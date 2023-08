[株式会社ビームス]

世界各国から集めたプロダクトの展開、〈BEAMS Planets〉限定の飲食メニューも登場します。また、ワークショップなどの体験型イベントも実施予定。





株式会社ビームス(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:設楽洋)の世界各国のプロダクトを集め、さまざまな街や場所で、旅するようにポップアップを行っているユニセックス業態〈BEAMS Planets(ビームス プラネッツ)〉。同レーベルのディレクター佐藤幸子が、「時間を忘れて過ごして欲しい。」そんな想いを込めて、全長1.7kmに及ぶ小田急線の線路跡地「下北線路街」に位置する「reload(リロード)」の2階のテラスのある空間で“LIMITED STORE”を約半年間に渡ってオープンします。









国やルーツを超えて、心地よいものづくりを続ける人たち。上質でありながらどこか力の抜けた美しいプロダクト。これらの魅力を、その出逢いや背景にあるストーリーと共に大切に届ける〈BEAMS Planets〉だからこそ、衣・食・住を一つの空間で体感していただけるスペースを提案します。



雑貨から洋服まで幅広いものづくりやバイイングに携わってきたディレクターが、独自の感性で商品を揃えました。久留米絣を取り入れたハウスブランド〈CATHRI(カスリ)〉やパリで買い付けてきた雑貨、モロッコのラグ、メキシコのバッグなど全16ヵ国のプロダクトが集います。彼女ならではの感性で選りすぐられたモノたちが揃う、まるで世界を旅するような気分を味わえる店舗です。



テラスで気軽に味わえる自然派ワインやソフトドリンク、ナッツやサンドウィッチなどの軽食もご用意。今回は、ディレクターや〈BEAMS Planets〉担当スタッフと親交の深い『CHOWCHOW(チャウチャウ)』『ココ・ファーム・ワイナリー』『深川蒸留所』の3社を取り扱います。期間中は常時提供予定で、〈BEAMS Planets〉限定の飲食メニューも登場するので、ご期待ください。



期間中、各ブランドのポップアップショップのほか、ワークショップなどのスペシャルな体験型イベントもご用意しております。是非この機会に〈BEAMS Planets〉の世界観を体感してください。





イベント情報





開催期間:9月2日(土)~2月下旬予定

営業時間:11:00~20:00 ※不定休

(イベント開催により変動するため詳細は公式Instagram・Twitterをご確認ください)

開催店舗:〒155-0031 東京都世田谷区北沢3-19-20 reload 2−1

アクセス・小田急線、京王井の頭線 下北沢駅 徒歩4分、小田急線東北沢駅徒歩4分

電話番号:03-3460-8515

公式Instagram:https://www.instagram.com/beamsplanets/

公式Twitter:https://twitter.com/beams_planets?s=21





下北沢reload

全長1.7kmに及ぶ小田急線の線路跡地「下北線路街」にオープンした「reload」は、回遊と滞留をコンセプトにした路地裏のような場所から、顔の見える個性豊かな仲間たちとシモキタの新しいカルチャーを共創していくユニークな「個店街」です。

公式サイト:https://reload-shimokita.com/



取り扱いブランド(ブランド名・国 ※アルファベット順)





BEAMS Planets(JAPAN) / bench(JAPAN) / BOHONOMAD(TURKEY) / Bon Bon Store(JAPAN) / CATHRI(JAPAN) / Cedar Key Canvas(USA) / Charcoal Eskimeit(FRANCE) / Charvet Editions(FRANCE)/ Cinq etoiles(TUNISIA) / City Lights Bookstore(USA) / com-ono(JAPAN) / COXCOMB(JAPAN) / Diminutivo(MEXICO) /

