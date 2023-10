[エレコム株式会社]

エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長:柴田幸生)は、パソコンなどの映像・音声をワイヤレスでHDMI対応のディスプレイに表示できる送信機と受信機、計3製品を12月中旬より新発売いたします。







パソコンやタブレット、AV機器を送信機に接続し、HDMI対応の大型ディスプレイやプロジェクターを受信機に接続することで、映像と音声をワイヤレスで送信して表示できます。送信機側は最大4K30Hz(3840×2160 30Hz)までの解像度の映像データを送信可能で、受信機側は最大3840×2160 60Hzまでの解像度に自動的にアップスケーリングできます。

送信機は接続する端末のコネクターの種類にあわせて、HDMIコネクタータイプとUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))(※)コネクタータイプの2製品をご用意しています。受信機はHDMI出力コネクターを装備し、HDMI対応の大型ディスプレイやプロジェクターなどに接続できます。最大伝送距離は約15m(障害物がない状態)となっています。また、送信機は8台までペアリングが可能で、複数の送信機を切り替えて使用することができます。

パソコン使用時は、ミラーリングモードだけでなく、マルチディスプレイモードにも対応いたします。プレゼンや講演会、授業など、幅広いシーンで活躍します。

USB Type-C(USB-C)コネクターがDisplayPort(TM) Alt Modeを利用した映像出力に対応している必要があります。



パソコンやタブレットなどからの映像・音声をワイヤレスで送信してディスプレイに表示





パソコンやタブレット、AV機器などの映像出力機器から、HDMI対応のディスプレイやプロジェクターなどにワイヤレスで映像と音声を送受信できる機器です。わずらわしいケーブルを使わずに映像と音声を大型画面などに出力できます(※1)。

受信機は、HDMI出力コネクターを装備し、HMDI対応のディスプレイやプロジェクターに接続できます。

送信機は、映像出力機器の出力コネクターにあわあせて、HDMIコネクター対応タイプとUSB Type-C(USB-C)(※2)コネクター対応タイプの2アイテムをご用意しています。

HDCP 1.4対応に対応しているため、放送波や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。

1:HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。

2:USB Type-C(USB-C)コネクターがDisplayPort(TM) Alt Modeを利用した映像出力に対応している必要があります。

法人で導入を検討されるお客様は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。



▲ 受信機 製品画像(左)

出力機器のコネクターにあわせてHDMIコネクター用とUSB Type-C(USB-C)コネクター用の2タイプをご用意



▲ 送信機 製品画像(右)

HDMI出力に対応し、HDMI入力に対応した大型ディスプレイなどに接続可能



パソコンでの利用時はミラーリングとマルチディスプレイのいずれかのモードを選択可能





パソコンご利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。



[送信機] パソコンややタブレットなどの映像・音声を受信機に送信接続するコネクターの種類で選べる2タイプをご用意





本製品をパソコンやタブレット、AV機器に接続することで映像と音声を受信機にワイヤレスで送信できます(※1)。

無線HDMI受信機“DH-WLRX1BK”と組み合わせることで使用できます。

最大4K30Hz(3840×2160 30Hz) までの解像度の映像データを送信することが可能です。

接続する機器のコネクターにあわせて、USB Type-C(USB-C)コネクター(※2)またはHDMIコネクターの2タイプから選べます。

コネクター端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。

最大8台までの送信機をペアリングして増設できます。

1:HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。

2:USB Type-C(USB-C)コネクターがDisplayPort(TM) Alt Modeを利用した映像出力に対応している必要があります。



■ HDMI出力コネクターの機器に対応する“DH-WLTXHM1BK”

HDMI出力コネクターを持つ映像出力機器に接続して受信機側に映像と音声を送信できます。

給電用USBケーブル同梱しています(信号ラインには対応していません)。

対応映像出力機器:HDMI出力コネクターを搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど



▲ HDMI出力コネクターを装備した機器に接続可能

▲ 給電用USBケーブルが付属

(USB-A - USB Type-C(USB-C)ケーブル 約1.2m)



■ USB Type-C(USB-C)出力コネクターの機器に対応する“DH-WLTXUC1BK”

USB Type-C(USB-C)出力コネクターを持つ映像出力機器に接続して受信機側に映像と音声を送信できます。

対応映像出力機器:DisplayPort(TM) Alt Modeを利用した映像出力に対応しているUSB Type-C(USB-C)を搭載したパソコン・タブレット・スマートフォンなど

USB Type-C(USB-C)コネクターがDisplayPort(TM) Alt Modeを利用した映像出力に対応している必要があります。



▲ USB Type-C(USB-C)出力コネクターを装備した機器に接続可能



[受信機] 受信した映像・音声をHDMIコネクターで出力“DH-WLRX1BK”





1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器にワイヤレスで映像・音声を出力する受信機です。

DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHD1BKの送信機と組み合わせることで使用できます。

送信機からの映像データは、最大3840×2160 60Hzまでの解像度へ自動で調整されます(アップスケーリング機能)。

専用ACアダプターが付属します。

最大8台までの送信機をペアリングして増設できます。DH-WLTXUC1BKおよびDH-WLTXHD1BKの混合でも使用可能です。





環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品





自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

THINK ECOLOGY >(https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/)



おもな仕様





詳しい仕様についてはそれぞれの製品ページをご覧ください。

■ 受信機仕様

最大出力表示解像度:4K(3840×2160)60Hz ※最大4K60Hzで、ディスプレイの最大解像度に自動調整して表示

最大伝送距離:15m(障害物のない状態)

本体サイズ/重量:幅約90×奥行約90×高さ約19.5mm/約66g(本体)

■ 送信機仕様

おもな入力対応解像度:4K(3840×2160)/30Hz、2K(1920×1080)60Hz、1080p/720p/576p/480p

本体サイズ/本体重量:幅約82×奥行約80×高さ約14.5mm/重量:DH-WLTXHM1BK 約65g、DH-WLTXUC1BK 約62g

製品詳細





<[受信機]>

型番:DH-WLRX1BK

価格:¥34,452(標準価格)¥31,320(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/DH-WLRX1BK.html





<[送信機][HDMIコネクター]>

型番:DH-WLTXHM1BK

価格:¥37,026(標準価格)¥33,660(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/DH-WLTXHM1BK.html





<[送信機][USB-Cコネクター]>

型番:DH-WLTXUC1BK

価格:¥37,026(標準価格)¥33,660(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/DH-WLTXUC1BK.html





