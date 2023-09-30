どう選ぶ？テレワークのための「VDI」「VPN」「RDP」 …
［パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社］
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、 2023年10月4日（水）から2023年12月27日（水）にかけて各回1社限定の、どう選ぶ？テレワークのための「VDI」「VPN」「RDP」 etc. オンライン個別相談会を実施します。
※好評につき期間延長しました。
▼申込・詳細はこちら
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/telework
テレワークなどリモート型社会活動への転換が進み、働く時間・場所が大きく変化しています。
その中で、業務に応じたテレワーク環境の整備が重要なテーマとなっております。
20年以上の経験・ノウハウがあるITインフラ技術者が、テレワーク環境検討中の方向けに個別相談会を実施します。
ぜひお気軽にお申し込みください。
日 時：毎週水曜日 １.13:00～14:30 ２.15:30～17:00
会 場：オンライン
対 象：・テレワークを実現するITインフラ環境についてお悩みの方
・テレワークを実現するITインフラ環境の見直しを検討している方
定 員：1枠あたり1社
主 催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
▼申込・詳細はこちら
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/telework
企業プレスリリース詳細へ （2023/09/30-22:40）
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