[株式会社コナミデジタルエンタテインメント]

明日から決勝大会もスタート!40クラブの頂点がいよいよ決定!!



公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)と株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、共同で開催する eスポーツ「eJリーグ eFootball(TM) 2022シーズン」オフィシャルパートナーとして、「アミノバイタル(R)」と「エナジードリンクZONe」が決定したことをお知らせします。









『eFootball™ 2023』を競技タイトルとした本大会を通し、新しいサッカーの楽しみ方を提供しサッカーファンの拡大を目指すという大会コンセプトに2社が賛同したことで実現しました。





大会オフィシャルパートナーに「アミノバイタル(R)」と「エナジードリンクZONe」が決定!











オフィシャルパートナーの最新情報はこちらからチェックしてください!



■ アミノバイタル(R) 公式サイト:https://www.ajinomoto.co.jp/aminovital/

公式Twitter:https://twitter.com/aminovital_jp



■ エナジードリンクZONe公式サイト: https://zone-energy.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/zone_energy_jp





「eJリーグ eFootball™ 2022シーズン」は今週末19日(土)と20日(日)に決勝大会が開催されます。オンライン予選、クラブ代表選考会、決勝大会参入プレーオフを通過した20クラブ計60名の選手が集結し、優勝クラブの座をかけて熱い戦いを繰り広げます。





19日(土)・20日(日)に決勝大会開催!20クラブの熱い戦いを見逃すな!!



■決勝大会出場クラブ







決勝大会について

Round 1「ゴール争奪戦」上位10クラブとプレーオフ上位10クラブ(計20クラブ)がグループリーグ方式による総当たり戦で対戦。勝ち上がった8クラブにて決勝トーナメントを実施します。



■決勝大会の模様は両日とも配信番組でお届けします!



●11月19日(土) 11:30 ~ 20:30 (グループリーグ予選、ベスト8) ※敬称略

≪実況≫

桑原学







井上マー







≪解説≫

Mayageka 選手(FC琉球 クラブ代表)







ひゅーが 選手(東京V クラブ代表)







●11月20日(日) 16:00 ~ 21:00 (ベスト4、決勝) ※敬称略

≪実況≫

桑原学







≪解説(モバイル部門)≫

中島元彦選手(ベガルタ仙台)







≪解説(PlayStation部門)≫







≪ゲスト≫

MILKサッカーアカデミー











やまじゅん







あい(WINNER’S マネージャー)







「eJリーグ eFootball™ 2022シーズン」決勝大会

DAY1:https://youtu.be/cBUB7i2QvgA

DAY2:https://youtu.be/tyMU-oZ1SP0







「eJリーグ eFootball™ 2022シーズン」とは











本取り組みは、“もっとも身近なデバイスであるスマートフォンを活用したeスポーツを通して新しいサッカーの楽しみ方を提供し、サッカーファンの拡大を目指す”という双方の目的の下に、2019年から共同で実施しているものです。「eJリーグ eFootball™ 2022シーズン」は初心者から上級者まで幅広く参加いただける大会をコンセプトとしており、『eFootball™』シリーズを競技タイトルに、J1・J2の全40クラブが代表メンバーを選出して行うクラブ対抗戦です。今シーズンからはモバイル部門に加え、新たにPlayStation部門が加わりました。



各クラブのメンバーは「モバイル部門 18歳以下」「モバイル部門 全年齢」「PlayStation部門 全年齢」のプラットフォーム別・年齢別の3選手で構成されており、各クラブには成績順位に応じて賞金が用意され、今シーズンの総額は過去最高額となる2,000万円でした。

公式サイト:https://e-football.konami.net/ejleague/2022/





*************************************

タイトル:eFootball™ 2023

メーカー:KONAMI

ジャンル:サッカー

配信日:2022年8月25日

希望小売価格:基本プレー無料(アイテム課金制)

対応機種:

■家庭用版:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One

■PC版:Windows、Steam(R)

■モバイル版:iOS、Android

権利表記:

(C)J.LEAGUE All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license. (C)Konami Digital Entertainment

Unreal(R) is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere

"eFootball"、"e-Football"、"eサッカー"、"e-サッカー"および"eFootballロゴ"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/21-04:40)