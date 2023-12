[株式会社TSIホールディングス]

~ショップ名を冠したライフスタイルウェアを発売~



株式会社TSI(東京都港区 代表取締役社長 下地毅)が展開するアパレルブランド「JILL STUART」「JILL by JILL STUART」より、新ライン「W/J with JILL STUART(ダブリュージェイ ウィズ ジル スチュアート)」が2024年3月にデビューします。同時期にオープンする複合型店舗(後述)のショップ名を冠したライフスタイルウェアで、12月13日(水)から12月15日(金)に開催されるJILL STUART / JILL by JILL STUART合同展示会にてローンチします。







コンセプト





ファッションを「おしゃれをすること」から「美しくあること」へ。外見的なおしゃれだけではなく、内面にも目を向けたウェルビーイングなマインドに寄り添うライフスタイルウェアを提供します。



アイテムについて





単一のワークアウトにとじないリラックスウェアや、水陸両用、吸汗速乾、接触冷感、紫外線カット等、機能性素材を積極的に採用したアスレジャー要素をもつウェアを展開します。エイジレスなスタイルの提案、どこかレトロな印象を感じるムード、グラフィック使いが特徴です。



担当者コメント





新ラインのローンチにあたり、女性スタッフへヒアリングを実施し、ヒアリングを行う中でスタッフそれぞれがアクティビティ、フィットネスにこだわりを持っていることに注目しました。本格的に取り組む方の審美眼にかなう商品開発を目指す一方で、これからアクティビティをスタートする方に向けても新たな扉を開くきっかけになって欲しいという思いも込めています。多様化するライフスタイル、アクティビティへのニーズをフレンドリーに受け止めるゲートブランドを目指します。



JILL STUART / JILL by JILL STUARTブランドパーパス





2023S/Sシーズンより、JILL STUART, JILL by JILL STUARTが掲げるブランドパーパス「今日よりも華やかな明日のために」は、現代女性を勇気づけ、一歩を踏み出すきっかけを提供したいというブランドの思いが込められています。



2つのブランドが一体化したコンセプトショップ「W/J with JILL STUART」もオープン予定







パーパスにある女性をエンパワーメントすることを目的とした独自の商品や体験を提供する複合型店舗「W/J with JILL STUART (ダブリュージェイ ウィズ ジル スチュアート)」を有楽町マルイに2024年3月オープン予定。JILL STUART、JILL by JILL STUARTのアイテムに加え、W/J with JILL STUARTのアイテムも展開します。JILL STUART、顧客、インフルエンサー、クリエイターなど多様な人々が集い、新しいインスピレーションと出会い、そこでの体験価値を世の中に発信していくことを目指します。



JILL STUARTとは





ニューヨーク出身のファッションデザイナー「ジル・スチュアート」によって1993年に発表されたブランドです。1997年に渋谷路面店をオープンし、2008年には姉妹ブランドである「JILL by JILL STUART」を発売。現在全国にJILL STUART12店舗、JILL by JILL STUART22店舗を展開しています。



【会社概要】

株式会社 TSI 代表取締役社長 下地 毅

東京都港区赤坂8-5-27 住友不動産青山ビル

<事業内容> 衣料品全般の企画・製造・小売り・卸及び輸出入

<URL> https://www.tsi-holdings.com



【本件に対する問い合わせ先】

JILL STUART TEL : 03-5785-6454 JILL by JILL STUART TEL : 03-5785-6455



