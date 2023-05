[株式会社ストライプインターナショナル]

~パフェに変身したサムにアイシーカラーを組み合わせたバッグやパスケース~



株式会社ストライプインターナショナル(本社:岡山県岡山市、代表取締役社長:川部将士)が展開するブランド「Maison de FLEUR(メゾン ド フルール)」は、株式会社サンリオのキャラクター「タキシードサム」とコラボレーションし、限定アイテムを5月12日(金)より自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて受注販売いたします。









お誕生日をお祝いしたコレクションより今回は、5月12日生まれの「タキシードサム」が登場。南極のタキシードアイランドからやってきた、食いしん坊なタキシードサムにちなみ、ひんやりと見た目も可愛い『パフェ』をテーマに1980年代風のポップでファンシーなコレクションを展開いたします。



本コレクションでは、バッグ2型とパスケースをラインアップいたしました。パフェに変身したサムを刺繍で施したトートバッグは、ベビーピンクとベビーブルーの2色展開。バッグのカラーに合わせたサテンリボンを持ち手にプラスしました。ルンルン気分でご機嫌なサムの姿が愛らしいデザインにぜひご注目ください。

2way仕様のミニダブルリボントートバッグは、サムと弟のパムとタムの総柄プリントを採用。キャラクターたちがスプーンをもち、頭にホイップクリームやアイスをのせた姿のほか、カフェメニューなども散りばめたこだわりのデザインです。

サムモチーフのパスケースは、お手持ちのバッグはもちろん、本コレクションのバッグとあわせてお使いいただくのもおすすめです。カード挿入面にはサムの姿を型押しし、細部までこだわりました。



タキシードサムとファンシーな世界観がマッチした可愛らしいコレクションを、夏のおでかけに取り入れてみてはいかがでしょうか。





■『Maison de FLEUR × タキシードサム』販売概要

受注期間:5月12日(金)20:00 ~5月28日(日) 23:59

販売場所:自社ECサイト「STRIPE CLUB」 ( https://stcl.page.link/7H5k )、 ZOZOTOWN

販売アイテム:バッグ、パスケース 全3型

お届け:8月中旬~8月下旬予定





■『Maison de FLEUR × タキシードサム』アイテム詳細

※価格は全て税込



タキシードサム スクエアトートバッグ

カラー:Sax/Pink

価格:¥6,600





タキシードサム 2Wayミニダブルリボントート

カラー:Sax

価格:¥6,000







タキシードサム パスケース

カラー:Sax

価格:¥4,800



(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L640542



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/10-20:16)