Technology Championの略で、過去1年間において、Nutanix 製品のナレッジやノウハウを積極的にコミュニティへ還元した技術者に与えられる称号のこと



【「RSA Conference 2023」報告会】

米国サンフランスシスコでの現地開催となった世界最大級のサイバーセキュリティカンファレンスである「RSA Conference 2023」では、サンフランシスコのモスコーニセンターで4日間に渡り開催され、600社以上の出展企業、約4万人の来場者が集まり、400以上のセッションが開かれました。日本国内ではゼロトラスト文脈で「EDR」や「SASE」の普及が進んでいる中、現地で参加したSB C&Sのエンジニアが、北米ではどのような領域や技術がトレンドになっていたかをディストリビューターであるSB C&S目線で考察したイベントを販売パートナー向けにオンライン形式で実施しました。



【「Black Hat USA 2023」報告会】

米国ラスベガスにて開催された世界最大級のサイバーセキュリティカンファレンス「Black Hat USA 2023」が2023年8月に6日間に渡り開催され、現地視察したSB C&Sの技術担当が、イベント会場の様子や出展企業のトレンド、サイバーセキュリティの最新情報など、ディストリビューターの視点で考察した日本国内のセキュリティ市場の行方をお伝えするウェビナーを2023年10月25日に開催予定です。視聴は以下よりお申し込みください。



SB C&Sエンジニアによる「Black Hat USA 2023」報告会

https://sbb.smktg.jp/public/seminar/view/17723



SB C&Sは専門性の高い技術力を強みに、世界中の最新技術を日本の企業が導入しやすい、分かりやすく使いやすいソリューションとしてご提案することで、企業の抱える課題解決に貢献していきます。





SB C&Sの最新技術情報 発信サイト C&S ENGINEER VOICE

https://licensecounter.jp/engineer-voice/



SB C&Sエンジニアによる「VMware Explore 2023」参加レポート

https://licensecounter.jp/vmware/information/news/2023/08/011265.html



SB C&Sエンジニアによる「Nutanix .NEXT 2023」参加レポート

https://licensecounter.jp/engineer-voice/blog/articles/20230510_nutanix_global_next_digital_experience_2023_day1_keynote.html



SB C&Sエンジニアによる「RSA Conference 2023」参加レポート

https://licensecounter.jp/engineer-voice/blog/articles/20230613_rsa2023.html



SB C&Sエンジニアによる「Black Hat USA 2023」参加レポート

https://licensecounter.jp/engineer-voice/blog/articles/20230919_black_hat_usa_2023_fb.html



SB C&Sがおすすめするゼロトラストソリューション

https://www.it-ex.com/features/zerotrust.html





SB C&S 経営理念・ビジョン

https://cas.softbank.jp/corp/philosophy/