DRAGON(BELGIUM) / hav-a-hank(USA) / HIZEN jewelry(JAPAN) / HYOGO LEATHER(JAPAN) / JOSHU VELA(USA) / Kendai×com-ono(JAPAN) / Labulgara(USA) / LIGHT YEARS(WORLD) / LIVRER(JAPAN) / Maison Montmartre(JAPAN) / martine goron(MOROCCO) / MASATO INOUE(JAPAN) / MASTER&Co.(JAPAN) / Newlyn Smocks(ENGLAND) / OAXACA(USA&MEXICO) / OMBRE CLAIRE(FRANCE) / One&Slow(JAPAN) / RACAL(JAPAN) / Rattan(JAPAN) / Recycle grass(MOROCCO) / Red and White Kitchen Company(USA) / SEE REAL FLOWERS(USA) / the khaki(JAPAN) / The BUTON(JAPAN) / TICKET TO THE MOON(INDONESIA) / TRACEY NEULS(ENGLAND) / TONGASOA ARTISANAL(MADAGASCAR) / MYSSY(FINLAND) / COLD BREAKER(POLAND) / nobu Ikeguchi(JAPAN) / THE BASIC by BEAMS Planets(JAPAN) / Knight Mills(ENGLAND) / MANTAS EZCARAY(SPAIN) / THAILAND MADE(THAILAND) / P.H.DESIGNS(ENGLAND) / Paris Vintage(FRANCE) / FAB HIMALAYA(INDIA) / Tribal Rug(AFGHANISTAN)



ブランド一例







ブランド名:〈the khaki〉 / 〈ザ・カーキ〉

アイテム:Pants,Dress,T-shirts,Skirt,Bag

価格帯:¥5,940(inc.tax)~¥25,300(inc.tax)

ヴィンテージやデッドストックから厳選した素材を、〈BEAMS Planets〉のフィルターを通じて、絶妙なサイズバランスと美しいパターンで再構築するブランド。ヨーロッパ各国のミリタリー物やユニフォームを中心にアップサイクルし、男女問わずに様々な着こなしを楽しめるシリーズです。







ブランド名:〈CATHRI〉/〈カスリ〉

アイテム:Dress,Jump suits,Pants,Skirt,Gown,HeadDress,Jewelry

価格帯:¥15,400(inc.tax)~¥82,500(inc.tax)

重要無形文化財の久留米絣を取り入れた、エイジレスかつ普遍的なリラクシングウェアブランド。〈BEAMS Planets〉のディレクターである佐藤幸子が手掛けています。世界中のファッションやカルチャーを熟知した彼女ならではのアイデアと、藍染めによる美しい絣が織りなすコレクションをお楽しみください。







ブランド名:〈OMBRE CLAIRE〉/〈オンブルクレール〉

アイテム:Jewelry

価格帯:¥3,300(inc.tax)~¥34,100(inc.tax)

2004年にフランス人の女性アーティスト・Audo Durou(オード・デュルー)が立ち上げたブランド。ニジェールの砂漠に生きる、トゥアレグ族の文化からインスピレーションを受けたコレクションを制作しています。トゥアレグ族の伝統的な彫金や刺繍の技を活かし、加工から仕上げまで全てハンドメイドです。









ブランド名:〈LIGHT YEARS〉/〈ライトイヤーズ〉

アイテム:Bag,Morocco grass,basket,Rug

価格帯:¥495(inc.tax)~¥33,000(inc.tax)

福岡に拠点を置き、インド、メキシコ、アフリカなど世界中から集めたテキスタイルや雑貨を取り扱うセレクトショップ。時代、国境を越えた手仕事のもの、ヴィンテージアイテムを中心にセンス良く取り揃えられています。





ブランド名:〈Diminutivo〉/〈ディミヌティーボ〉

アイテム:Bag

価格帯:¥5,390(inc.tax)~¥15,400(inc.tax)

スペイン語で愛らしいの意味を持つ〈Diminutivo〉は、カラフルなデザインとメキシコの伝統手工芸を組み合わせ、現代的なエッジをプラスした、メキシコ発のメルカドバッグブランド。自然、ダイヤモンド、動物などの様々なモチーフには先住民が持つメッセージが込められています。現地で高い評価を受けた織物職人により一つずつハンドメイドで生産。リサイクルできるプラスチック製の紐を使用し水洗い可、丈夫かつ実用的です。







ブランド名:〈hav-a-hank〉 / 〈ハバハンク〉

アイテム:Bandana

価格帯:¥1,430(inc.tax)~

1947年にアメリカ・サウスカロライナ州で誕生した、歴史ある老舗ファクトリー"Carolina Manufacturing(カロライナ・マニュファクチャリング)"のバンダナレーベル。リーズナブルなのに高品質、そしてMADE in U.S.A.にこだわりとプライドを持った、アメリカ最大のバンダナブランドです。





