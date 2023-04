[エン・ジャパン]

外務省とUNVの協力による、民間サービスを通した初公募。アフリカの7ヶ国、8ポジションでプロ人材を一斉募集。



エン・ジャパン株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:鈴木孝二)は、2023年4月20日(木)から、5つの国連機関における『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』を開始します。当社が運営する採用支援サービスを通じ、7ヶ国・8ポジションで合同公募を実施。下記、本プロジェクト概要を紹介します。









特設ページはこちら ⇒ https://www.enjapan.com/project/unv_2304/



プロジェクト概要

国際連合(UN)は多くの関連機関を持ち、世界各国の拠点で多様な社会課題の解決に取り組んでいます。こうした国連機関と多くの志ある人材を結びつけてきたのが、ドイツに本拠地を置く国連ボランティア計画(UNV)です。これまで50年以上にわたり、発展途上国における開発支援・平和構築活動などに携わる「国連ボランティア」を世界中から募り、各国連機関に派遣することで、世界の平和と開発に貢献してきました。



現在、年間1万人以上のボランティアが各国に派遣されており、日本からも年間約100名の人材が現地に赴いています。より多くの方にボランティアの存在を知り、挑戦していただくべく、外務省によるバックアップのもと、エン・ジャパンを通して「有償ボランティア」の募集に踏み切りました。民間のサービスを使ったボランティアの募集は、今回が初めてです。



5つの国際機関で8ポジション、計7ヶ国において、それぞれの社会課題に向き合う専門人材を公募します。世界で課題となっている燃料・食料価格の高騰による危機に対して、食料安全保障の強化、生活支援を通じて影響を緩和していく。また、SDGsのゴール2「飢餓をゼロに」、ゴール5「ジェンダー平等を実現しよう」、ゴール13「気候変動に具体的な対策を」、ゴール17「パートナーシップで目標を達成しよう」に関連する取り組みを支援することで、目標達成に貢献する重要なポジションです。これまで培ってきた専門性を活かし、日本の代表として世界の課題に挑んでいただける方のご応募、お待ちしております。



募集要項

・公募ポジション一覧

1. FAO (Benin) UNV Climate change and resilience specialist

気候変動とレジリエンス専門官



2. UNDP (Djibouti) Procurement Assistant

調達アシスタント



3. RCO (Sudan) Development Coordination Specialist

開発調整専門官



4. FAO (Uganda) Cash and Voucher Programme Data Specialist

現金・バウチャープログラム専門官



5. FAO (Zambia) Forest and Farm Facility Specialist

森林・農場ファシリティ専門官



6. FAO (Ghana) Nutrition and Food Systems Specialist

栄養・フードシステム専門官



7. UN Women (Tanzania) Women’s Economic Empowerment Expert

女性の経済的エンパワーメントエキスパート



8. WFP (Zambia) Climate Resilience and Smallholder Agricultural Markets Officer

気候レジリエンス・零細農家市場担当官



・応募受付サイト:『エン転職』『AMBI』『ミドルの転職』



・応募受付期間:2023年5月11日(木)まで



・特設ページ:https://www.enjapan.com/project/unv_2304/



国連ボランティア計画(UNV)・事務局次長の特別インタビューを公開中!ぜひご覧ください。

https://en-ambi.com/featured/1045/





本プロジェクトにおける当社支援サービス

プレスリリースや特設ページ、Web広告での告知に加え、各求人サイトでの集客サポートを実施いたします。『エン転職』『AMBI』『ミドルの転職』とターゲットの異なる3つの求人サイトを活用することで、ターゲットへ網羅的に求人を届けます。





採用を通じて社会課題の解決に挑む『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』https://www.enjapan.com/





社会的インパクトの大きな採用を全社横断で支援する一大プロジェクト。中央省庁の幹部候補、地方自治体の副市長・DXを担うデジタル人材、国際NGOの職員など、様々な採用を通じて社会課題の解決に貢献しています。



プロジェクト参画のご相談、取材・セミナーの登壇依頼などお気軽にお問合せください。

担当:中林

TEL:03-3342-6590

MAIL:social_impact@en-japan.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/20-18:46)