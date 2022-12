[バイドゥ株式会社]

バイドゥ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:Feng Jiang )が提供する日本語入力&きせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」(iOS、Android版)は、メディアパートナーとし参画しているプロジェクト「1 PICTURE 1 STORY」の第6弾として、人気イラストレーター「maple」のイラストを背景にしたSimejiオリジナルのきせかえの配信を2022年12月26日(月)より開始します。





『1 PICTURE 1 STORY』×Simeji特設サイト

https://simeji.me/blog/cp/simeji_1picture-6story



(C)️maple



第6弾では、イラストレーター「maple」が描くイラストをもとに元HKT48「村重杏奈」がストーリー担当として参画。『ラヴ侵入禁止令』の原案・世界観からインスピレーションを受けて作られたインスパイアソング『I don’t wanna be lonely ~クリスマスに恋をしよう~』を2022年12月14日(水)より主要音楽サービスにて配信しています。



<オリジナルきせかえデザイン>

【ダウンロード可能期間】 2022年12月26日(月)~2023年1月26日(木)23:59



(C)1 PICTURE 1 STORY

※画像はイメージです。実際のデザインとは異なる場合があります。

※当コラボきせかえはiPad非対応です。

※Simejiの無料きせかえは、端末間での引き継ぎをサポートしておりませんので、アンインストールや機種変更の際はご注意ください。



<オリジナルきせかえデザイン入手方法>

1)「Simeji」をスマホにダウンロード(すでにダウンロードしている場合は不要)

2)TOPページより、「1 PICTURE 1 STORY」バナーをタップ

3)きせかえデザインをタップして適用



■『1 PICTURE 1 STORY』(通称:ワンピク)とは

株式会社ツインプラネット(本社:東京都渋谷区、代表取締役:⽮嶋健⼆)が主幹となり企画・運営を務め、株式会社HIAN(本社:東京都目黒区、代表取締役:井上鉄大)と株式会社光文社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:武田真⼠男)が企画制作を担当。イラストレーターが描く1枚の作品と、それをもとに綴られた1つのテキストストーリーを掛け合わせて生まれた「原案」を新しいIPとするプロジェクト。さらに、原案の世界観からインスピレーションを受けて作られた「インスパイアソング」をイラスト×ストーリー原案と掛け合わせることで、国内外に新しいエンターテインメントを提供します。今後、コミック、WEBTOON、ドラマ、アニメーション、朗読劇化などメディアミックスを通した様々な表現方法で展開していきます。また、雑誌やWEBサイトなど様々なメディアとのタイアップ・コラボレーションも展開、国内外に発信してまいります。

Twitter:https://twitter.com/1PICTURE1STORY

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCjcBVIiuep6GHCnHJqrBYGw





<第6弾クリエイタープロフィール>

■イラスト:maple







元気で可愛いらしい女の子を描くのが大好きなイラストレーター。SNSを中心に活動、アパレルコラボ、アーティストMV、グッズイラストなどジャンルを問わず活躍している。





<コメント>

アイドルだからこそ恋愛したい年頃に恋愛できない。想い人がいる寂し気な女性を描きました。



・Twitter :https://mobile.twitter.com/sakuraxx0905

・Instagram:https://www.instagram.com/koreeda7896/



■ストーリー原案:村重杏奈







元HKT48 一期生。明るく独特なポジティブキャラでバラエティー中心に活躍する一方、日本とロシアのハーフで、モデルとしても活躍の幅を広げる。今後も様々なジャンルで活躍が期待されている。【びびぐら 村重杏奈】絶賛発売中。





<コメント>

もともと少女漫画とか恋愛小説が大好きで今回のストーリーは自分が1番読みたかった感じの内容にしました!!自分でも続きが気になってしょうがないくらい素敵なストーリーになったと思います!是非沢山の方に読んで頂きたいです!