ブランド名:〈Tribal Rug〉 / 〈トライバル ラグ〉

アイテム:Rug

価格帯:¥24,200(inc.tax)~¥55,000(inc.tax)

ホドラング(染めていない)という名の通り原毛のウールを使用し、中央アジア周辺の遊牧民族・トルクメンの人々によって織られた手織りラグ。代表的な赤いキリムよりも素朴であたたかみのあるひと品です。1枚ずつハンドメイドで織り上げる柄は、サイズを含め全く同じものは存在せず、織り手のインスピレーションによるもの。オンリーワンの出会いを楽しめて、お部屋の雰囲気を格上げするラグマットです。







ブランド名:〈cinq etoiles〉/〈サンクエトワール〉

アイテム:Multi cloth,Basket

価格帯:¥6,050(inc.tax)~¥6,600(inc.tax)

チュニジアの工芸品のパイオニアの1人であるFaiza Khaledが、自国の職人の技術に対する情熱を表現するために設立。

デザイナー・Nelson Sepulvedaとの出会いにより、チュニジアの最も才能ある職人たちの技術と伝統を、コレクションを通じて世界に広めています。





現在開催予定のイベント







The Bulb Book FLOWER MARKET

開催日時:9月2日(土)・9月8日(金)

横浜・天王町のフラワーショップ『The Bulb Book』による、スペシャルなブーケが、9月2日(土)と9月8日(金)に入荷いたします。〈BEAMS Planets〉でしか購入できないスペシャルなお花を是非お楽しみください。

SMALL ¥1,100(inc.tax)~ LARGE ¥3,300(inc.tax)

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/the_bulb_book/







KNIGHT MILLS POPUP SHOP ーUNIVERSAL ENERGYー

開催日時:9月15日(金)~10月1日(日)



ウェールズ系アメリカ人デザイナーによる〈Knight Mills(ナイト ミルズ)〉が2023年秋冬コレクションからスタートします。

ネィティブアメリカンインディアンのルーツを持つ彼女は、幼少期をカリフォルニアで過ごし、その後、北ウェールズに引越しました。 18歳でロンドンに移り、20代前半は「the Duffer OF St George」で働き、仕事が終わると、革のバッグや薬袋スタイルの財布を作り、ビーズや手彫りの⾻のフェティッシュで装飾を施していました。 ハンドメイドの作品を初めて店頭に並べたその日に他店のバイヤーが購入してくれ、これが彼女のブランド〈HYDE SK(ハイド エスケー)〉の始まりとなりました。同ブランドでバッグ、ウェア、ジュエリーなどを長い年月製作し、お休みを経て、〈KNIGHT MILLS〉へと進化しました。 今回〈BEAMS Planets〉では、彼女のブランドスタートを記念してコレクションの発売と共に、彼女の作品であるUS製Rugのオーダー会を開催いたします。







KENDAI Special 3 Days

開催日時:9月22日(金)・9月23日(土祝)・9月24日(日)

〈BEAMS Planets〉と共に数々の名品を生み出してきた刺繍アーティスト“KENDAI”とのイベントを3日間開催いたします。当日は彼らの作品をTシャツに落とし込めるシルクスクリーンやタトゥーシール、彼らの作品を販売します。〈KENDAI〉の世界観を堪能できる3日間です。





KENDAI

刺繍は「布の入れ墨」という解釈の元、ハンドメイドに拘った布の彫師。1989年生まれの双子が生み出す手刺繍の世界観。 2018年より手刺繍ブランドKENDAIをスタートし、"刺繍"というキーワードを軸に様々なアプローチにチャレンジし続けているアーティストです。

公式Instagram:https://www.instagram.com/kendai_k/



飲食に関して(常時提供予定)





1:『CHOWCHOW』

東京・奥渋エリアで連日大盛況のレストラン『CHOWCHOW(チャウチャウ)』。イタリアの郷土料理をベースにシェフの遊び心をきかせた料理と自然派ワインを楽しめる『CHOWCHOW』のセレクトによるヴァンナチュール(自然派ワイン)を提供します。

作り手の個性がそのままダイレクトに味わえる自然派ワインを厳選して取り揃えます。

メニュー:グラスワイン ¥990(inc.tax)~¥1,430(inc.tax)

