2023年3月17日(金)18:00~3月24日(金)23:55の期間、ニコニコアンケートで実施した「2023年4月発売予定のゲームタイトルであなたが一番気になっているのはどれ!?」の結果を発表します。







得票数は697票!たくさんのご投票、誠にありがとうございました!

次回の大調査もお楽しみに!(4月中旬くらいに実施予定です!)





■結果発表動画







ニコニコ動画:https://www.nicovideo.jp/watch/so42014762





YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=u5Fgu7U8jeg









■アンケート結果







ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション (32.4%)





モンスターハンターライズ:サンブレイク(12.8%)





マインクラフト レジェンズ (6.6%)





魔導物語 超きゅ~きょく大全 ぷよぷよ入り! (5.9%)





コーヒートーク エピソード2:ハイビスカス&バタフライ (5.2%)





A列車で行こうExp. (5.0%)





Atomic Heart (4.0%)





スター・ウォーズ ジェダイ:サバイバー (3.2%)





やはりゲームでも俺の青春ラブコメはまちがっている。完 (3.0%)





イース・メモワール -フェルガナの誓い- (2.4%)





ドカポンキングダム コネクト (2.3%)





Dead Island 2 (2.3%)





Kanon (1.9%)





MINDHACK (1.7%)





式神の城II (1.7%)





Cuphead (1.7%)





AKIBA’S TRIP 2 ディレクターズカット (1.0%)





ハテナの塔-The Tower of Children- (1.0%)





エヴァーメイデン~堕落の園の乙女たち~ (0.9%)





Sherlock Holmes The Awakened (0.6%)





ケムコRPGセレクション Vol.3 (0.6%)





バッカニヤ (0.4%)





アフターイメージ (0.4%)





JINKI -Infinity- (0.4%)





'ROAD 96: MILE 0' (0.3%)





フックと鎧獣 (0.3%)





セッション:スケートシム (0.3%)





Hyper→Highspeed→Genius (0.3%)





Kizuna AI - Touch the Beat! (0.3%)





戦場の円舞曲 (0.1%)





メイジシーカー:リーグ・オブ・レジェンド ストーリー (0.1%)





DNF DUEL (0.1%)





EXCYCLE (0.1%)





FORTRESS S (0.1%)





オメガストライカーズ (0.1%)





Warlander (0.1%)





リデンプションリーパーズ (0.1%)





Meet Your Maker (0.0%)





EVERSPACE 2 (0.0%)





ENDRAYS (0.0%)





Stray Blade (0.0%)





テミラーナ国の強運姫と悲運騎士団 (0.0%)





しげるプラネット (0.0%)









■アンケート概要 / 調査方法







調査方法:ニコニコアンケート





投票方法:ニコニコアカウントにログイン後、ニコニコアンケートより投票





投票期間:2023年3月17日(金)18:00~3月24日(金)23:55





投票回数:1人1回









