[JR西日本]

京都の人気コーヒーショップが集結するコーヒー飲み比べイベント



ENJOY COFFEE TIME実行委員会、京都駅ビル開発株式会社は、京都駅ビル駅前広場において「ENJOY COFFEE TIME」を下記のとおり開催しますので、お知らせします。

市内各地の様々なコーヒーの人気店が一堂に集結し、コーヒーの飲み比べが楽しめるイベントです。

パンの人気店も出店します。是非お越しください。







日 時:2023年9月9日(土)・10日(日) 各日 10:00~17:00

場 所:京都駅ビル 駅前広場(ホテルグランヴィア京都前)

当日販売:コーヒー飲み比べチケット5枚綴り 税込1,300円

(※各店舗でも単品購入可)

出展店舗:◆【9月9日(土)・コーヒー】

ABOUT US COFFEE/小川珈琲堺町錦店/KAEru coffee/風とCOFFEE/

CLAMP COFFEE SARASA/CLEHA coffee & tea room/

Coffee Base KANONDO/TRIBUTE COFFEE/Hive Coffee/Laughter



◆【9月9日(土)・パン】

ハイライトキョウト/パン処太陽/fiveran



◆【9月10日(日)・コーヒー】

大山崎 COFFEE ROASTERS/カフェ デ コラソン/GOOD TIME COFFEE/

西院 ROASTING FACTORY/SARUT COFFEE/SHIGA COFFEE/

Story coffee and espresso/二条小屋/ヨコシマ珈琲/loose kyoto



◆【9月10日(日)・パン】

ハイライトキョウト/喫茶マドラグ/fiveran



主 催:ENJOY COFFEE TIME実行委員会、京都駅ビル開発株式会社

備 考:天候等によって変更となる場合があります



<お客様用お問合せ先>

京都駅ビルインフォメーション

電話:075‐361‐4401(営業時間 10:00~19:00)

https://www.kyoto-station-building.co.jp/



◆「ENJOY COFFEE TIME」とは・・・

2016年よりコーヒーをテーマに地域に根ざしたイベントを行うことで、横の繋がりを強め、新たに人の輪が広がり、そこから新しいものが生まれてくることを目指しています。

これまでに、京都を中心に各地で18回開催されています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/21-19:16)