株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、野球界のレジェンドであるイチローさんとモバイルゲーム『実況パワフルプロ野球』(以下『パワプロアプリ』)のコラボレーション第2弾が本日11月9日(水)にスタートしたことをお知らせします。









今回のコラボのテーマは「イチローさんがもし投手だったら?」。イチローさんへのアンケート・インタビューを基に作成したイベキャラ「[投手]イチロー」が本日登場しました。 「[投手]イチロー」やパワストーンがもらえるログインキャンペーンのほか、野手の「イチロー」が手に入る期間限定チャレンジなど、さまざまなキャンペーンを開催中です。



さらに、「パワスピ・ポイントクラブ」ではイチローさんのサイン入りグッズやコラボ限定フィギュアが当たる豪華プレゼントキャンペーンも実施中です。この機会にぜひ『パワプロアプリ』をお楽しみください。



<インタビュー動画が本日公開!>

本日、「パワプロ・プロスピ公式チャンネル」にてイチローさんのインタビュー動画を公開しました。インタビューでは、投手時代のエピソードや貴重なゲームプレーシーンもございますので、ぜひご覧ください。









<インタビュー内容の一部をご紹介!>





投手イチローはどんなタイプ?





速球や大きく変化する変化球で奪三振を量産する本格派。僕にないものを表現しました。









持ち球は?





スライダー、カーブ、チェンジアップ、ツーシーム。これはリアルに僕が今投げられる球種です。









オリジナル変化球の名前は?





“イチシーム”が良いなと思いました。特別な雰囲気があるので。













特殊能力は?



「強心臓」「不屈の魂」「勝利の星」「ド根性」。ピッチャーにはテンポよく投げて欲しい。野手の気持ちを考えてこの4つにしました。







<「[投手]イチロー」が登場!>

「SR」以上の「[投手]イチロー」は「ミート上限アップ / コントロール上限アップ」のイベキャラボーナスを持っているほか、以下のオリジナル球種または超特殊能力のコツをゲットすることが可能です!



●投手の場合・・・「イチシーム および ハイスピンジャイロ」、「精密機械 および ハイスピンジャイロ」、または「一徹」

●野手の場合・・・「高速レーザー および 広角砲」または「安打製造機」

※各コツの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。





オリジナル球種“イチシーム”も搭載!











<コラボ第2弾記念キャンペーン開催!野手「イチロー」が手に入る期間限定チャレンジも>

下記の期間中、コラボ第2弾を記念してキャンペーンを開催します。

期間:11月9日(水)~ 11月24日(木)8:59





ログインで「[投手]イチロー」をプレゼント!



期間中ログインした方全員に、「[投手]イチロー」をプレゼントします。





イチローコラボ第2弾記念ログインスタンプ



期間中にログインすると、ログインボーナスとして毎日パワストーン×1を獲得できます。





祝賀会 イチローコラボ第2弾記念ガチャ



「祝賀会 イチローコラボ第2弾記念ガチャ」4回目では、「SR」以上の「[投手]イチロー」が1枚必ず出現します。









期間限定チャレンジを開催!この機会に野手の「イチロー」も手に入れよう!



期間中、キャンペーン専用の期間限定チャレンジを用意しました。チャレンジを達成して、パワストーンや野手「イチロー」などの報酬をゲットしましょう!



<「イチロー」が登場するスタジアムイベント「野球世界大会」を開催!>

「野球世界大会」は、日本代表チームを率いて世界中の代表チームと試合を行い、金メダル獲得を目指す期間限定のイベントです。「野球世界大会」では「イチロー」が登場します!



期間:11月9日(水)~ 11月24日(木)8:59







<11月14日からは「激突!イチロー軍団」を開催!>

イベント開催期間中、「サクセス」や「スタジアム」モードで敵チームとして「イチロー軍団」が出現することがあり、イチロー軍団に勝利すると「イチローバッジ」を獲得できます。「イチローバッジ」を5個(3色以上)集めると、「イチローミキサーガチャ」や進化した「イチロースーパーミキサーガチャ」でイベキャラやアイテムが手に入ります。今回の目玉報酬は「SR」の「[ワールドクラス]十六夜 瑠菜」!



期間:11月14日(月)14:00 ~ 11月20日(日)22:59











<「パワスピ・ポイントクラブ」でプレゼントキャンペーン開催!>

『パワプロアプリ』を遊ぶとお得なポイントがたまる「パワスピ・ポイントクラブ」では、コラボ第2弾を記念して、 「イチローサイン入りバット」や「イチローサイン入りボール」、「イチローコラボフィギュア」が当たる「イチロー×実況パワフルプロ野球 プレゼントキャンペーン」を開催!



詳細は「パワスピ・ポイントクラブ」公式サイトをご確認ください。

https://pawaspi-point.konami.net/







※「イチローコラボフィギュア」の素材・・・PVC

※「イチローコラボフィギュア」のサイズ・・・高さ約4cm(バット除く)

※写真2枚目に写るパワプロくんは株式会社バンダイ「eBASEBALLパワフルプロ野球 パワプロくん ならぶんです。」の商品です。パワプロくんはキャンペーン景品に含まれません。



10月31日より、カラオケJOYSOUNDで「パワプロ」シリーズ楽曲の配信が開始!

家庭用ゲーム『パワプロ2022』の主題歌「群像夏」のほか、過去タイトルの楽曲も複数配信!



配信楽曲

・群像夏(『eBASEBALLパワフルプロ野球2022』主題歌)

・蒼の彼方へ(『eBASEBALLパワフルプロ野球2020』主題歌)

・Brand New Sky(『実況パワフルプロ野球2018』主題歌)

・Never-ending tale(『実況パワフルプロ野球2016』主題歌)

・Flying High(「パワプロチャンピオンシップス2017」公式テーマソング)



「パワプロ」シリーズ楽曲を歌って投稿できる、オフボーカル音源・ガイドラインも公開中!

https://www.konami.com/pawa/2022/topic/offvocal





~モバイルゲーム『実況パワフルプロ野球』~

累計ダウンロード数4800万を突破!家庭用ゲーム「実況パワフルプロ野球」シリーズで人気を博している選手育成モード「サクセス」を初めてモバイルゲームに搭載し、いつでもどこでも手軽に「サクセス」が楽しめます。さらに、「サクセス」のシナリオに登場するキャラクターを自由に設定できる人気機能「イベントデッキシステム」も搭載し、ゲームソフトシリーズ同様の世界観で選手育成が可能。プレーヤーは、「サクセス」で育てたオリジナルの選手で最強のチームを作り、全国のライバルと対戦しながら、ランキング1位を目指します。

『実況パワフルプロ野球』公式サイト: www.konami.com/pawa/app/