Twitter : https://mobile.twitter.com/annashige0729

Instagram:https://www.instagram.com/hktanna4848/



■楽曲プロデュース:イ・チャンミン(2AM)/Daisuke”DAIS”Miyachi







●イ・チャンミン(2AM)

韓国4人組ボーイズグループ、2AMのリードボーカル。

日本では、ソロアーティストとしてだけでなく、3人組ボーカルグループ、250(TWO-FIFTY)のメンバーとしても活動。昨年2021年に2AM待望のニューアルバムをリリース、約7年ぶりにカムバックし、圧倒的な歌唱力で世界中の2AMファンを熱狂させた。宇宙少女のユニットCHOCOMEの「Super Yuppers!」など、サウンドプロデューサーとしても活動中。





<コメント>

今回の楽曲は、僕のサウンドプロデュースチーム「theBsky」で制作しました。皆さんがこの歌を聞いて、楽しい素敵なクリスマスになれば良いなと思い、クリスマスの雰囲気をたっぷり盛り込みました。歌い易いメロディーだと思いますので、ノエルのメンバー全員が歌うサビを一緒に歌って貰えると嬉しいです。



・Twitter : https://twitter.com/2AMCHANGMIN

・Instagram:https://www.instagram.com/p.f.changmin/







●Daisuke”DAIS”Miyachi

音楽プロデューサー、作詞家、作曲家、エンタテインメント総合プロデューサー。

EXILE / EXILE ATSUSHI / FANTASTICS from EXILE TRIBE / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / CHEMISTRY / 倖田來未 / 倉木麻衣 / ASTRO / DEEP SQUAD /

イ・チャンミン(2AM) / 田原俊彦 他、多くのアーティストに楽曲提供している。



<コメント>

村重さんのストーリーから「クリスマスに恋をしよう」というテーマで、ワクワクする歌詞にしたいと思い、

また、チャンミンの楽曲がとてもハッピーなので、リズムに言葉が上手く乗るようにと心がけました。

皆さんとのレコーディングが楽しくて、少し早いクリスマスを感じて、今年のクリスマスが楽しみになりました!ぜひ聴いてください!



・Twitter : https://twitter.com/daismusic250



■歌い手:Noel (2022 feat.村重杏奈/松下玲緒菜/津代美月/奥津マリリ/籾山ひめり)







●村重杏奈

元HKT48 一期生。明るく独特なポジティブキャラでバラエティー中心に活躍する一方、日本とロシアのハーフで、モデルとしても活躍の幅を広げる。今後も様々なジャンルで活躍が期待されている。【びびぐら 村重杏奈】絶賛発売中。





<コメント>

アイドルを卒業して初めて歌いました!

レコーディングの感じとかとっても懐かしくて楽しかったです!

歌詞もメロディーもクリスマスにぴったりな可愛い曲になってます! TikTokとかでバズってくれたらいいなぁと思います!



・Twitter:https://mobile.twitter.com/annashige0729

・Instagram:https://www.instagram.com/hktanna4848/





●松下玲緒菜(まねきケチャ)

生まれながらのアイドルと称されるほど、天真爛漫で愛くるしいまねきケチャのセンター、松下玲緒菜。圧倒的な歌唱力を持ち、感情豊かに歌う姿はアイドルファンの多くを虜にする。



集英社『週刊プレイボーイ』では、初グラビアにていきなり表紙・巻頭に抜擢、その勢いのまま、テレビ東京『キングちゃん』のアシスタントMCにも抜擢されるなど、これからの活躍が期待されるザ・アイドル。2020年5月には彼女の1st写真集『いつまでも』が発売された。





<コメント>

今回のプロジェクトに呼んでいただけて本当に嬉しいです!クリスマスソングでとってもかわいらしい歌になっています!レコーディングでは、わたしらしさを出しつつ、楽曲にあったポップさを出せてたらいいなと思います!みなさん是非聴いてくださいー!



・Twitter:https://twitter.com/matsushitareona

・Instagram:https://www.instagram.com/matsushita_reona/?hl=ja







●津代美月(JamsCollection)

2000年10月16日、大阪府出身。ニックネームはつし。担当カラーはパープル。インスタのフォロワーは10万人を越えインフルエンサーやモデルとしても活躍。20年に津代率いる新グループとしてオーディションが開催され、発足したグループが「JamsCollection」

特技:関西弁をうつすこと。



<コメント>

歌はあまり得意ではなくお話を聞いた時は不安でしたが 豪華な方々の中で出来たことがとても嬉しいです クリスマスにぴったりなるんるんになれる曲です!楽しみにして頂けると嬉しいです …!



