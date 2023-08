[アドベンチャーワールド]





アドベンチャーワールド(和歌山県白浜町)では、9月から11月にかけてパンダファミリー3頭が誕生日を迎えます。期間中は「HAPPY PANDA FES 2023」として、誕生日パーティーや収穫祭・音楽フェスなど、13週間にわたって、パークやオンラインで参加・体験型のイベントプログラムを連続開催いたします。

9月はジャイアントパンダ「良浜(らうひん)」「結浜(ゆいひん)」の誕生会、そして現在中国で元気に暮らす「永明(えいめい)」の31歳の誕生日を祝し、グローバル誕生祭 in 和歌山「永明誕生祭」も開催いたします。



■開催期間:2023年9月2日(土)~2023年11月30日(木)



パンダファミリー誕生会





9月~11月にかけて、パークのパンダファミリー3頭が誕生日を迎えます。8月14日(月)には「彩浜(さいひん)」が5歳の誕生日を迎え、当日パークやオンライン誕生会で皆様にお祝いしていただきました。9月は「良浜」「結浜」、11月には「楓浜」が誕生日を迎えます。パークでの特別グッズの販売やSNSでのライブ配信、特別イベント「オンライン誕生会」を開催いたします!特別な1日をお祝いしましょう ♪



グローバル誕生祭 in 和歌山「永明誕生祭」を開催!





中国駐大阪総領事館、四川省文化観光庁、成都ジャイアントパンダ繁育

研究基地、中国駐大阪観光代表処と共催で、グローバル誕生祭 in 和歌山

「永明誕生祭」を開催!

当日は「永明」をはじめ、中国へ旅立ったパンダファミリーの近況映像をご覧い

ただけるほか、ハッピーパンダ抽選会などのお楽しみ企画をご用意いたします。



開催日時:9月14日(木)午後3時30分~午後4時45分

参 加︓自由席(無料・会場への入場は事前予約制)

※入園料金は別途必要です。

※入場チケット等詳細は、後日発表いたします。



パンダバンブーアート





王文志(ワン・ウェンチー)×CHIKAKEN パンダバンブーアートを展示

パンダの「彩浜」の誕生日記念 竹のアートモニュメント“パンダバンブーアートプロジェクト” アドベンチャーワールド×竹あかりプロデュース集団“CHIKAKEN”が竹アートの世界的アーティスト ワン・ウェンチー氏とのアートプロジェクト第一弾として、「PANDA LOVE」エリアにて、ジャイアントパンダ「彩浜」の5歳の誕生日を記念し、「共生」と「共に楽しむ」をコンセプトとした、⽵300本を使用したアート作品を11月30日(木)まで展示いたします 。



展示期間:9月2日(土)~11月30日(木)



パンダフェス飯でお腹を満たし、心も見た目もパンダになりきって楽しもう!





収穫祭 10月1日(日)~11月30日(木)

パンダモチーフのかわいいグルメや和歌山や地元の食材・料理・味覚を楽しむイベント



なりきりパンダフェス 10月1日(日)~10月29日(日)

ハロウィンシーズンをパンダになりきって楽しむイベント



アートにミュージック!パンダと "学び&芸術の秋" が楽しめるイベントが盛りだくさん♪





パンダアートフェス 10月14日(土)~11月30日(木)

芸術の秋、パンダ×アートを楽しむイベント



パンダミュージックフェス 11月2日(木)~11月30日(木)

「ハッピーパンダ!」ミュージシャンと一緒に音楽でパンダを楽しむイベント









【アドベンチャーワールド「SDGs宣言・パークポリシー」】https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/

アドベンチャーワールドは、「こころにスマイル 未来創造パーク」として、すべての生命にSmile(しあわせ)が溢れる豊かな未来の地球の姿をパークで体現します。パークという”小さな地球”を通して、関わるすべての人の人生が豊かになるように、動物たちの生命がずっとつながっていくように、自然や資源が循環し再生するように、未来のSmileを創り続けていきます。



【SDGsについて】

SDGsとは「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で2030年をめざして明るい未来を作るための17のゴールと169のターゲットで構成されています。2015年9月、ニューヨーク国連本部において193の加盟国の全会一致で採択された国際目標です。





