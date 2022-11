[株式会社Cygames]

12月4日(日)決勝に向け、応援イラストキャンペーンも開始



ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames(以下、サイゲームス 本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:渡邊耕一)は、自社で企画・制作し、アークシステムワークス株式会社が開発を行う PlayStation(R)4 / Steam(R) 向け対戦アクションRPG『グランブルーファンタジー ヴァーサス』に関して、2022年11月19日(土)、20日(日)に公式大会「GBVS Cygames Cup 2022 Autumn」のオンライン予選を開催しました。来月行われるオフライン形式の決勝にPlayStation(R)部門/Steam(R)部門各8名の選手が駒を進めます。

また、決勝開催に向け、応援イラストTwitterキャンペーンの応募受付を開始しました。







■公式大会「GBVS Cygames Cup 2022 Autumn」予選結果・TOP8紹介

公式大会「GBVS Cygames Cup 2022 Autumn」のPlayStation(R)版予選を11月19日(土)に、Steam(R)版の予選を20日(日)にオンライン形式で開催し、長時間の激闘の末、各部門TOP8の選手が出揃いました。

▼PlayStation(R)版TOP8



【TOP8選手名一覧】

バギー、れっと、PGW | レン、ヤマナ、debagame、とろろ、たこ.、gamera



▼Steam(R)版TOP8



【TOP8選手名一覧】

しお'、神木C、ひのきの棒、たかし、おーえん、えだまこと、TNT|ルーキーズ、PGW | レン





■「GBVS Cygames Cup 2022 Autumn」オフライン決勝概要











予選通過の各部門8名は、12月4日(日)に行われるオフライン形式の決勝へ集結し、優勝の座を争います。

公式大会「GBVS Cygames Cup」のオフライン形式での開催は初となります。



・開催日時:2022年12月 4日(日)16:00(予定)

・配信URL:https://youtu.be/VdXsaabDZ9c

・会場:都内(無観客)

・出演:なない、なかお、田口尚平

・上位賞:オリジナルイラスト記念楯+上位賞プレート

・参加賞:特別キャラクターカラー+参加賞プレート

・主催:株式会社Cygames





■応援イラストキャンペーン概要





「GBVS Cygames Cup 2022 Autumn」決勝に向け、応援イラストキャンペーンを実施します。

大会出場選手やGBVS登場キャラクターのオリジナルイラストをハッシュタグ「#GBVS_CC応援イラスト」を付けて期間中にツイートしていただいた方の中から抽選で1名様に、NETGEAR製デジタルアートフレーム「MeuralキャンパスII(21インチ)」をプレゼント!



【応募期間】

2022年12月2日(金)23:59まで





『グランブルーファンタジー ヴァーサス レジェンダリーエディション』『グランブルーファンタジー ヴァーサス Cygames Greatest Hits』『グランブルーファンタジー ヴァーサス』製品概要



作品名:グランブルーファンタジー ヴァーサス レジェンダリーエディション/グランブルーファンタジー ヴァーサス Cygames Greatest Hits/グランブルーファンタジー ヴァーサス

ジャンル:対戦アクションRPG

プレイ人数:1~2人

オンライン:対応

価格 :『グランブルーファンタジー ヴァーサス レジェンダリーエディション』<パッケージ版/ダウンロード版/Steam(R)版>希望小売価格:6,578円(税込)、『グランブルーファンタジー ヴァーサス Cygames Greatest Hits』<パッケージ版/ダウンロード版>希望小売価格:2,178円(税込)『グランブルーファンタジー ヴァーサス』<Steam(R)版>希望小売価格:2,178円(税込)

発売日:PlayStation(R)4 <ダウンロード版>2021年12月14日<パッケージ版>2022年3月3日、Steam(R) 2021年12月14日

プラットフォーム:PlayStation(R)4、Steam(R)

CERO:B(12歳以上対象)

企画・制作:株式会社Cygames

開発:アークシステムワークス株式会社

権利表記:(C) Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS



※“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”および“プレイステーション”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

『グランブルーファンタジー ヴァーサス』公式サイトURL:https://versus.granbluefantasy.jp/

(C) Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/22-21:46)