・Twitter:https://twitter.com/mizuki_jams

・Instagram:https://www.instagram.com/__tsushiromizuki/





●奥津マリリ(フィロソフィーのダンス)

FUNK・SOUL・DISCOのグルーヴに、哲学のエッセンス、そしてコミカルで個性的なダンス!数々の音楽ファンをうならせてきた最強の五人組アイドルグループ「フィロソフィーのダンス」のメンバー。神奈川県出身、加入前はシンガーソングライターとして音楽活動をしており、スイートでメロウなボーカルは「脳トロ」と形容される。恵まれた体型を活かし、グラビア・モデルとしても「マリチチ」を武器に活動中。

<コメント>

普段はなかなかできない経験でとても新鮮で楽しくレコーディングさせて頂きました!!!素敵な機会をありがとうございます!!

耳に残るメロディーとこの曲でしか味わえないメンバーでのコラボを是非お楽しみ頂けたらと思います!!



Twitter:https://twitter.com/philosophy092

Instagram:https://www.instagram.com/okutsumariri/





●籾山ひめり(高嶺のなでしこ)

栃木県出身の18歳。



HoneyWorksサウンドプロデュースの10人組アイドルグループ「高嶺のなでしこ」にてキャプテンを務めている。前グループ「ラストアイドル」所属時代には、メンバー初のソロ楽曲「To the Top」をユニバーサルミュージックより配信リリース。宝島社「mini」でレギュラーモデルを務め、舞台「球詠~VS 影森・梁幽館編~」にて主演を務めるなど、アイドル以外の分野でも多岐に渡り活動をしている。





<コメント>

素敵な方々と一緒に企画に参加させていただいて、そして歌うことが出来てとても光栄です

レコーディングはとっても緊張していたのですがたくさんアドバイスをいただき自分らしく歌うことができました!!最高のクリスマスソングぜひたくさん聴いていただけたら嬉しいです(ハート)



Twitter:https://twitter.com/himeri_momiyama

Instagram:https://www.instagram.com/momichan_hime/





【プロジェクト参画企業概要】

●企画・運営/株式会社ツインプラネット

・代表取締役:⽮嶋健⼆

・住所:東京都渋谷区神宮前5-46-1

・事業内容:Intellectual Property(知的財産権=IP)を軸に、エンターテイメント分野において幅広い事業を展開する“IPエージェンシー”

・公式HP:https://twinplanet.co.jp/



●企画・制作/株式会社HIAN

・代表取締役:井上鉄大

・住所:東京都目⿊区東山1-2-2

・事業内容:

―映画、ドラマ、ミュージカル、アニメ、音楽、ゲーム、漫画、放送映像物等のコンテンツを制作するための提案/企画/開発/配給

―韓国および日本のコンテンツIPを活用したニューコンテンツの共同開発

―韓国および日本の企業、およびコンテンツIP、そしてアーティストや俳優らのグローバル市場進出、マーケティング協業

・公式HP:https://hian.co.jp



●企画・制作/株式会社 光文社

・代表取締役社長:武田真⼠男

・住所:東京都文京区音⽻1-16-6

・事業内容:雑誌・書籍・コミックの出版および配信、通販など

・公式HP:https://www.kobunsha.com



●メディアパートナー/バイドゥ株式会社

・代表取締役社長:Feng Jiang(姜 鋒)

・住所:東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー39階

・事業内容:インターネット製品、サービスの開発・提供、インターネット広告の販売

・公式HP:https://www.baidu.jp/



■日本語入力&きせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」について

Z世代に大人気!5,500万ダウンロード数(※)を誇るキーボードアプリ。キーボードのきせかえやエフェクト機能に加え、顔文字入力、アスキーアート入力のようなユニークな入力キーボードで、きめ細やかな文字入力体験を提供します。

※2022年12月時点、当社調べ(Android版とiOS版の合算)

・オフィシャルサイト:https://simeji.me/

・Twitter:https://twitter.com/Simeji_pr

・Instagram:https://www.instagram.com/simeji_official/

・Simejiランキング:https://simeji.me/simeji-ranking/

・iOS版:https://itunes.apple.com/jp/app/id899997582?mt=8

・Android版:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adamrocker.android.input.simeji



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/26-18:46)