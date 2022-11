[株式会社コナミデジタルエンタテインメント]

さまざまなデバイスで、サッカーの祭典を存分に楽しもう!日本代表などナショナルチームで遊ぶ期間限定のイベントやキャンペーンを開催!



株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、基本プレイ無料の家庭用・モバイルゲーム『eFootball(TM) 2023』で、サッカーの祭典“The Football Festival”をテーマにした様々なイベントやキャンペーンを本日から開催することをお知らせします。







オフライン対戦を楽しめる「トライアルマッチ」では、期間限定でナショナルチーム40ヶ国を使用することが可能になります。チーム育成モード「ドリームチーム」には、日本、ブラジル、アルゼンチン、フランスの「National Team Pack」が登場し、国籍などを限定したチャレンジイベント「International Cup」を開催するほか、46ヶ国のナショナルチームを使用できる「The International Cup Experience」などのイベントも実施します。



また、日本人選手のカードを獲得できる「サッカー日本代表プレゼントキャンペーン」や、期間中ログインすることで、最大520,000GPと200eFootball™コインが獲得できる「Special Login Bonus」も実施中です。



さらに、『eFootball™ 2023』と新しい未来の「ABEMA(アベマ)」がコラボしたゲーム内イベント「ABEMA Cup」も開催予定ですのでお楽しみに!



世界中のサッカーファンが熱狂するサッカーの祭典を、今すぐ『eFootball™ 2023』でお楽しみください!



メッシやネイマールなど『eFootball™』アンバサダー達が国際試合で見せた華麗なプレーを再現した“The Football Festival”トレーラーも公開!



















日本代表などを使って各国の代表チームとの熱い対戦を楽しもう!



◆期間限定でナショナルチームを使ったオフライン対戦が楽しめる!

オフラインで遊ぶ「トライアルマッチ」では、世界40ヶ国のナショナルチームを使った対戦を、期間限定で楽しめます。

家庭用ゲーム機では、オフラインでの2vs2の対戦も可能。

仲間同士で熱い対戦もお楽しみください

※40か国の一覧は公式サイト(https://www.konami.com/efootball/ja/page/2023/season2)をご確認ください。

期間: 2022/11/16(水)9:00~2023/2月中旬頃







◆ 「The International Cup Experience」開催!

ナショナルチームで世界の頂点を目指せ!

46ヶ国のナショナルチームから1チームを選択し、グループリーグとノックアウトステージを戦う、期間限定のイベントを開催!

日本代表をはじめ、各国のナショナルチームを使って、世界の頂点を目指す熱い戦いを楽しみましょう!

※AIとの対戦をお楽しみいただけます。

期間: 2022/11/17(木)11:00~2023/1/12(木)10:59





◆サッカー日本代表プレゼントキャンペーン!

日本を代表する選手が獲得できる抽選契約権をプレゼント!

期間:2022/11/17(木)11:00~2022/12/19(月)9:59











“The Football Festival”に合わせたサッカー日本代表PVも公開!

















◆”The Football Festival”キャンペーン!

フランスを代表する選手が獲得できる抽選契約権をプレゼント!

期間:2022/11/17(木)11:00~2023/1/12(木)9:59







◆「POTW」や「National Selection」も続々登場!

実際の試合での活躍を反映した「POTW (Player Of The Week)」や、

各国ナショナルチームの選手が登場する「National Selection」で、eFootball™コインを使って選手を獲得しよう!



◆最大で520,000GPと200eFootball™コインを獲得できる「Special Login Bonus」!

期間:

1.2022/11/17(木)11:00 - 2022/11/24(木) 10:59

2.2022/11/24(木)11:00 - 2022/12/01(木) 10:59

3.2022/12/01(木)11:00 - 2022/12/08(木) 10:59

4.2022/12/08(木)11:00 - 2022/12/15(木) 10:59



各国の代表選手を獲得して、チーム育成モード「ドリームチーム」を遊びつくそう!



◆4ヶ国のNational Team Packが登場!

日本の他、ブラジル、アルゼンチン、フランスの計4つのパックが本日から登場。

ドリームチームを各国の代表選手で作り上げていくことができます。

各パックには新カードタイプ”BigTime”の選手1人が同梱されています!





















Big Timeとは…

現役・レジェンド選手を問わず、一流選手たちの記憶に残る試合の名場面を再現。

該当試合をモチーフにした特別なカードデザインで登場します!

※「Epic」カードの新テーマです。

















◆使用選手の国籍などを限定した「International Cup」開催!

期間: 2022/11/24(木)11:00~2023/1/12(木)10:59



◆順位に応じて合計10億eFootball™コインを山分け!

「eFootball™ International Cup」も実施中!

期間:2022/10/20(木)~2022/12/17(土)



※詳細はゲーム内をご確認ください。



「ABEMA」と『eFootball™ 2023』のスペシャルコラボも!



◆ゲーム内では今日から「ABEMA CUP」を開催!

新しい未来のテレビ「ABEMA」と、『eFootball™ 2023』がコラボした今回だけの特別なイベント。

期間中、イベントでのゴール数や試合結果に応じてeFootball™コインやABEMAオリジナルグッズが当たります!

※イベントの詳細はゲーム内をご確認ください。

期間: 2022/11/17(木)11:00~2022/12/22(木)10:59



*******************************

『eFootball™』とは

長年多くのお客様に支えられてきた「ウイニングイレブン」は、大きく飛躍する本作への決意をこめて、新たなブランド名『eFootball™』として生まれ変わりました。

新たなサッカーゲームエンジンを開発し、初リリースとなるPlayStation(R)5版を含め対応するすべてのデバイスで“基本プレー無料”で遊べるようになるなど、ゲームプレーや遊び方を一新、好きな選手を集めて夢のチームを作り上げる「ドリームチーム」も新しいモードとして追加しました。

『eFootball™』は世界中のサッカーファンにお楽しみ頂けるよう常に進化を続けます。今後のアップデートにもご注目ください。ゲームに関する最新情報は、公式サイトや公式Twitterにて随時公開しています。

eFootball™公式サイト: https://www.konami.com/efootball/ja/

Twitter公式アカウント: @we_konami

*******************************

All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license. (C)Konami Digital Entertainment

Unreal(R) is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere™ (C) 2022 THE ARSENAL FOOTBALL CLUB PLC, ALL RIGHTS RESERVED.

(C) Manchester United Football Club Limited 2022 All rights reserved

adidas, the 3-Bars logo, the 3-Stripe trade mark, Predator are registered trade marks of the adidas Group, used with permission.

ALL RIGHTS RESERVED BY JFA

"eFootball"、"e-Football"、"eサッカー"、"e-サッカー"および"eFootballロゴ"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。



