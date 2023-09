[SB C&S株式会社]

SB C&S株式会社は、スマートフォン(スマホ)アクセサリーのトータルブランド「SoftBank SELECTION(ソフトバンクセレクション)」から、「iPhone 15」「iPhone 15 Plus」「iPhone 15 Pro」「iPhone 15 Pro Max」向けのアクセサリーとして、新たなカラーラインアップの「Play in Case(プレイ イン ケース)」やブランド史上最高強度の保護ガラス「ULTRA STRONG(ウルトラ ストロング)超強 保護ガラス」の他、人気の海外ブランド製品を取りそろえ、SoftBank SELECTION 取扱店(一部店舗を除く)およびトレテク!ソフトバンクセレクションなどで、2023年9月22日以降順次発売します。そして、「iPhone 15 シリーズ」に対応する、ケース ※1や保護ガラス・フィルムの上から上塗りでき、原子レベルでの化学結合で被着面に強固に密着する抗ウイルス・抗菌 ※2ガラスコーティング「INVOL ULTRA(インヴォル ウルトラ)コーティング」(以下「ULTRAコーティング」)も引き続き提供します。





発売に先立ち、トレテク!ソフトバンクセレクションでは、本日から予約の受け付けを開始します。(一部製品を除く)





【SoftBank SELECTION】

アクセサリーと「ULTRA コーティング」のW(ダブル)でスマホを保護

「ULTRA コーティング」は、コーティング剤が被着面と化学的に結合することで強固なガラス被膜を形成し、対象製品※1をキズや擦れからしっかりと保護するガラスコーティングです。防キズに加え、高密着で高耐久、抗ウイルス・抗菌※2効果や、防汚・防指紋にも優れた「ULTRA コーティング」は、スマホのケースや保護ガラス・フィルムなどのアクセサリー※1の上からコーティングすることができるため、アクセサリーと「ULTRA コーティング」のW(ダブル)でスマホを保護します。全国のソフトバンクショップとワイモバイルショップ(一部店舗を除く)では、コーティング施工サービス(有料)をご利用いただけます。







「Play in Case」にクリアを含めた新たなカラーバリエーション

衝撃から機種本体を守るエアークッション設計により、強力な耐衝撃性能を備えた「Play in Case」に「クリア」が登場します。側面には透明のTPU、背面には透過率90%以上の高透明の強化ガラスを使用しているので、機種本来のカラーリングをよりお楽しみいただけます。「iPhone 15 シリーズ」向けには、「クリア」の他、「スモークブルー」と「ペールパープル」を新色に加えた、全6色の豊富なカラーバリエーションを取りそろえているため、iPhoneとのコーディネートもお楽しみいただけます。





「ULTRA STRONG 超強 保護ガラス」

ブランド史上最高強度を実現した保護ガラス「ULTRA STRONG 超強 保護ガラス」は、高精度なエッジ加工と化学強化により割れやキズに強く、さらに、ガラス面は指紋や汚れが落ちやすい防汚性に加え、抗ウイルス・抗菌加工※2を施しています。



この他にもケースや保護ガラス・フィルムには、機能性に優れた質の高いSoftBank SELECTIONブランド製品を数多く取りそろえます。



【海外ブランドアクセサリー】

ケースには、優れたデザインと卓越した機能性を追求するグローバルなライフスタイルブランド「TUMI(トゥミ)」や、フレンチ・エレガンスとスポーツを融合させたスタイルで80年以上にわたり愛され続けるブランド「LACOSTE(ラコステ)」などの人気ブランドが登場します。「kate spade new york(ケイト・スペード ニューヨーク)」や「ZERO HALLIBURTON(ゼロハリバートン)」、「DIESEL(ディーゼル)」、「adidas(アディダス)」「BLACK ROCK(ブラックロック)」「COACH(コーチ)」など、個性豊かなブランドアイテムをラインアップします。保護ガラスには、欧州で1,000万人以上から選ばれているデンマーク生まれの「PanzerGlass(TM)(パンザグラス)」から、抜群の耐衝撃吸収性と強度を誇る製品などを取り扱います。



そして、「kate spade new york」からは、全国のソフトバンクショップ(一部店舗を除く)とトレテク!ソフトバンクセレクションでのみ購入可能なソフトバンク限定モデルを発売します。



kate spade new york ソフトバンク限定モデル





※1 布・合皮・革製ケースなど、一部「ULTRA コーティング」非対応の製品があります。

※2 全ての細菌・ウイルスに対して検証されたものではありません。 また、抗ウイルスおよび抗菌は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。SIAA マークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※ 各製品(ケース、保護ガラス・フィルム、「ULTRAコーティング」)と各機種との対応検証結果は、発売日以降に随時更新します。最新情報は公式サイトなどでご確認ください。

※ 耐衝撃性能は端末をキズや衝撃などから完全に保護するものではありません。

※ パッケージ表記などは変更となる可能性があります。

※ 対応機種は製品により異なります。

※ 製品により取り扱い店舗や発売日は異なります。





【製品の詳細】

SoftBank SELECTION 公式サイト

SoftBank SELECTION オリジナルブランド製品および他社ブランド製品の「iPhone 15 シリーズ」向けアクセサリーの詳細は、公式サイトをご覧ください。なお、各製品(ケース、保護ガラス・フィルム、「ULTRAコーティング」)と各機種との対応検証結果は、発売日以降にSoftBank SELECTION公式サイトなどで随時公開します。

https://brand.softbankselection.jp/item_list.html?siborikomi_clear=1&keyword=iPhone15SERIES



トレテク!ソフトバンクセレクション

『テクノロジーの力で未来の生活を豊かに・便利に・快適に』

トレンド商品をいち早くお届けするSB C&Sのオンラインショップ

https://shop.softbankselection.jp/category/IPHONE/



●Apple、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。TM and (C) 2023 Apple Inc. All rights reserved.

●iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

●超強はSB C&S株式会社の登録商標または商標です。

●SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

●その他、このお知らせに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/13-19:16)