［パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社］

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、 2023年10月4日（水）から2023年12月27日（水）にかけて各回1社限定の、どう選ぶ？テレワークのための「VDI」「VPN」「RDP」 etc. オンライン個別相談会を実施します。

※好評につき期間延長しました。



▼申込・詳細はこちら

https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/telework









テレワークなどリモート型社会活動への転換が進み、働く時間・場所が大きく変化しています。

その中で、業務に応じたテレワーク環境の整備が重要なテーマとなっております。



20年以上の経験・ノウハウがあるITインフラ技術者が、テレワーク環境検討中の方向けに個別相談会を実施します。

ぜひお気軽にお申し込みください。



日 時：毎週水曜日 １.13:00～14:30 ２.15:30～17:00



会 場：オンライン



対 象：・テレワークを実現するITインフラ環境についてお悩みの方

・テレワークを実現するITインフラ環境の見直しを検討している方



定 員：1枠あたり1社



主 催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社







▼申込・詳細はこちら

https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/telework



企業プレスリリース詳細へ （2023/09/30-22:40）