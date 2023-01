[プレミアム・プラットフォーム・ジャパン]

1月15日(日)ひる12時より「Paraviレンタル」で視聴チケット販売スタート!







動画配信サービス「Paravi」では、2月8日(水)~10日(金)に開催される『スジナシシアターVol.16 in 浅草公会堂』(ゲスト:宮野真守、片寄涼太、磯村勇斗)の3公演の模様を、LIVE&当日限定見逃し配信することが決定した。視聴チケットは1月15日(日)ひる12時より「Paraviレンタル」で販売をスタートする。



【スジナシとは】

当日、明らかとなるセットのなかでゲストと笑福亭鶴瓶によるぶっつけ本番・台本ナシの即興舞台で、2014年に番組が放送終了したのち、『スジナシBLITZシアター』として、2015年から舞台版公演がスタート。

観客の中から劇中の効果音担当が選ばれ、即興劇のタイトルも観客が考える、といった舞台と客席が一体となった企画も、舞台版ならではの演出として好評。案内人は中井美穂。



宮野真守、片寄涼太、磯村勇斗が「スジナシ」に挑む!

『スジナシシアターVol.16 in 浅草公会堂』で笑福亭鶴瓶と“即興ドラマ”を演じるゲストは、今回も超豪華な顔ぶれ。1日目には、声優として絶大な人気を集め、俳優・歌手とマルチに活躍する宮野真守が登場。2日目には、GENERATIONS from EXILE TRIBEのボーカルとして音楽界のトップを走る一方で、俳優業でも頭角を現す片寄涼太が出演。3日目には、数多くの映画、ドラマで高い評価を得て、昨年は日本アカデミー賞新人俳優賞に輝いた俳優の磯村勇斗が挑む。

台本(=スジ)ナシ・打合せナシ・NGナシのぶっつけ本番のステージで、いったい何が起こるのか?それぞれのLIVE配信は、追っかけ再生、さらに当日限定で見逃し配信で視聴することも可能。予測不可能の演技合戦を、ぜひParaviの配信でご覧いただきたい。



『スジナシシアターVol.16 in 浅草公会堂』は、Paraviベーシックプラン(月額料金1,017円(税込))の会員ではなくても作品単位での購入が可能な、都度課金制の「Paraviレンタル」にて提供する。本コンテンツの配信のみをお楽しみいただく場合は、[購入・視聴ページ] https://news.paravi.jp/sujinashi202302/ から無料会員登録の上、作品を購入してご視聴ください。



【レンタル配信情報】

[タイトル] スジナシシアターVol.16 in 浅草公会堂

[購入・視聴ページ] https://www.paravi.jp/title/106673



[LIVE配信日時]

1日目:ゲスト 宮野真守/2023年2月8日(水)19:00公演

2日目:ゲスト 片寄涼太/2023年2月9日(木)18:00公演

3日目:ゲスト 磯村勇斗/2023年2月10日(金)16:00公演



[配信期間]

1日目:2023年2月8日(水)19:00~2月8日(水)23:59

2日目:2023年2月9日(木)18:00~2月9日(木)23:59

3日目:2023年2月10日(金)16:00~2月10日(金)23:59

※それぞれLIVE配信日の当日限定で追っかけ再生、または見逃し配信で視聴可能



[販売期間] 2023年1月15日(日)12:00~各公演当日21:00

[価格] 各3,000円(税込)+手数料250円

[出演者] 笑福亭鶴瓶、中井美穂、宮野真守、片寄涼太、磯村勇斗

[詳細ページ] https://news.paravi.jp/sujinashi202302/



【スジナシシアター 配信作一覧】

https://www.paravi.jp/browse/editorial/6128

【注意事項】

※追っかけ再生機能で、公演の途中からでも配信をお楽しみいただけます。

※アプリからの購入はできません。Paraviのウェブサイト(Paravi.jp)よりご購入ください。

※LIVE 配信当日は、アクセス集中が予想されます。お早めにご購入の上、さらにお気に入り登録をしていただきますと、当日の視聴がスムーズです。

※配信開始は当日の状況によって遅れる場合もございます。

※視聴開始時間になっても再生が始まらない場合は、再生ボタンを押してください。それでも始まらない場合はページのリロードをおこなってください。

※本コンテンツは、著作権法などの諸法令により保護されています。インターネット上への無断転載等を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。マナーを守ってお楽しみください。

※新型コロナウイルス感染症などの影響により、配信、企画等は、変更、中止する場合がございます。ご了承ください。

