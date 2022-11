[ターナージャパン株式会社]

~他にも、ミュージシャンがアニメ作品に関わったエピソード、音楽にちなんだエピソードなどをセレクトして文化の日に集中放送~



アニメ専門チャンネル「カートゥーン ネットワーク」を運営するターナージャパン株式会社(本社:東京都港区/代表取締役:高橋雅美)は、ミュージシャンがアニメ作品に関わったエピソードなどを集中放送する特集企画『秋フェス2022』を11月3日(祝・木)午前10時から放送します。

https://www.cartoonnetwork.jp/cn_programs/view/01743







バッグス・バニーなど、おなじみのキャラクターたちが登場する「新 ルーニー・テューンズ」では、アクセル・ローズ(ガンズ・アンド・ローゼズ)出演エピソード「ロックでぶっ飛ばせ」(原題:Armageddon Outta Here)を日本初放送します。アクセル・ローズがアニメで登場し、英語版声優も本人が担当。アクセルが歌う劇中歌「Rock the Rock」を披露します。





アクセル・ローズ役の日本語吹替え(台詞部分)は、声優で、「GRANRODEO」として音楽活動も行う谷山紀章が担当。アクセル・ローズの台詞と歌詞の監修は、音楽専門誌元編集者で、映画「ボヘミアン・ラプソディ」の字幕監修など多岐にわたって活動中の音楽ライター・増田勇一が担当します。 (※劇中歌「Rock the Rock」は原音と歌詞の日本語字幕になります。)









「新 ルーニー・テューンズ」では、スヌープ・ドッグが本人役で出演するエピソード「ラップバトル前編/ラップバトル後編」<原題:Hip Hop Hare Pt 1 / Hip Hop Hare Pt 2>も放送。スヌープ・ドッグの日本語吹替は、ラッパーとしても活躍している声優・木村昴が務めます。





この他、「ぼくらベアベアーズ」では、韓国出身のアーティストグループ“MONSTA X”のメンバー(アニメ製作時)が出演する「パンダの誕生日」。





歌手・ガラント(Gallant)が英語版声優を務め、歌唱も披露する「ベアーズIIメン」のエピソード。



「スティーブン・ユニバース」、「おかしなガムボール」から音楽に関連するエピソードなどもお届けします。



■放送情報

・特集名:秋フェス2022

・放送日時:2022年11月3日(祝・木)

午前10時-11時、午前11時30分-午後1時30分、午後2時-午後10時

・放送局:カートゥーン ネットワーク

・視聴方法:JCOM(Ch.602)、ひかりTV(Ch352)、

スカパー!(CS331)、スカパー!プレミアムサービス(Ch.668)、

全国のケーブルテレビ、IPTVなど

・番組URL: https://www.cartoonnetwork.jp/cn_programs/view/01743



■クレジット

「新 ルーニー・テューンズ」A Looney Tunes Production. Copyright 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.



「ぼくらベアベアーズ」TM & (c) 2022. Cartoon Network.



<カートゥーン ネットワーク>

世界192ヶ国以上、約4億世帯が視聴する世界最大級のアニメ専門チャンネル。

永遠の名作「トムとジェリー」をはじめ、「きかんしゃトーマス」など大人気のアニメからオリジルアニメ「パワーパフ ガールズ」や「おかしなガムボール」、「アドベンチャー・タイム」など世界中から厳選した良質な作品を24時間放送。国内では、スカパー!のほか、全国のケーブルテレビ、IPTVなどで好評放送中。視聴可能世帯は約700万世帯。



<ワーナーブラザース・ディスカバリー>

ワーナーブラザース・ディスカバリー(Nasdaq:WBD)は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。我々が制作し配給する番組やサービスは220以上の国や地域、50以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。

ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、MotorTrend、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナーブラザース映画、 ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、 カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。



<会社概要>

会社名:ターナージャパン株式会社

所在地:東京都港区

設立:1997年5月

TEL:0570-090-937

URL:https://www.cartoonnetwork.jp



