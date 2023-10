[株式会社リンクバル]

株式会社リンクバル(本社:東京都中央区、代表取締役社長:吉弘和正、証券コード:6046、以下「リンクバル」)が運営する、新しい1対1の出会いの形が体験できる「1on1 for Singles(ワンオンワン フォーシングルス)」は、恵比寿店オープン記念キャンペーン第2弾として 『人気スイーツをGET!ハロウィンキャンペーン』を10月21日(土)~10月31日(火)の期間中に開催いたします。

期間中に「1on1 for Singles」をご利用いただいた方に抽選で、加藤シェフ監修・まるごとメロンケーキやEMME監修・ケーキ缶などの人気スイーツをプレゼントいたします。







『人気スイーツをGET!ハロウィンキャンペーン』 概要





2023年10月21日(土)~10月31日(火)の期間中に「1on1 for Singles」新宿本店または恵比寿店で、1来店2回以上の1on1をご利用いただいた方に抽選で、加藤シェフ監修・まるごとメロンケーキや表参道の人気ワインバーEMME監修・ケーキ缶、スイーツカタログなどをプレゼントいたします。







オープンから2か月半で総予約件数が4,000件を突破!新しい1対1の出会いの形『1on1 for Singles』





近年、マッチングアプリを含め様々な出会い方が世の中に溢れています。ファーストコンタクトがオンライン上ということも少なくない中、直接会ってパートナーを探すということも大事にして欲しいという想いから、思い立ったタイミング、自分のペースで恋活・婚活をできる場を提供すべく当サービスを立ち上げました。



『1on1 for Singles』では1回の1on1(1対1の会話)を20分で区切り、全席個室のプライベート空間でドリンクを楽しみながら、お客様同士ゆっくりとお話をしていただくことができます。新宿本店では、2023年7月15日のグランドオープンから2か月半で総予約件数が4,000件を突破し、大変多くの反響をいただいております。

※ご利用いただく際にマッチングアプリ「CoupLink(カップリンク)」にご登録いただきます。



公式URL:https://1on1.singles



【サービスの特徴】

1.全席個室の落ち着いた空間で、特別な出会いを演出

新宿本店はこだわり抜かれたプレミアムなプライベート空間に高級ホテルのようなおもてなし、恵比寿店はボタニカルスタイルなカフェ空間で出会いを演出。1対1の特別な出会いを提供いたします。



2.相手のことがよくわかる20分

1on1中は、お互いのプロフィールを見ながら話せます。趣味や性格など、20分間でお相手のことをよく知ることができます。



3.評価システムによる上質で安心な出会いの提供

1on1終了後にお客様同士で相互にマナーを評価していただきます。評価により出会いの質をコントロールすることで、上質で安心な出会いを提供いたします。



「1on1 for Singles」 ご利用方法・店舗概要





【ご利用方法】

1.「1on1 for Singles」のページ(https://1on1.singles)にアクセス

2.必要情報を入力のうえ、会員登録を進める

3.行きたい日付を選択し、予約を完了する

※会員登録および予約は別サービス「CoupLink」内で行います

4.当日お店に来店する

※予約なしでの来店も可能です



【1on1 for Singles 新宿本店/恵比寿店 概要】





株式会社リンクバルとは(https://linkbal.co.jp/)





リンクバルは多くのパートナー企業様をはじめ様々なステークホルダーとのつながりによって大きく成長してきました。つながりの大切さを知っているからこそ、そこから生まれる感動や体験をユーザーの皆様に届けたいという想いがあります。これからも一人ひとりの可能性が広がる様々な「出会い」をワンストップでつなぐプラットフォームを提供してまいります。



【提供サービス】

・machicon JAPAN(https://machicon.jp/)

machicon JAPAN(マチコンジャパン)は、日本全国で行われるオンライン・オフラインイベントを掲載しております。独身男女の出会いの場だけではなく、さまざまな体験や学び、あらゆる魅力的な「コト」をラインナップし、ワンストップ型の『コト消費のプラットフォーム』を目指しています。



・CoupLink(https://couplink.jp/)

CoupLink(カップリンク)は、真剣に恋活・婚活をはじめたい人のためのマッチングアプリです。お客様の「恋人を作りたい」という想いは、私たちのミッションでもあり、「お客様一人ひとりの恋人ができるまでをサポートする」をコンセプトに運営しています。





・マリッジスタイル(https://marriage-style.jp/)

マリッジスタイルは、月額10,780円(税込)からはじめられ、来店不要の効率的な婚活が可能なオンライン結婚相談所です。専属のコンシェルジュが出会いから成婚までをフルサポートしております。



・KOIGAKU(https://machicon.jp/koigaku/)

KOIGAKU(コイガク)は 、恋に悩む大人の女性の恋愛を応援する「恋を学ぶ」情報サイトです。



・1on1 for Singles(https://1on1.singles)

全ての「おひとり様」に向けた新たな1対1の出会いのサービスです。ワンランク上のプレミアムな空間で、上質な出会いをお届けいたします。



【運営会社】

会社名 :株式会社リンクバル

代表取締役社長:吉弘 和正

会社設立 :2011年12月

所在地 :東京都中央区明石町7-14 築地リバーフロント6F

公式HP : https://linkbal.co.jp/