公式Instagram:https://www.instagram.com/chow_chow_shibuya/



2:『ココ・ファーム・ワイナリー』

栃木県足利市でワイン作りを行うワイン醸造場『ココ・ファーム・ワイナリー』。山の急斜面の開墾からはじまり、除草剤、化学肥料を使わず葡萄栽培を続け、野生酵母を使い、“葡萄のなりたいワイン”を伝統的な手仕事でひとつひとつ丁寧に作られています。

100%日本の葡萄と野生酵母発酵で作られた日本ワインを厳選して取り揃えます。

メニュー:グラスワイン ¥660(inc.tax)~¥1,100(inc.tax)

公式サイト:https://cocowine.com/



3:『深川蒸留所』

木材の街として栄えた東京深川でクラフトジンを造る『深川蒸留所』。世界的にも珍しい蒸留法が行えるツブロ式蒸留器を参考に開発した、クラフトジン業界初のオリジナルのジン用蒸留器『ニューツブロ蒸留器』を有することでも知られています。記念すべき第1弾となるクラフトジン「FUEKI」は、深川と縁のある松尾芭蕉の見出した不易流行の概念を踏襲して作られたお酒。

ヒバの爽やかな香りやリスボンレモン、大葉、ショウガなどの豊かなボタニカルの余韻を味わっていただける、「FUEKI」ジンソーダを提供します。

メニュー:クラフトジン ¥880(inc.tax)

公式サイト:https://fukagawa-distillery.tokyo/



協賛





1:クリンスイ



三菱ケミカル・クリンスイ株式会社は1984年、雑菌まで除去できる世界初の中空糸膜フィルターを採用した家庭用浄水器「クリンスイ」を発売。

「コップ一杯の水をきれいに」というブランドメッセージのもと、現在では海外でも利用されるグローバルブランドに。浄水器にとどまらない水のブランドとして、製品やサービスを展開しています。

この度、〈BEAMS Planets〉の想いに賛同して頂き、クリンスイの業務用ウォーターサーバー「クリンスイウォーター」を設置。給水スポットとしてご自由にご利用頂けます。

Instagram: @cleansui_knows

公式サイト:https://brand.cleansui.com/



2:ホシザキ



多様化する「食」に対するニーズの変化に対応し、社会に貢献できる「進化する 企業」を目指すホシザキ株式会社。1947年に愛知県で創業以来、「オリジナル製品を持たない企業に飛躍はない」をモットーに革新的な製品を開発することで、製氷機や冷蔵庫をはじめとするフードサービス機器で業界のリーディングカンパニーへ発展。製氷機は世界トップクラスのシェア。

ペンギンマークでお馴染みのホシザキ株式会社、厳選した世界各国のワイン、食材を冷やす冷蔵庫をご用意頂きました。

公式サイト:https://www.hoshizaki.co.jp/company/



〈BEAMS Planets〉とは







世界中のヒトやモノを繋げ、オリジナリティ溢れる商品を生み出し続け、その魅力をストーリーと共に大切に届けるレーベル〈BEAMS Planets(ビームス プラネッツ)〉。ディレクターは佐藤幸子。

ビームス公式オンラインショップを中心にポップアップストアなども展開します。

公式Instagram:https://www.instagram.com/beamsplanets/

公式Twitter:https://twitter.com/beams_planets?s=21





Sachiko Sato (BEAMS Planets Director / CATHRI Director)

佐藤幸子/1995 年入社。店舗スタッフを経験後、〈bpr BEAMS〉のバイヤーに。単独でニューヨークやパリに渡り、未経験から商品の仕入れを学ぶ。〈Ray BEAMS〉のディレクターを経て、2013 年〈BEAMS Planets〉のディレクターに。それまでのコネクションを活かし、世界中の商品の魅力とストーリーを発信する人気レーベルに成長させる。現在は日本各地の綿織物や陶磁器などをファッションと結びつけて新しい価値を生み出す、幅広いクライアントとのコラボ案件を手掛け続けている。重要無形文化財久留米絣を取り入れたエイジレスで普遍的なリラクシングウェア〈CATHRI〉のディレクターも兼務。

BEAMS DIRECTORS BANK

Instagram:@beams_directors_bank

https://www.instagram.com/beams_directors_bank/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/16-12:16)